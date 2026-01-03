РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10123 посетителя онлайн
Новости Удары США по Венесуэле
5 033 90

Мадуро объявил в Венесуэле чрезвычайное положение после заявлений об атаках США

Каракас после обстрела

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил о якобы военной агрессии со стороны Соединенных Штатов, ударах по гражданским и военным целям и попытке захвата стратегических ресурсов страны. На фоне этих заявлений президент Николас Мадуро объявил чрезвычайное положение на всей территории государства.

Как сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на ZN.UA, он подчеркнул, что этот акт является нарушением Устава Организации Объединенных Наций, а целью Вашингтона назвал "захват стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности - ее нефти и полезных ископаемых".

Больше читайте в нашем Telegram-канале

"Им это не удастся. После более чем двухсот лет независимости народ и его законное правительство остаются непоколебимыми в защите суверенитета и неотъемлемого права решать свою собственную судьбу. Попытка навязать колониальную войну, чтобы уничтожить республиканскую форму правления и принудить к "смене режима" в союзе с фашистской олигархией, потерпит неудачу, как и все предыдущие попытки", - заявил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мощные взрывы в Каракасе. ВВС США массированно атаковали военные объекты в Венесуэле. ВИДЕО+ФОТО

Пинто призвал все "социальные и политические силы в стране" противостоять "империалистическому нападению". По его словам, армия и народ Венесуэлы "развернуты для обеспечения суверенитета и мира". Он добавил, что будут направлены жалобы в Совбез ООН, генсеку Организации, Сообществу стран Латинской Америки и Карибского бассейна и Движению неприсоединения, чтобы они осудили действия США.

Также, рассказал министр, президент Николас Мадуро подписал указ об объявлении чрезвычайного положения на всей территории страны. Во всех штатах и муниципалитетах Венесуэлы было приказано немедленно развернуть Командование всесторонней обороны нации и руководящие органы всесторонней обороны.

Читайте также: Операция США в Венесуэле: Трамп заявил о ударе по крупному объекту

Что предшествовало?

Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели мощные взрывы. По данным СМИ, Трамп приказал нанести удары по объектам в Венесуэле, включая военные.

Автор: 

Венесуэла (222) США (28828) Мадуро Николас (62)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+24
Самі зруйнували міжнародне право, схвалюючи напад Путіна на Україну, в тепер бідкаються, у світі не діє міжнародне право і хтось вже їх суверенітет порушує.
показать весь комментарий
03.01.2026 10:38 Ответить
+17
ООН обеспокоино
показать весь комментарий
03.01.2026 10:35 Ответить
+14
Тим часом Мадуро на Ростовському вокзалі: 😂
показать весь комментарий
03.01.2026 10:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ООН обеспокоино
показать весь комментарий
03.01.2026 10:35 Ответить
Мадуро теж не втік, що робить йому честь. Подивимось як Мадуро зможе організувати оборону і що американці зможуть протиставити тактиці ударних дронів? США розпочало війну до якої США абсолютно неготові, втрати будуть страшні.
показать весь комментарий
03.01.2026 10:44 Ответить
США вже створили технологію на основі мікрохвиль, якраз проти дронів.
А ще в США є ЕМІ-бомби які в конимтовували ще при вторгненні в Ірак у 2003.
показать весь комментарий
03.01.2026 10:47 Ответить
Війна перевірить на практиці всі ці заяви людей далеких від технологій! В реальності дрони будуть прилітати і вбивати американських солдат сотнями, як це відбувається з росіянами під Покровськом і це буде катастрофа!
показать весь комментарий
03.01.2026 10:50 Ответить
Куди прилітати, дебіла? Це авіаудари, наземної операції нема.
А по друге, свої фантазії про "реальність" тримай при собі.
показать весь комментарий
03.01.2026 10:54 Ответить
Венесуэла одна из самых слабых стран мира в плане военного потенциала. Скорее американцы застрелят друг друга или пойдут какие-то аварии, чем будет серьезное сопротивление.
показать весь комментарий
03.01.2026 11:02 Ответить
В саме головне, що твої дрони зроблять авіаударам, а наземну операцію ніхто не планує. Поки що.
показать весь комментарий
03.01.2026 10:49 Ответить
Без наземної операції нічого захопити чи повернути не вдасться. Тоді це безглуздя!
показать весь комментарий
03.01.2026 10:51 Ответить
Змішують Мадуро, замість нього приходить новий уряд. Підписується угода з США.
показать весь комментарий
03.01.2026 10:53 Ответить
Igor Liashenko #598365 тобі з генштабу Венесуели доповили що мадуро не втік?
і чому тобі так важливо буде з мадуро, якій підримує кацапстан ?
показать весь комментарий
03.01.2026 11:03 Ответить
МадурА - прокремлівське лайно. Трохи кіпешу і він буде сусідом Асада. Мериканцям, як і рашистам потрібна слабка країна, що б показати свою а-ля міць.
показать весь комментарий
03.01.2026 11:11 Ответить
уже написали что штаты его схавтили и за шкирки из страны вывезли ахахха. Это тебе не рашкостан с их операциями
показать весь комментарий
03.01.2026 11:29 Ответить
не будуть
показать весь комментарий
03.01.2026 11:32 Ответить
уже по мадуре- арестовали и вывезли
показать весь комментарий
03.01.2026 12:32 Ответить
Справа в тому, що мадуро підтримавши ***** і агресію росії проти України, отримав те, що заслужив. І хрін з ним!
показать весь комментарий
03.01.2026 11:29 Ответить
Nika Vesela та ти що ? а ми не знали
показать весь комментарий
03.01.2026 11:31 Ответить
Напоминает анекдот про поручика Ржевского.

