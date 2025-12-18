Венесуела вивела військові кораблі через погрози Трампа

Венесуела вивела в море військові кораблі для супроводу танкерів з нафтопродуктами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Каракас пішов на такий крок після того, як президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про блокаду підсанкційних нафтових танкерів країни.

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"Різні варіанти реагування"

Джерела The New York Times повідомляють, що кораблі, які супроводжуються військовими, не входять до чинного списку суден під американськими санкціями, тому залишається невідомим, чи можуть вони бути заблоковані США.

Водночас американські офіційні особи підтвердили, що знають про супровід і наразі розглядають "різні варіанти реагування", не розкриваючи деталей.

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Трамп може оголосити війну Венесуелі

Журналіст Такер Карлсон припустив, що Дональд Трамп може оголосити війну Венесуелі у своєму зверненні до нації, запланованому на 04:00 за Київським часом.

Він посилається на інформацію неназваного конгресмена, який нібито попередив про можливий початок збройного конфлікту.

Тим часом Дональд Трамп у своїх останніх заявах повідомив, що Венесуела "забрала землю та права на нафту" американських компаній. Він підкреслив, що минулі втрати стали можливими через недостатню увагу попередньої адміністрації, але тепер це не повториться.

"Ми хочемо це повернути. Вони забрали наші права на нафту. У нас там було багато нафти. Як знаєте, вони вигнали наші компанії, і ми хочемо їх повернути", — заявив Дональд Трамп.

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Нагадаємо, не так давно Трамп особисто провів телефонну розмову з венесуельським диктатором Ніколасом Мадуро, під час якої вимагав негайно скласти повноваження.

У відповідь Мадуро, за даними джерел, запропонував передати владу своєму віцепрезиденту в обмін на амністію для себе та найближчого оточення.

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