1 277 24

США не обеспокоены эскалацией отношений с Россией из-за Венесуэлы, - Рубио

Рубіо

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что администрация президента Дональда Трампа не обеспокоена возможной эскалацией отношений с Россией из-за американских действий против Венесуэлы.

Об этом Рубио сказал во время пресс-конференции 19 декабря, информирует Цензор.НЕТ.

США не боятся реакции России

США наращивают военное присутствие в Карибском бассейне и направили в регион тысячи военнослужащих, а также авианосец, военные корабли и истребители.

"Мы всегда ожидали, что они (россияне) будут оказывать риторическую поддержку режиму Мадуро, но это не является фактором, который влияет на то, как мы рассматриваем всю эту ситуацию", - сказал Рубио.

Порог войны

По словам Рубио, администрация Трампа не считает, что США уже находятся в состоянии войны с Венесуэлой.

"Не произошло ничего такого, что требовало бы от нас сообщать Конгрессу, получать его одобрение или переступать порог войны", - добавил чиновник.

В США именно Конгресс имеет право объявлять войну другой стране.

  • Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что не исключает возможности войны против Венесуэлы.

Венесуэла (214) россия (98455) США (28712) Рубио Марко (341)
Топ комментарии
+4
чим кацапи підтримають Мадуро ? Рубіо ти наївний як восьмикласниця !
19.12.2025 21:46 Ответить
+2
Нафта - а все інше потім...
19.12.2025 21:49 Ответить
+2
Якщо між США і паРашою буде ескалація відносин, то Україна може запропонувати мирний план для обох сторін і майданчик для перемовин.
19.12.2025 21:59 Ответить
кацапи заступляться за Мадуро - багато честі - за Асада не вписались
19.12.2025 21:45 Ответить
Згідно доктрини Монро американці вважають актом агресії втручання других країн в справи країн американських континентів
19.12.2025 21:50 Ответить
Сильно! - а як же Фонкленди - війна між Англією і Аргентиною
19.12.2025 22:03 Ответить
"а як же Фонкленди - війна між Англією і Аргентиною"

фоЛклендские острова стали территорией британской короны задолго до появления государства аргентина
19.12.2025 22:17 Ответить
Так колись пів- світу було під Британською короною - потім часи змінилися
19.12.2025 22:24 Ответить
"потім часи змінилися"

часи змінилися, но фолклендские острова остались территорией британии, и никогда не принадлежали аргентине
19.12.2025 22:28 Ответить
Так як і Гібралтар ніколи не був іспанським і став англійським - тяжко відказатись від колоній
19.12.2025 22:33 Ответить
"тяжко відказатись від колоній"

так фолклендские острова не были и не являются колонией, там не было коренного населения, они были безлюдны
19.12.2025 22:45 Ответить
Це валіза без ручки - де Фолкленди а де Англія
19.12.2025 22:51 Ответить
возможно. но англия так не считает. там у них удобная перевалочная база из атлантики в тихий
19.12.2025 23:03 Ответить
Я в"їхав - то чому ж вони не сказали Англії шо це їх внутрішні справи
19.12.2025 22:12 Ответить
чим кацапи підтримають Мадуро ? Рубіо ти наївний як восьмикласниця !
19.12.2025 21:46 Ответить
В ООН разве что проголосовать могут. Во время "карибского кризиса" мало что могли сделать, а теперь вообще ничего.
показать весь комментарий
В перекладі на людську мову: Нам *****, що там московія собі думає з цього приводу
показать весь комментарий
Нафта - а все інше потім...
19.12.2025 21:49 Ответить
А ескалацією відносин з Китаєм, який є нацйбільшим покупцем венесуельської нафти?
19.12.2025 21:57 Ответить
Якщо між США і паРашою буде ескалація відносин, то Україна може запропонувати мирний план для обох сторін і майданчик для перемовин.
19.12.2025 21:59 Ответить
Схоже,кацапи здали свого дружка Мадуро ы нафту в обмін на Украъну ы українців...
19.12.2025 22:08 Ответить
Не стурбовані, бо ви з цапами Україну на Венесуелу обмінюєте. Саме мерзенне у вашому гешефті, що ви зрадники і не своїм міняєтесь. Паскуди, щоб вас обох китайці на пляшку нахлобучили.
19.12.2025 22:11 Ответить
Ось вона - одна з основних причин здачі американцями москалям багатьох позицій по Україні.
москалі просто здали багато своїх інтересів американцям по Венесуелі.
Просто ґешефт - нічого особистого.
Тим більше досвід певною мірою схожих ґешефтів і в американців і в москалів є не малий.

Отже - Порятунок потопаючого - справа рук самого потопаючого.
19.12.2025 22:27 Ответить
З огляду на те що кацапи не здатні ніяк допомогти Мадуро, то такий "гешефт" має ідіотський вигляд - здати Україну за "ніщо" то точно не "best deal". Може кацапам є ще щось, більш вагоме ніж оце "ніщо", трампу запропонувати ? 🤔
19.12.2025 22:42 Ответить
Американці не повністю здали москалям свої позиції по Україні - а лише частково (якою долею ми не знаєм).
А в додаток до Венесуели москалі могли ще здати американцям деякі свої позиції по Ірану, Хезболі, Хамасу.
Могли також москалі надати американцям якийсь серйозний масив інформації по Китаю.
Але найжирніше для США все-таки Венесуела - яка має найбільші в світі розвідані запаси нафти - та й ще сусіди США в Карибському регіоні.
19.12.2025 22:59 Ответить
До речі москалі після приходу до влади у Венесуелі Чавеса а тепер Мадуро - час від часу допомагають їм зброєю, ************, військовими інструкторами, розвідданими, спеціалістами у нафтовій сфері.
19.12.2025 23:11 Ответить
А, таварісщь пупкін ( ****** ) вкурсі справ ?
19.12.2025 22:28 Ответить
 
 