-Господа, давайте коней в шампанском искупаем!
-Поручик, да вы что? Такие расходы! И так жалованье задерживают!
-Ну давайте тогда хотя бы кота пивом обольем!
показать весь комментарий
03.01.2026 10:36 Ответить
показать весь комментарий
03.01.2026 10:37 Ответить
Трамп: Ми один народ, ми американці! Просто частина під наркотиками та китайською пропагандою! Нема такого народу як "венесуельці", їх штучно створили португальський ген.штаб...
показать весь комментарий
03.01.2026 10:37 Ответить
Венеційський генштаб. Їх тому Венесуелою (маленькою Венецією) і назвали.
показать весь комментарий
03.01.2026 10:40 Ответить
Тим часом Мадуро на Ростовському вокзалі: 😂
показать весь комментарий
03.01.2026 10:37 Ответить
Мадуро вчить кацапський
показать весь комментарий
03.01.2026 10:47 Ответить
розмовну кацапську у мінімальному обсязі він знає - для того туди з москви послали під легендою у якості міністра зовнішніх стосунків Ваню під псевдо "Хільни літруху".
показать весь комментарий
03.01.2026 11:04 Ответить
А мав би вчити іврит...
показать весь комментарий
03.01.2026 11:08 Ответить
Мадуро поддерживает палестину, тому Ізраіль жде мадуро .... і вже в аєропорту 💯 дорожка аж до Вашингтона (та 10шт F-15 безкоштовно) вчити іврит
показать весь комментарий
03.01.2026 11:19 Ответить
А з іншої сторони - https://www.google.com/search?q=%D0%9D%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%81+%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BE&oq=%D1%87&gs_lcrp=**********************************************************************************************************************************&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfAvQX9wPNVoOsk3ahicMTS6O6Sq6d8xLsS_LOM6AXgF3rDhhZT97_xS14sc1poxKxizkeYuN1f3EYZdZ_LXUTkCdvBpmTGUkrRATIRwKv_L_vROGOWy_4IrCgeBFHLsuCiRi2DM19aUgV_lMQ44XjEaGLu156zbO3tWW_o6gJ9okJA&csui=3&ved=2ahUKEwjfsJb0he-RAxXPRfEDHcSGIn0QgK4QegQIARAB Ніколас Мадуро має єврейське коріння: його дідусь та бабуся з батьківського боку були сефардськими євреями, які перейшли в католицизм. Мадуро сам підтверджував це, згадуючи про своє походження та «багаті соціалістичні традиції єврейського народу».
показать весь комментарий
03.01.2026 11:25 Ответить
Ізраіль вже жде мадуро з дідуся ми та бабуся ми
показать весь комментарий
03.01.2026 11:39 Ответить
та з «багатими соціалістичними традиціями єврейського народу».
показать весь комментарий
03.01.2026 11:44 Ответить
з соціалістичними традиціями єврейського народу до Сінг-Сінг у Нью-Йорку та в'язниця Сан-Квентін у Каліфорнії
показать весь комментарий
03.01.2026 11:48 Ответить
президент Ніколас Мадуро разом зі своєю дружиною був затриманий і вивезений із країни

