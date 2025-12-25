РУС
Белый дом приказал войскам США сосредоточиться на блокаде венесуэльской нефти, - Reuters

танкер

Белый дом приказал военным сосредоточиться на "карантине" (блокаде) венесуэльской нефти на период следующих двух месяцев.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника, сообщает Цензор.НЕТ.

Экономическое давление

Соответствующее решение говорит о том, что Вашингтон в настоящее время более заинтересован в использовании экономических, а не военных средств для давления на Каракас.

"Хотя военные варианты все еще существуют, основное внимание сосредоточено на том, чтобы сначала использовать экономическое давление путем введения санкций, чтобы достичь результата, к которому стремится Белый дом", - сказал американский чиновник.

Собеседник агентства добавил, что нынешние усилия Вашингтона "оказывают огромное давление на Мадуро, и считается, что до конца января Венесуэла столкнется с экономической катастрофой, если не согласится на значительные уступки США".

Читайте также: У Трампа объяснили перехват танкеров у Венесуэлы желанием отстранить Мадуро от власти

Что предшествовало?

  • Напомним, 10 декабря сообщалось, что Соединенные Штаты перехватили большой нефтяной танкер у берегов Венесуэлы.
  • Судно Skipper находилось под пристальным вниманием Вашингтона из-за связей с иранскими энергетическими операциями.
  • В субботу, 20 декабря, США захватили еще один нефтяной танкер у побережья Венесуэлы.
  • Впоследствии сообщалось о захвате еще одного - третьего танкера.

Читайте также: США задержали третий танкер вблизи Венесуэлы, - Bloomberg

+7
25.12.2025 00:18 Ответить
+7
25.12.2025 00:57 Ответить
+4
І для чого тримати там ціле авіаносне угруповання??? Щоб зупиняти три-чотири танкери на місяць? Так з цим би цілком впоралися кораблі береговох охорони. Де ж їхня економія грошей?
25.12.2025 00:30 Ответить
Білий дім наказав військовим зосередитися на "карантині" (блокаді) венесуельської нафти на період наступних двох місяців.

Тобто ще 2 місяці будуть спалювати гроші платників подітків. Це ті, які лицемірно заявляють про те, що їхні пенсіонери не переживуть, якщо Україні надаватимуть фінансову допомогу.
25.12.2025 00:18 Ответить
Ввартість утримання авіаносної ударної групи біля узбережжя Венесуели для американських платників податків оцінюється у приблизно 6,5 мільйона доларів на день. Початкові витрати на розгортання американських військ в рамках операції «Південний спис» до кінця жовтня/початку листопада оцінюються в понад 600 мільйонів доларів.

https://nationalinterest.org/blog/buzz/how-much-would-us-invasion-of-venezuela-cost-bw-122025
25.12.2025 00:24 Ответить
25.12.2025 00:30 Ответить
Краще міндічу перевести прямим переказом
25.12.2025 01:12 Ответить
В городі бузина...
25.12.2025 03:52 Ответить
Дуже білий дім не хоче пояснити світові, у якому міжнародно-правовому полі діє вся ця озброєна до зубів армада, захоплюючи кораблі?
25.12.2025 00:22 Ответить
Та прмводів можна купу придумати.

Виконання санкцій проти Ірану, наприклад.
Або боротьба з державною наркоторгівлею.
Або боротьба з диктатурою.
Або все разом.

Цікаво інше. Якщо так роблять з Венесуелою, то чому б не робити так з РФ.
25.12.2025 00:36 Ответить
Страшно
25.12.2025 00:53 Ответить
а ти зовсім тупе?
25.12.2025 09:00 Ответить
25.12.2025 00:57 Ответить
І взагалі , досить тільки глянути на оточення цих нікчемних нарцисів, що у трампа, наприклад, венс , безпринципний крашений когут, що у нарциса зеленського єрмак грушний скомпроментований агент кремля. "Скажи мені хто твої друзі і я скажу хто ти"
25.12.2025 01:10 Ответить
Ціна на нафту виросте. Трамп вже відверто підтримує раху?
25.12.2025 03:55 Ответить
 
 