Мадуро объявил в Венесуэле чрезвычайное положение после заявлений об атаках США
Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил о якобы военной агрессии со стороны Соединенных Штатов, ударах по гражданским и военным целям и попытке захвата стратегических ресурсов страны. На фоне этих заявлений президент Николас Мадуро объявил чрезвычайное положение на всей территории государства.
Как сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на ZN.UA, он подчеркнул, что этот акт является нарушением Устава Организации Объединенных Наций, а целью Вашингтона назвал "захват стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности - ее нефти и полезных ископаемых".
"Им это не удастся. После более чем двухсот лет независимости народ и его законное правительство остаются непоколебимыми в защите суверенитета и неотъемлемого права решать свою собственную судьбу. Попытка навязать колониальную войну, чтобы уничтожить республиканскую форму правления и принудить к "смене режима" в союзе с фашистской олигархией, потерпит неудачу, как и все предыдущие попытки", - заявил министр.
Пинто призвал все "социальные и политические силы в стране" противостоять "империалистическому нападению". По его словам, армия и народ Венесуэлы "развернуты для обеспечения суверенитета и мира". Он добавил, что будут направлены жалобы в Совбез ООН, генсеку Организации, Сообществу стран Латинской Америки и Карибского бассейна и Движению неприсоединения, чтобы они осудили действия США.
Также, рассказал министр, президент Николас Мадуро подписал указ об объявлении чрезвычайного положения на всей территории страны. Во всех штатах и муниципалитетах Венесуэлы было приказано немедленно развернуть Командование всесторонней обороны нации и руководящие органы всесторонней обороны.
Что предшествовало?
Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели мощные взрывы. По данным СМИ, Трамп приказал нанести удары по объектам в Венесуэле, включая военные.
А ще в США є ЕМІ-бомби які в конимтовували ще при вторгненні в Ірак у 2003.
А по друге, свої фантазії про "реальність" тримай при собі.
і чому тобі так важливо буде з мадуро, якій підримує кацапстан ?
-Господа, давайте коней в шампанском искупаем!
-Поручик, да вы что? Такие расходы! И так жалованье задерживают!
-Ну давайте тогда хотя бы кота пивом обольем!
дорожку аж до Вашингтона згорнули
Клоуни блін, це ж домовлено з ****** і Сі. це очевидно, рашка так само здала Ірак, Лівію, щоб ціни підняти, а Трамп - ..... ну, фото в Хгельсінкі ВСЕ пояснює(як і фото Зе з Трампом, ще раніше)! чомусь мені очевидно що три урода, ну і ще дехто зелений - бавляться як і запланували собі, а дебіли кричать - "засцить, бо носить памперс". Переживаю за армію Трампа, тільки б вдалося перемогти настільки потужного та незламного ворога. Як і за армію Нетаньяху - тільки б вистояли. Прикольно що від крику про наркотики, Дон перейшов на "вкрали нафту". Тупо в очі виборцям своїм наср-в. Хоча, не нам ржати з них)).
ще раз подивись на фото Тра і Ху в Фінляндії.
а потім на фото Зе і Тра в Вашингтоні, під час першого терміну Тра.
а потім подумай - Чи варто щось хороше очікувати від цих діячів? У Зе путін до сих пір кумир походу, ну принаймні був таким. У Тра - теж. Так що, я теоретик змов, чи просто не сліпий?
там 20 років як вийде на рентабельність при умові шо орків відбросять війська Ємрака, ой, тобто Зеленського. Трамп за надра вже й забув.
Антиколорадос не знає, але от я казав що коли путін капище там у себе вибудував(звісно непогано накравши на ньому, чи хто там будував і крав) - = "будуть жертви".
У мене є версія навіть, вона логічна, і вона підтверджується, більше того, по всій історії цивілізації видно що....... ну, скажімо так, що ....... ну, "будуть жертви", ще більше. мені очевидно.
радіти чи сумувати!
чергова свєрх дєржава полізла на маленьку незахищену!!!
отакі вони сцикливі та галасливі піндоси, кацапи, жовтопикі, а бити можуть тільки слабеньких!!!
трамп вже підгоняв свій флот до пєльмєня, але той послав його *****.
мадура, тупий імбецил, міг домовитися, але але але.
чекаємо не тайвань!
я не радію черговій війні розв'язаній самозакоханим відірваним від реальності ділком проти "маленької" країни.
я не радію готовністі американської армії виконувати злочинний наказ, а він злочинний.
я не радію тому, що Штати наслідують росію.
Коли США врятували половину Кореї від комуняк, тебе все влаштувало?
Коли США двічі мочили Хусейна і його режим, все влаштувало?
В політиці нема білого чи чорного.
сьогодні мене не влаштовує чергова війна у світі.
якщо це не війна Штатів проти росії.
- Щоб Трампа зупинить нарешті
- Всім треба на дахах і стінах
- Намалювати Аквафреші ...
Що цікаво: кількість замовлень піци в районі штаб-квартири Пентагону шалено зросла, попри зимові свята - зафіксовано екстремальний стрибок на 333%, повідомляє Pizza Index. Це свідчить про значні світові зворушення.
Як це розуміти тільки після заяви він узнав що тампостан його атакував. Щось тут не зрозуміло, сто тампостан атакував тільки у пресі, або мадуро, був попереджений ху...лом і сидить у бункері де не чутно вибухів
І про всяк випадок, мені глибоко начхати на долю мадуро.
Давно світу пора було з цим гадюшником розібратись.
Дурив Пуйло Венесуела, підвів їх під американські санкції, щоб вигідно продавати свою нафту. А дурень мадуро, піддався на поради пуйла і привів країну до бідноти і до війни. А домовився би з американцями і були найбагатшими в світі.