Мадуро оголосив у Венесуелі надзвичайний стан після заяв про атаки США

Міністр закордонних справ Венесуели Іван Хіл Пінто заявив про нібито військову агресію з боку Сполучених Штатів, удари по цивільних і військових цілях та спробу захоплення стратегічних ресурсів країни. На тлі цих заяв президент Ніколас Мадуро оголосив надзвичайний стан на всій території держави.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, він наголосив, що акт є порушенням Статуту Організації Об'єднаних Націй, а метою Вашингтона назвав "захоплення стратегічних ресурсів Венесуели, зокрема її нафти та корисних копалин".

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"Їм це не вдасться. Після більш ніж двохсот років незалежності народ та його законний уряд залишаються непохитними у захисті суверенітету та невід'ємного права вирішувати свою власну долю. Спроба нав'язати колоніальну війну, щоб знищити республіканську форму правління та примусити до "зміни режиму" у союзі з фашистською олігархією, зазнає невдачі, як і всі попередні спроби", — заявив міністр.

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Пінто закликав усі "соціальні та політичні сили в країні" протистояти "імперіалістичному нападу". За його словами, армія та народ Венесуели "розгорнуті для гарантування суверенітету та миру". Він додав, що будуть направлені скарги Радбезу ООН, генсеку Організації, Спільноті країн Латинської Америки та Карибського басейну та Руху неприєднання, аби вони засудили та дії США.

Також, розповів міністр, президент Ніколас Мадуро підписав указ про оголошення надзвичайного стану на всій території країни. У всіх штатах та муніципалітетах Венесуели було наказано негайно розгорнути Командування всебічної оборони нації та керівні органи всебічної оборони.

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Що передувало?

Зранку 3 січня у столиці Венесуели Каракасі пролунали потужні вибухи.

Журналістка видання CBS News Дженніфер Джейкобс у Twitter написала: "Президент Трамп віддав наказ завдати ударів по об'єктах усередині Венесуели, зокрема по військових об'єктах, повідомили американські посадовці, оскільки адміністрація рано в суботу посилила свою кампанію проти режиму президента Ніколаса Мадуро".