дорожку аж до Вашингтона згорнули
показать весь комментарий
03.01.2026 11:41 Ответить
Китайську
показать весь комментарий
03.01.2026 11:23 Ответить
Соління вже зробив у Масквабаді аллею павших диктаторів.
показать весь комментарий
03.01.2026 10:54 Ответить
Так у Венесуелі по життю надзвичайний стан. Гроші возиками возять. Всі міліардери.
показать весь комментарий
03.01.2026 10:38 Ответить
Самі зруйнували міжнародне право, схвалюючи напад Путіна на Україну, в тепер бідкаються, у світі не діє міжнародне право і хтось вже їх суверенітет порушує.
показать весь комментарий
03.01.2026 10:38 Ответить
Ну таке. Мені росія не подобається. Такшо тепер - нападати на мене? Ой, ета другоє
показать весь комментарий
03.01.2026 11:34 Ответить
На того, кому росія не подобається, не нападати потрібно, а навпаки, заохочувати, наприклад, цукеркою.
показать весь комментарий
03.01.2026 11:54 Ответить
❗️Breaking news! Трамп оголошує початок Спеціальної Венесуельської Операції - СВО
показать весь комментарий
03.01.2026 10:39 Ответить
Україна буде виражати підтримку Мадурі ?
показать весь комментарий
03.01.2026 10:41 Ответить
у Мадури мама дура
показать весь комментарий
03.01.2026 10:42 Ответить
Ну і де ідіоти шо верещали - "засцить"?
Клоуни блін, це ж домовлено з ****** і Сі. це очевидно, рашка так само здала Ірак, Лівію, щоб ціни підняти, а Трамп - ..... ну, фото в Хгельсінкі ВСЕ пояснює(як і фото Зе з Трампом, ще раніше)! чомусь мені очевидно що три урода, ну і ще дехто зелений - бавляться як і запланували собі, а дебіли кричать - "засцить, бо носить памперс". Переживаю за армію Трампа, тільки б вдалося перемогти настільки потужного та незламного ворога. Як і за армію Нетаньяху - тільки б вистояли. Прикольно що від крику про наркотики, Дон перейшов на "вкрали нафту". Тупо в очі виборцям своїм наср-в. Хоча, не нам ржати з них)).
показать весь комментарий
03.01.2026 10:42 Ответить
вся справа в нафті
показать весь комментарий
03.01.2026 10:44 Ответить
Не в нафти, а її кількості
показать весь комментарий
03.01.2026 11:04 Ответить
я не кричала шо засцить. Було одразу ясно: якщо пуцька дасть дозвіл побомбити підконтрольну йому венесуелу, то трамп одразу продемонструє, що нищити будь-яку меншу країну нормально, наносячи превентивний удар, якщо більшій так хочеться і можеться. І як тепер трамп казатиме пуцькіну що такого робити не можна?
показать весь комментарий
03.01.2026 10:47 Ответить
Очевидно кому? Інтернет експертам який нічого окрім різних теорій змов не здатні сказати?
показать весь комментарий
03.01.2026 10:50 Ответить
очевидно тим хто 1+1 може скласти і правильно відповісти що вийде.
ще раз подивись на фото Тра і Ху в Фінляндії.
а потім на фото Зе і Тра в Вашингтоні, під час першого терміну Тра.
а потім подумай - Чи варто щось хороше очікувати від цих діячів? У Зе путін до сих пір кумир походу, ну принаймні був таким. У Тра - теж. Так що, я теоретик змов, чи просто не сліпий?
показать весь комментарий
03.01.2026 10:57 Ответить
Так це якбе очевидно: Трумп прийняв нову доктрину, мало того публічно заявляє, шо збирається поділити світ між «найсильнішими». Як ви розумієте - ні ми ні тим більше ЄС сюди не входить. Тобто він нас зливає рашці, Тайвань Китаю, але за ресурси, шо є важливішим при виживанні на перенаселеній планеті - він воювати буде з кожним. Тільки не перебільшуйте наші надра
показать весь комментарий
03.01.2026 11:37 Ответить
надра це тупо розвод.
там 20 років як вийде на рентабельність при умові шо орків відбросять війська Ємрака, ой, тобто Зеленського. Трамп за надра вже й забув.
Антиколорадос не знає, але от я казав що коли путін капище там у себе вибудував(звісно непогано накравши на ньому, чи хто там будував і крав) - = "будуть жертви".
У мене є версія навіть, вона логічна, і вона підтверджується, більше того, по всій історії цивілізації видно що....... ну, скажімо так, що ....... ну, "будуть жертви", ще більше. мені очевидно.
показать весь комментарий
03.01.2026 11:48 Ответить
не знаю!
радіти чи сумувати!
чергова свєрх дєржава полізла на маленьку незахищену!!!
отакі вони сцикливі та галасливі піндоси, кацапи, жовтопикі, а бити можуть тільки слабеньких!!!
трамп вже підгоняв свій флот до пєльмєня, але той послав його *****.
мадура, тупий імбецил, міг домовитися, але але але.

