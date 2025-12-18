Венесуэла вывела военные корабли из-за угроз Трампа

Венесуэла вывела в море военные корабли для сопровождения танкеров с нефтепродуктами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Каракас пошел на такой шаг после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о блокаде подсанкционных нефтяных танкеров страны.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Различные варианты реагирования"

Источники The New York Times сообщают, что корабли, сопровождаемые военными, не входят в действующий список судов под американскими санкциями, поэтому остается неизвестным, могут ли они быть заблокированы США.

В то же время американские официальные лица подтвердили, что знают о сопровождении и в настоящее время рассматривают "различные варианты реагирования", не раскрывая подробностей.

Читайте также: Цены на нефть выросли на фоне напряженности между США и Венесуэлой

Трамп может объявить войну Венесуэле

Журналист Такер Карлсон предположил, что Дональд Трамп может объявить войну Венесуэле в своем обращении к нации, запланированном на 04:00 по киевскому времени.

Он ссылается на информацию неназванного конгрессмена, который якобы предупредил о возможном начале вооруженного конфликта.

Между тем Дональд Трамп в своих последних заявлениях сообщил, что Венесуэла "забрала землю и права на нефть" американских компаний. Он подчеркнул, что прошлые потери стали возможными из-за недостаточного внимания предыдущей администрации, но теперь это не повторится.

"Мы хотим это вернуть. Они забрали наши права на нефть. У нас там было много нефти. Как знаете, они выгнали наши компании, и мы хотим их вернуть", — заявил Дональд Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко пригласил Мадуро в Беларусь в случае отставки, - Reuters

Напомним, не так давно Трамп лично провел телефонный разговор с венесуэльским диктатором Николасом Мадуро, во время которого потребовал немедленно сложить полномочия.

В ответ Мадуро, по данным источников, предложил передать власть своему вице-президенту в обмен на амнистию для себя и ближайшего окружения.

Читайте также: Трамп: США захватили нефтяной танкер у Венесуэлы