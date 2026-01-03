Потужні вибухи у Каракасі. ВПС США масовано атакували військові об’єкти у Венесуелі. ВІДЕО+ФОТО

Зранку 3 січня у столиці Венесуели Каракасі чути потужні вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.

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Що відомо?

Зокрема, сильні вибухи пролунали в районі Форт-Тіуна на південних околицях Каракаса.

За даними ЗМІ, ВПС США масовано атакували військові об'єкти у столиці Венесуели.

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Як пише Clash Report, завдано авіаударів по порту в Каракасі.

Як зазначає Reuters, у Каракасі частковий блекаут: після американських бомбардувань в південній частині столиці відключилося світло.

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Що передувало

Нагадаємо, 10 грудня повідомлялося, що Сполучені Штати перехопили великий нафтовий танкер біля берегів Венесуели.

Судно Skipper перебувало під пильною увагою Вашингтона через зв’язки з іранськими енергетичними операціями.

У суботу, 20 грудня, США захопили ще один нафтовий танкер біля узбережжя Венесуели.

Згодом повідомлялося про захоплення ще одного - третього танкера.

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