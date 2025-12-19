США не обеспокоены эскалацией отношений с Россией из-за Венесуэлы, - Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что администрация президента Дональда Трампа не обеспокоена возможной эскалацией отношений с Россией из-за американских действий против Венесуэлы.

Об этом Рубио сказал во время пресс-конференции 19 декабря, информирует Цензор.НЕТ.

США не боятся реакции России

США наращивают военное присутствие в Карибском бассейне и направили в регион тысячи военнослужащих, а также авианосец, военные корабли и истребители.

"Мы всегда ожидали, что они (россияне) будут оказывать риторическую поддержку режиму Мадуро, но это не является фактором, который влияет на то, как мы рассматриваем всю эту ситуацию", - сказал Рубио.

Порог войны

По словам Рубио, администрация Трампа не считает, что США уже находятся в состоянии войны с Венесуэлой.

"Не произошло ничего такого, что требовало бы от нас сообщать Конгрессу, получать его одобрение или переступать порог войны", - добавил чиновник.

В США именно Конгресс имеет право объявлять войну другой стране.

