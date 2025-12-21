США захватили еще один нефтяной танкер у побережья Венесуэлы
В субботу, 20 декабря, США захватили еще один нефтяной танкер у побережья Венесуэлы.
Об этом в соцсети Х сообщила министр внутренней безопасности Кристи Ноем, информирует Цензор.НЕТ.
Задержан второй танкер
"Сегодня утром, 20 декабря, Береговая охрана США при поддержке Министерства войны задержала нефтяной танкер, который вышел из порта Венесуэлы", - написала Ноем.
Она отметила, что США будут продолжать преследовать незаконное перемещение санкционной нефти, которая используется для финансирования наркотерроризма в регионе.
"Мы вас найдем и остановим", - добавила министр.
Что предшествовало?
- Напомним, 10 декабря сообщалось, что Соединенные Штаты перехватили большой нефтяной танкер у берегов Венесуэлы.
- Судно Skipper находилось под пристальным вниманием Вашингтона из-за связей с иранскими энергетическими операциями.
