Удары США по Венесуэле
5 847 128

Военные действия в Венесуэле завершены, Мадуро уже под стражей в США, - Рубио

мадуро и трамп

Военная операция США в отношении Венесуэлы завершена. Лидер страны Николас Мадуро задержан, в настоящее время он находится под контролем американских властей.

Об этом госсекретарь США Марко Рубио сообщил американскому сенатору Майку Ли, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Мадуро уже арестовали

"Только что поговорил с Марко Рубио. Он сообщил мне, что Николаса Мадуро арестовали американские военнослужащие для суда по уголовным обвинениям в США", - написал Майк Ли в соцсети Х.

Читайте также: США успешно нанесли удар по Венесуэле, Мадуро задержан и вывезен из страны, - Трамп

По словам Рубио, военные действия были направлены на защиту тех, кто выполнял ордер на арест.

Госсекретарь также не ожидает дальнейших военных действий в Венесуэле, ведь Мадуро находится под стражей в США. Захват лидера Венесуэлы был главной целью операции.

О том, что Мадуро предстанет перед правосудием за свои преступления, заявил также заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау.

"Новый рассвет для Венесуэлы! Тиран ушел. Теперь он наконец предстанет перед правосудием за свои преступления", - отметил он.

Читайте также: Операция США в Венесуэле: Трамп заявил о ударе по крупному объекту

Что предшествовало?

Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели мощные взрывы.

Журналистка издания CBS News Дженнифер Джейкобс в Twitter написала: "Президент Трамп отдал приказ нанести удары по объектам внутри Венесуэлы, в частности по военным объектам, сообщили американские чиновники, поскольку администрация рано в субботу усилила свою кампанию против режима президента Николаса Мадуро".

Читайте также: Мадуро объявил в Венесуэле чрезвычайное положение после заявлений об атаках США

Венесуэла (222) США (28828) Мадуро Николас (62) Рубио Марко (347)
