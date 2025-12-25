Белый дом приказал войскам США сосредоточиться на блокаде венесуэльской нефти, - Reuters

Белый дом приказал военным сосредоточиться на "карантине" (блокаде) венесуэльской нефти на период следующих двух месяцев.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника, сообщает Цензор.НЕТ.

Экономическое давление

Соответствующее решение говорит о том, что Вашингтон в настоящее время более заинтересован в использовании экономических, а не военных средств для давления на Каракас.

"Хотя военные варианты все еще существуют, основное внимание сосредоточено на том, чтобы сначала использовать экономическое давление путем введения санкций, чтобы достичь результата, к которому стремится Белый дом", - сказал американский чиновник.

Собеседник агентства добавил, что нынешние усилия Вашингтона "оказывают огромное давление на Мадуро, и считается, что до конца января Венесуэла столкнется с экономической катастрофой, если не согласится на значительные уступки США".

Что предшествовало?

Напомним, 10 декабря сообщалось, что Соединенные Штаты перехватили большой нефтяной танкер у берегов Венесуэлы.

Судно Skipper находилось под пристальным вниманием Вашингтона из-за связей с иранскими энергетическими операциями.

В субботу, 20 декабря, США захватили еще один нефтяной танкер у побережья Венесуэлы.

Впоследствии сообщалось о захвате еще одного - третьего танкера.

