Венесуэла вывела военные корабли из-за угроз Трампа
Венесуэла вывела в море военные корабли для сопровождения танкеров с нефтепродуктами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Каракас пошел на такой шаг после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о блокаде подсанкционных нефтяных танкеров страны.
"Различные варианты реагирования"
Источники The New York Times сообщают, что корабли, сопровождаемые военными, не входят в действующий список судов под американскими санкциями, поэтому остается неизвестным, могут ли они быть заблокированы США.
В то же время американские официальные лица подтвердили, что знают о сопровождении и в настоящее время рассматривают "различные варианты реагирования", не раскрывая подробностей.
Трамп может объявить войну Венесуэле
Журналист Такер Карлсон предположил, что Дональд Трамп может объявить войну Венесуэле в своем обращении к нации, запланированном на 04:00 по киевскому времени.
Он ссылается на информацию неназванного конгрессмена, который якобы предупредил о возможном начале вооруженного конфликта.
Между тем Дональд Трамп в своих последних заявлениях сообщил, что Венесуэла "забрала землю и права на нефть" американских компаний. Он подчеркнул, что прошлые потери стали возможными из-за недостаточного внимания предыдущей администрации, но теперь это не повторится.
"Мы хотим это вернуть. Они забрали наши права на нефть. У нас там было много нефти. Как знаете, они выгнали наши компании, и мы хотим их вернуть", — заявил Дональд Трамп.
Напомним, не так давно Трамп лично провел телефонный разговор с венесуэльским диктатором Николасом Мадуро, во время которого потребовал немедленно сложить полномочия.
В ответ Мадуро, по данным источников, предложил передать власть своему вице-президенту в обмен на амнистию для себя и ближайшего окружения.
