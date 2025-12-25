Білий дім наказав військам США зосередитися на блокаді венесуельської нафти, - Reuters

Білий дім наказав військовим зосередитися на "карантині" (блокаді) венесуельської нафти на період наступних двох місяців.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на американського чиновника, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Економічний тиск

Відповідне рішення говорить про те, що Вашингтон наразі більш зацікавлений у використанні економічних, а не військових засобів для тиску на Каракас.

"Хоча військові варіанти все ще існують, основна увага зосереджена на тому, щоб спочатку використати економічний тиск шляхом запровадження санкцій, щоб досягти результату, якого прагне Білий дім",- сказав американський чиновник.

Співрозмовник агентства додав, що нинішні зусилля Вашингтону "чинять величезний тиск на Мадуро, і вважається, що до кінця січня Венесуела зіткнеться з економічною катастрофою, якщо не погодиться на значні поступки США".

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Що передувало?

Нагадаємо, 10 грудня повідомлялося, що Сполучені Штати перехопили великий нафтовий танкер біля берегів Венесуели.

Судно Skipper перебувало під пильною увагою Вашингтона через зв’язки з іранськими енергетичними операціями.

У суботу, 20 грудня, США захопили ще один нафтовий танкер біля узбережжя Венесуели.

Згодом повідомлялося про захоплення ще одного - третього танкера.

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