чекаємо не тайвань!
показать весь комментарий
03.01.2026 10:43 Ответить
якщо раптом вам цікаво, я особисто не радію.
я не радію черговій війні розв'язаній самозакоханим відірваним від реальності ділком проти "маленької" країни.
я не радію готовністі американської армії виконувати злочинний наказ, а він злочинний.
я не радію тому, що Штати наслідують росію.
показать весь комментарий
03.01.2026 11:02 Ответить
А коли Штати мочили комуняцькі режими, тебе все влаштувало?
Коли США врятували половину Кореї від комуняк, тебе все влаштувало?
Коли США двічі мочили Хусейна і його режим, все влаштувало?

В політиці нема білого чи чорного.
показать весь комментарий
03.01.2026 11:38 Ответить
коли відбувались вказані події мене ще на світі не було. тож мене це не могло влаштовувати чи не влаштовувати.
сьогодні мене не влаштовує чергова війна у світі.
якщо це не війна Штатів проти росії.
показать весь комментарий
03.01.2026 11:45 Ответить
збрехав, коли Штати мочили Хусейна, я вже був - не влаштовувало.
показать весь комментарий
03.01.2026 11:46 Ответить
Головне, щоб з цього приводу Віслюк пельку не розтуляв, як би не кортіло.
показать весь комментарий
03.01.2026 10:43 Ответить
- Народе мій! - Мадуро мовив
- Щоб Трампа зупинить нарешті
- Всім треба на дахах і стінах
- Намалювати Аквафреші ...
показать весь комментарий
03.01.2026 10:44 Ответить
Був би він розумніший, прочитав би що сталося з Хусейном і пішов би на мирову.
показать весь комментарий
03.01.2026 10:51 Ответить
рудому не мирова треба ,а нафта
показать весь комментарий
03.01.2026 10:55 Ответить
Рухома саме треба вигнали Мадуру. Взагалі США занадто довго терпіло Уго Чавеса. треба було ще тоді валити цього комуняку.
показать весь комментарий
03.01.2026 11:35 Ответить
Не нафта там багато інших корисних копвлин
показать весь комментарий
03.01.2026 11:39 Ответить
Відомо, що Венесуела збирається відповідати - по тривозі піднято винищувачі Су-30МКВ для перехоплення американських літаків і вертольотів.

Що цікаво: кількість замовлень піци в районі штаб-квартири Пентагону шалено зросла, попри зимові свята - зафіксовано екстремальний стрибок на 333%, повідомляє Pizza Index. Це свідчить про значні світові зворушення.
показать весь комментарий
03.01.2026 10:54 Ответить
Окурок і словом не обмовиться щодо Мадури. Надасть вид на проживання в Масквабаді
показать весь комментарий
03.01.2026 10:57 Ответить
Для них є Ростов, в там рішення, як смотрящий від ху....ла, приймає Янукович
показать весь комментарий
03.01.2026 11:02 Ответить
Мадуро оголосив у Венесуелі надзвичайний стан після заяв про атаки США Джерело: https://censor.net/ua/n3593625
Як це розуміти тільки після заяви він узнав що тампостан його атакував. Щось тут не зрозуміло, сто тампостан атакував тільки у пресі, або мадуро, був попереджений ху...лом і сидить у бункері де не чутно вибухів
показать весь комментарий
03.01.2026 11:00 Ответить
У декого якась дурнувата ейфорія! Реалізовується трампівсько-ху*ловський договорняк про розподіл світу!
І про всяк випадок, мені глибоко начхати на долю мадуро.
показать весь комментарий
03.01.2026 11:02 Ответить
Ну що, синку, допомогли тобі твої москалі?
показать весь комментарий
03.01.2026 11:02 Ответить
Збулась мрія ідіота! Тепер Трампушко має свою, хоч поки що невеличку, війну...
показать весь комментарий
03.01.2026 11:03 Ответить
Старці-маніяки (Путін, Трамп, Сі-дзін-пін) почали останній наступ на людство... На кону кінець планети Земля...
показать весь комментарий
03.01.2026 11:06 Ответить
ООН разогнать наххххх !!!(((
показать весь комментарий
03.01.2026 11:07 Ответить
в США полно латинос и оружия , может начаться ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА !! люди они очень и очень горячие !!!
показать весь комментарий
03.01.2026 11:09 Ответить
Да , да!! Но..нет!
показать весь комментарий
03.01.2026 11:28 Ответить
лечись кацапчик
показать весь комментарий
03.01.2026 12:09 Ответить
А в якому місці їхній уряд законний? Законним керівником Венесуели є опозиціонерка Мачадо, яку вони усунули від влади силовим шляхом.
показать весь комментарий
03.01.2026 11:16 Ответить
Мадуро не жалко, бо ************ , а от народ постраджає
показать весь комментарий
03.01.2026 11:20 Ответить
А типу зараз він не страждає, там еліта відділилась від іншого населення окремими районами, а всі решта живуть як бомжі, одні банди, проституція і наркотики.

