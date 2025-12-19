США не стурбовані ескалацію відносин з Росією через Венесуелу, - Рубіо
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація президента Дональда Трампа не стурбована можливою ескалацією відносин з Росією через американські дії проти Венесуели.
Про це Рубіо сказав під час пресконференції 19 грудня, інформує Цензор.НЕТ.
США не бояться реакції Росії
США нарощують військову присутність у Карибському басейні й направили в регіон тисячі військовослужбовців, а також авіаносець, військові кораблі та винищувачі.
"Ми завжди очікували, що вони (росіяни) надаватимуть риторичну підтримку режиму Мадуро, але це не є фактором, який впливає на те, як ми розглядаємо всю цю ситуацію", - сказав Рубіо.
Поріг війни
За словами Рубіо, адміністрація Трампа не вважає, що США вже у стані війни з Венесуелою.
"Не сталося нічого такого, що вимагало б від нас повідомляти Конгрес, отримувати його схвалення або переступати поріг війни", - додав посадовець.
У США саме Конгрес має право оголошувати війну іншій країні.
- Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що не заперечує можливості війни проти Венесуели.
Топ коментарі
+6 Tema9
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+5 роман #583809
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