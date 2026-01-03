Мадуро объявил в Венесуэле чрезвычайное положение после заявлений об атаках США

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил о якобы военной агрессии со стороны Соединенных Штатов, ударах по гражданским и военным целям и попытке захвата стратегических ресурсов страны. На фоне этих заявлений президент Николас Мадуро объявил чрезвычайное положение на всей территории государства.

Как сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на ZN.UA, он подчеркнул, что этот акт является нарушением Устава Организации Объединенных Наций, а целью Вашингтона назвал "захват стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности - ее нефти и полезных ископаемых".

"Им это не удастся. После более чем двухсот лет независимости народ и его законное правительство остаются непоколебимыми в защите суверенитета и неотъемлемого права решать свою собственную судьбу. Попытка навязать колониальную войну, чтобы уничтожить республиканскую форму правления и принудить к "смене режима" в союзе с фашистской олигархией, потерпит неудачу, как и все предыдущие попытки", - заявил министр.

Пинто призвал все "социальные и политические силы в стране" противостоять "империалистическому нападению". По его словам, армия и народ Венесуэлы "развернуты для обеспечения суверенитета и мира". Он добавил, что будут направлены жалобы в Совбез ООН, генсеку Организации, Сообществу стран Латинской Америки и Карибского бассейна и Движению неприсоединения, чтобы они осудили действия США.

Также, рассказал министр, президент Николас Мадуро подписал указ об объявлении чрезвычайного положения на всей территории страны. Во всех штатах и муниципалитетах Венесуэлы было приказано немедленно развернуть Командование всесторонней обороны нации и руководящие органы всесторонней обороны.

Что предшествовало?

Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели мощные взрывы. По данным СМИ, Трамп приказал нанести удары по объектам в Венесуэле, включая военные.