Давно світу пора було з цим гадюшником розібратись.
показать весь комментарий
03.01.2026 11:24 Ответить
покажчик стурбометра встановленого у штаб-квартирі ООН добіг на 4,5 меркеля.
показать весь комментарий
03.01.2026 11:22 Ответить
... = 450 Мц (Мерц)
показать весь комментарий
03.01.2026 11:38 Ответить
А навіщо цій маМадурі кацапія? Піде в джунглі, там коки хватає, проживе...
показать весь комментарий
03.01.2026 11:23 Ответить
Чому мадуро не звернеться до свого друга володі ботоксного? Хай Володя допоможе ідіоти, он Ірану і Сирії допоміг.
Дурив Пуйло Венесуела, підвів їх під американські санкції, щоб вигідно продавати свою нафту. А дурень мадуро, піддався на поради пуйла і привів країну до бідноти і до війни. А домовився би з американцями і були найбагатшими в світі.
показать весь комментарий
03.01.2026 11:24 Ответить
У всіх диктаторів якась не здорова тяга до раші та і вони завжди затягують населення в злидні, а еліту роблять надбагатою, причому майже не було вийнятків.
показать весь комментарий
03.01.2026 11:28 Ответить
То 51-ий штат так і назвуть, - Венесуела?
показать весь комментарий
03.01.2026 11:24 Ответить
Цікаво ***** прийде на допомогу Мадурі чи кине і цього свого союзничка і просто поселить його біля Януковоща, Асада і ще десятка втікачів ?
показать весь комментарий
03.01.2026 11:25 Ответить
Якщо він Іран злив, що в нього під боком, то і цю країну злиє, поки орки застрягли у нас, в штатів є можливість витісняти їх з інших зон впливу за ресурси.
показать весь комментарий
03.01.2026 11:29 Ответить
А в цей час Мексика почала будувати стіну від США...
показать весь комментарий
03.01.2026 11:36 Ответить
Мадурко сбежал или схвачен ,нефть ещё подешевеет, Иран трясёт похоже ***** в эти дни понадобится дополнительный чумадан для какашек...
показать весь комментарий
03.01.2026 11:36 Ответить
Зазвичай, якшо є прогноз про зменшення кількості товару на ринку, то фьючерси дорожчають у передчутті дефіциту. Але то таке, хто я такий, щоп шось таке казати
показать весь комментарий
03.01.2026 11:43 Ответить
Это возможно только в краткосрочной перспективе, режим Венесуэлы рухнет полагаю очень быстро, оппозиция получил власть а мировой рынок получит много дешёвой нефти, так видится ситуация мне а как оно будет посмотрим.
показать весь комментарий
03.01.2026 11:51 Ответить
Трамп заарештував Мадуро і його дружину і вивіз в невідомому напрямку
показать весь комментарий
03.01.2026 11:36 Ответить
❗️Лідера Венесуели Мадуро та його дружину захопили та вивезли з країни, - Трамп звітує про успішну масштабну атаку США проти Венесуели
показать весь комментарий
03.01.2026 11:37 Ответить
а к Путину Мадура уже обращался ? если шо то вот так нужно
показать весь комментарий
03.01.2026 11:45 Ответить
В общем теперь каждый играет в свою песочницу. США латинскую Америку, ***** Европу, китайцам ... в общем ждём.
показать весь комментарий
03.01.2026 11:47 Ответить
 
 