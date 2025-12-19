США не обеспокоены эскалацией отношений с Россией из-за Венесуэлы, - Рубио
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что администрация президента Дональда Трампа не обеспокоена возможной эскалацией отношений с Россией из-за американских действий против Венесуэлы.
Об этом Рубио сказал во время пресс-конференции 19 декабря, информирует Цензор.НЕТ.
США не боятся реакции России
США наращивают военное присутствие в Карибском бассейне и направили в регион тысячи военнослужащих, а также авианосец, военные корабли и истребители.
"Мы всегда ожидали, что они (россияне) будут оказывать риторическую поддержку режиму Мадуро, но это не является фактором, который влияет на то, как мы рассматриваем всю эту ситуацию", - сказал Рубио.
Порог войны
По словам Рубио, администрация Трампа не считает, что США уже находятся в состоянии войны с Венесуэлой.
"Не произошло ничего такого, что требовало бы от нас сообщать Конгрессу, получать его одобрение или переступать порог войны", - добавил чиновник.
В США именно Конгресс имеет право объявлять войну другой стране.
- Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что не исключает возможности войны против Венесуэлы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
фоЛклендские острова стали территорией британской короны задолго до появления государства аргентина
часи змінилися, но фолклендские острова остались территорией британии, и никогда не принадлежали аргентине
так фолклендские острова не были и не являются колонией, там не было коренного населения, они были безлюдны
москалі просто здали багато своїх інтересів американцям по Венесуелі.
Просто ґешефт - нічого особистого.
Тим більше досвід певною мірою схожих ґешефтів і в американців і в москалів є не малий.
Отже - Порятунок потопаючого - справа рук самого потопаючого.
А в додаток до Венесуели москалі могли ще здати американцям деякі свої позиції по Ірану, Хезболі, Хамасу.
Могли також москалі надати американцям якийсь серйозний масив інформації по Китаю.
Але найжирніше для США все-таки Венесуела - яка має найбільші в світі розвідані запаси нафти - та й ще сусіди США в Карибському регіоні.