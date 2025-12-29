Операція США у Венесуелі: Трамп заявив про удар по великому об’єкту

Президент США Дональд Трамп заявив про нанесення удару по великому об’єкту на узбережжі Венесуели. Деталі операції наразі не розголошуються.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі CNN.

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Удар по об’єкту у Венесуелі

Журналісти, які поспілкувалися з американським президентом з'ясували, що удар було завдано по великому об’єкту або заводу, з якого виходили судна. За словами Трампа, зона забезпечення наркотиків більше не функціонує.

Президент Америки не уточнив, хто саме проводив операцію — збройні сили чи ЦРУ, пославшись на секретність деталей.

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Президент США розповів, що удар було нанесено приблизно дві ночі тому, після чого відбувся великий вибух у портовій зоні, пов’язаній із завантаженням човнів наркотиками. Офіційних підтверджень з Венесуели наразі не надходило.

"Стався великий вибух у портовій зоні, де завантажують човни наркотиками. Зона забезпечення більше не існує", — зазначив Дональд Трамп.

Один американський чиновник підтвердив CNN, що йдеться про об’єкт, пов’язаний із наркотрафіком, але не надав додаткових подробиць.

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"Карантин" венесуельської нафти

Тим часом Білий дім наказав військовим зосередитися на "карантині" (блокаді) венесуельської нафти на період наступних двох місяців.

Про це пише агентство Reuters.

"Хоча військові варіанти все ще існують, основна увага зосереджена на тому, щоб спочатку використати економічний тиск шляхом запровадження санкцій, щоб досягти результату, якого прагне Білий дім", - цитує видання неназваного американського чиновника.

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Що передувало

Нагадаємо, 10 грудня повідомлялося, що Сполучені Штати перехопили великий нафтовий танкер біля берегів Венесуели.

Судно Skipper перебувало під пильною увагою Вашингтона через зв’язки з іранськими енергетичними операціями.

У суботу, 20 грудня, США захопили ще один нафтовий танкер біля узбережжя Венесуели.

Згодом повідомлялося про захоплення ще одного - третього танкера.

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