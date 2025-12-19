США не стурбовані ескалацію відносин з Росією через Венесуелу, - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація президента Дональда Трампа не стурбована можливою ескалацією відносин з Росією через американські дії проти Венесуели.

Про це Рубіо сказав під час пресконференції 19 грудня, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

США не бояться реакції Росії

США нарощують військову присутність у Карибському басейні й направили в регіон тисячі військовослужбовців, а також авіаносець, військові кораблі та винищувачі.

"Ми завжди очікували, що вони (росіяни) надаватимуть риторичну підтримку режиму Мадуро, але це не є фактором, який впливає на те, як ми розглядаємо всю цю ситуацію", - сказав Рубіо.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Венесуела вивела військові кораблі через погрози Трампа

Поріг війни

За словами Рубіо, адміністрація Трампа не вважає, що США вже у стані війни з Венесуелою.

"Не сталося нічого такого, що вимагало б від нас повідомляти Конгрес, отримувати його схвалення або переступати поріг війни", - додав посадовець.

У США саме Конгрес має право оголошувати війну іншій країні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США ввели санкції проти родичів Мадуро та його бізнес-партнерів