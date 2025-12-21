В субботу, 20 декабря, США захватили еще один нефтяной танкер у побережья Венесуэлы.

Об этом в соцсети Х сообщила министр внутренней безопасности Кристи Ноем, информирует Цензор.НЕТ.

Задержан второй танкер

"Сегодня утром, 20 декабря, Береговая охрана США при поддержке Министерства войны задержала нефтяной танкер, который вышел из порта Венесуэлы", - написала Ноем.

Она отметила, что США будут продолжать преследовать незаконное перемещение санкционной нефти, которая используется для финансирования наркотерроризма в регионе.

"Мы вас найдем и остановим", - добавила министр.

Что предшествовало?

Напомним, 10 декабря сообщалось, что Соединенные Штаты перехватили большой нефтяной танкер у берегов Венесуэлы.

Судно Skipper находилось под пристальным вниманием Вашингтона из-за связей с иранскими энергетическими операциями.

