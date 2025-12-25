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Новини Відносини Венесуели та США
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Білий дім наказав військам США зосередитися на блокаді венесуельської нафти, - Reuters

танкер

Білий дім наказав військовим зосередитися на "карантині" (блокаді) венесуельської нафти на період наступних двох місяців.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на американського чиновника, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Економічний тиск

Відповідне рішення говорить про те, що Вашингтон наразі більш зацікавлений у використанні економічних, а не військових засобів для тиску на Каракас.

"Хоча військові варіанти все ще існують, основна увага зосереджена на тому, щоб спочатку використати економічний тиск шляхом запровадження санкцій, щоб досягти результату, якого прагне Білий дім",- сказав американський чиновник.

Співрозмовник агентства додав, що нинішні зусилля Вашингтону "чинять величезний тиск на Мадуро, і вважається, що до кінця січня Венесуела зіткнеться з економічною катастрофою, якщо не погодиться на значні поступки США".

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Що передувало?

  • Нагадаємо, 10 грудня повідомлялося, що Сполучені Штати перехопили великий нафтовий танкер біля берегів Венесуели.
  • Судно Skipper перебувало під пильною увагою Вашингтона через зв’язки з іранськими енергетичними операціями.
  • У суботу, 20 грудня, США захопили ще один нафтовий танкер біля узбережжя Венесуели.
  • Згодом повідомлялося про захоплення ще одного - третього танкера.

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Автор: 

блокада (713) Венесуела (433) нафта (6670) США (26912)
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Топ коментарі
+8
То все є нікчемна спроба рудого відволікти увагу від приниження і плазування перед воєнним злочинцем #уйлом, це приблизно так само як великий потужний пес замість того щоб вигнати і поставити на місце заблудшого скаженого шакала ,охоплений страхом і соромом перед тим самим шакалом, вирішив покусати сусідню кішку.
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25.12.2025 00:57 Відповісти
+7
Білий дім наказав військовим зосередитися на "карантині" (блокаді) венесуельської нафти на період наступних двох місяців.

Тобто ще 2 місяці будуть спалювати гроші платників подітків. Це ті, які лицемірно заявляють про те, що їхні пенсіонери не переживуть, якщо Україні надаватимуть фінансову допомогу.
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25.12.2025 00:18 Відповісти
+5
І для чого тримати там ціле авіаносне угруповання??? Щоб зупиняти три-чотири танкери на місяць? Так з цим би цілком впоралися кораблі береговох охорони. Де ж їхня економія грошей?
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25.12.2025 00:30 Відповісти

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