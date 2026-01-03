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Новини Відносини Венесуели та США
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Потужні вибухи у Каракасі. ВПС США масовано атакували військові об’єкти у Венесуелі. ВІДЕО+ФОТО

Зранку 3 січня у столиці Венесуели Каракасі чути потужні вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.

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Що відомо?

Зокрема, сильні вибухи пролунали в районі Форт-Тіуна на південних околицях Каракаса.

За даними ЗМІ, ВПС США масовано атакували військові об'єкти у столиці Венесуели.

Каракас після обстрілу

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Як пише Clash Report, завдано авіаударів по порту в Каракасі.

Як зазначає Reuters, у Каракасі частковий блекаут: після американських бомбардувань в південній частині столиці відключилося світло.

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Що передувало

  • Нагадаємо, 10 грудня повідомлялося, що Сполучені Штати перехопили великий нафтовий танкер біля берегів Венесуели.
  • Судно Skipper перебувало під пильною увагою Вашингтона через зв’язки з іранськими енергетичними операціями.
  • У суботу, 20 грудня, США захопили ще один нафтовий танкер біля узбережжя Венесуели.
  • Згодом повідомлялося про захоплення ще одного - третього танкера.

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Автор: 

Венесуела (433) США (26948)
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Топ коментарі
+61
Мабуть не встигли підняти россійські прапори у Каракасі...
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03.01.2026 08:56 Відповісти
+59
***, знову цей Трамп напутав. Треба було по мацкве, а він по Каракасу
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03.01.2026 08:55 Відповісти
+34
Премію миру трампу, терміново.
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03.01.2026 08:58 Відповісти

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