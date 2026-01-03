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Потужні вибухи у Каракасі. ВПС США масовано атакували військові об’єкти у Венесуелі. ВІДЕО+ФОТО
Зранку 3 січня у столиці Венесуели Каракасі чути потужні вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.
Що відомо?
Зокрема, сильні вибухи пролунали в районі Форт-Тіуна на південних околицях Каракаса.
За даними ЗМІ, ВПС США масовано атакували військові об'єкти у столиці Венесуели.
Як пише Clash Report, завдано авіаударів по порту в Каракасі.
Як зазначає Reuters, у Каракасі частковий блекаут: після американських бомбардувань в південній частині столиці відключилося світло.
Що передувало
- Нагадаємо, 10 грудня повідомлялося, що Сполучені Штати перехопили великий нафтовий танкер біля берегів Венесуели.
- Судно Skipper перебувало під пильною увагою Вашингтона через зв’язки з іранськими енергетичними операціями.
- У суботу, 20 грудня, США захопили ще один нафтовий танкер біля узбережжя Венесуели.
- Згодом повідомлялося про захоплення ще одного - третього танкера.
Топ коментарі
+61 Виталий #548501
показати весь коментар03.01.2026 08:56 Відповісти Посилання
+59 Валерий Браславский
показати весь коментар03.01.2026 08:55 Відповісти Посилання
+34 Киокушин Карате
показати весь коментар03.01.2026 08:58 Відповісти Посилання
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