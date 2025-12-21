РУС
Новости Отношения Венесуэлы и США
2 438 19

США захватили еще один нефтяной танкер у побережья Венесуэлы

захват танкера

В субботу, 20 декабря, США захватили еще один нефтяной танкер у побережья Венесуэлы.

Об этом в соцсети Х сообщила министр внутренней безопасности Кристи Ноем, информирует Цензор.НЕТ.

Задержан второй танкер

"Сегодня утром, 20 декабря, Береговая охрана США при поддержке Министерства войны задержала нефтяной танкер, который вышел из порта Венесуэлы", - написала Ноем.

Она отметила, что США будут продолжать преследовать незаконное перемещение санкционной нефти, которая используется для финансирования наркотерроризма в регионе.

"Мы вас найдем и остановим", - добавила министр.

Читайте также: Венесуэла вывела военные корабли из-за угроз Трампа

Что предшествовало?

  • Напомним, 10 декабря сообщалось, что Соединенные Штаты перехватили большой нефтяной танкер у берегов Венесуэлы.
  • Судно Skipper находилось под пристальным вниманием Вашингтона из-за связей с иранскими энергетическими операциями.

Читайте также: США не обеспокоены эскалацией отношений с Россией из-за Венесуэлы, - Рубио

Автор: 

Венесуэла (215) США (28720) танкер (186)
Топ комментарии
+6
Кацапські танкери чому так борзо не зупиняють? Може тому що путлєр тримає трампуху за фаберже?
показать весь комментарий
21.12.2025 02:01 Ответить
+4
Це ж піратство!!!! Ви шо - не чули, що ***** про це казало??? А воно тепер ваш найкращий партнер:

«Знаю, что это происходило - атаки на танкеры в нейтральных или даже не нейтральных водах, а в особо экономической зоне другого государства, третьего государства. Это пиратство, ничто иное»
показать весь комментарий
21.12.2025 01:36 Ответить
+2
Інвестувати нафтодолари в наркобізнес?
Що я пропустив? Відколи це наркобізнес став збитковим?
показать весь комментарий
21.12.2025 01:26 Ответить
Інвестувати нафтодолари в наркобізнес?
Що я пропустив? Відколи це наркобізнес став збитковим?
показать весь комментарий
21.12.2025 01:26 Ответить
Ти пропустив, коли розповідали, що таке інвестиції.
показать весь комментарий
21.12.2025 02:05 Ответить
Хто більше ?
Америка захопить чи Україна потопить ворожих танкеров ?

робіть ставки, панове !

я ставю на ЗСУ

.
показать весь комментарий
21.12.2025 03:21 Ответить
та ми ж не ізвєргі якісь, і не пірати. Ми ж не топимо, максимум можемо гвинта відірвати чи баллєр погнути... ну, троши водички у до главдизеля запустити...
показать весь комментарий
21.12.2025 03:54 Ответить
це підпадає під статтю 446 ККУ - це збройний напад на судно для захоплення , грабежу позбавлення волі до 15 років !
показать весь комментарий
21.12.2025 01:34 Ответить
а наркотики танкерами типа афрамакс по 100 тис. тон возити ?

це яка стаття ?
що, ще не написана, бо надто багацько ?!

.
показать весь комментарий
21.12.2025 03:30 Ответить
Не було б попиту - не возили б. Нехай тромб спочатку із своїми піндосятами розбереться, чому вони там наркоту жруть, як гусінь листву.
показать весь комментарий
21.12.2025 08:53 Ответить
Це ж піратство!!!! Ви шо - не чули, що ***** про це казало??? А воно тепер ваш найкращий партнер:

«Знаю, что это происходило - атаки на танкеры в нейтральных или даже не нейтральных водах, а в особо экономической зоне другого государства, третьего государства. Это пиратство, ничто иное»
показать весь комментарий
21.12.2025 01:36 Ответить
Кацапські танкери чому так борзо не зупиняють? Може тому що путлєр тримає трампуху за фаберже?
показать весь комментарий
21.12.2025 02:01 Ответить
кацапські віддані на патрання українськими беками

.
показать весь комментарий
21.12.2025 03:23 Ответить
Прошу зауважити, що танкери захоплюються на виході, а не на вході. Добре мати правильного зятя, поганого не порадить.
показать весь комментарий
21.12.2025 02:47 Ответить
А **** порожні танкери захоплювати?
показать весь комментарий
21.12.2025 02:58 Ответить
може й нам щось таке з БЕКами придумати ?
щоб повні танкери брали на абордаж

.
показать весь комментарий
21.12.2025 03:25 Ответить
Були колись часи, як козакували
Усе Чорне море на абордаж брали.
Хутчіше до бою ставаймо, солдати
Щоб захищать Україну
Гарну позицію треба зайняти
Будем стоять дозагину.
Нас не здолає ворожая сила
Ми не повернем тікати
Ми ще побачим свою Батьківщину
Буде вона нас вітати...
показать весь комментарий
21.12.2025 05:31 Ответить
Сумашедшие пиратские штати.
показать весь комментарий
21.12.2025 06:58 Ответить
з венесуельськими танкерами легше воювати, ніж з кацапськими, тому США і Гегсет-супергерої! А ще Трампона забув, він же супер-супер герой!
показать весь комментарий
21.12.2025 08:43 Ответить
Трампу начхати на демократію (памятаєти як Венс критикував Європейську демократію і Трамп хвалив диктатурів.) Якщо Мадуро поділиться баришом з торгівлі нафти і кокаїну то Трамп приведе Мадуру як приклад правління.
показать весь комментарий
21.12.2025 08:51 Ответить
Так це і є сенс західної *демократії* - набивати свої кармани за рахунок інших.
показать весь комментарий
21.12.2025 08:57 Ответить
 
 