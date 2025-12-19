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Новини Відносини РФ та США Відносини Венесуели та США
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США не стурбовані ескалацію відносин з Росією через Венесуелу, - Рубіо

Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація президента Дональда Трампа не стурбована можливою ескалацією відносин з Росією через американські дії проти Венесуели.

Про це Рубіо сказав під час пресконференції 19 грудня, інформує Цензор.НЕТ.

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США не бояться реакції Росії

США нарощують військову присутність у Карибському басейні й направили в регіон тисячі військовослужбовців, а також авіаносець, військові кораблі та винищувачі.

"Ми завжди очікували, що вони (росіяни) надаватимуть риторичну підтримку режиму Мадуро, але це не є фактором, який впливає на те, як ми розглядаємо всю цю ситуацію", - сказав Рубіо.

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Поріг війни

За словами Рубіо, адміністрація Трампа не вважає, що США вже у стані війни з Венесуелою.

"Не сталося нічого такого, що вимагало б від нас повідомляти Конгрес, отримувати його схвалення або переступати поріг війни", - додав посадовець.

У США саме Конгрес має право оголошувати війну іншій країні.

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  • Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що не заперечує можливості війни проти Венесуели.

Автор: 

Венесуела (433) росія (70685) США (26880) Рубіо Марко (455)
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Топ коментарі
+6
Якщо між США і паРашою буде ескалація відносин, то Україна може запропонувати мирний план для обох сторін і майданчик для перемовин.
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19.12.2025 21:59 Відповісти
+5
чим кацапи підтримають Мадуро ? Рубіо ти наївний як восьмикласниця !
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19.12.2025 21:46 Відповісти
+3
Нафта - а все інше потім...
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19.12.2025 21:49 Відповісти

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