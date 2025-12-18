РУС
Новости Отношения Венесуэлы и США
Венесуэла вывела военные корабли из-за угроз Трампа

Мадуро вывел в море корабли

Венесуэла вывела в море военные корабли для сопровождения танкеров с нефтепродуктами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Каракас пошел на такой шаг после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о блокаде подсанкционных нефтяных танкеров страны.

"Различные варианты реагирования"

Источники The New York Times сообщают, что корабли, сопровождаемые военными, не входят в действующий список судов под американскими санкциями, поэтому остается неизвестным, могут ли они быть заблокированы США.

В то же время американские официальные лица подтвердили, что знают о сопровождении и в настоящее время рассматривают "различные варианты реагирования", не раскрывая подробностей.

Трамп может объявить войну Венесуэле

Журналист Такер Карлсон предположил, что Дональд Трамп может объявить войну Венесуэле в своем обращении к нации, запланированном на 04:00 по киевскому времени.

Он ссылается на информацию неназванного конгрессмена, который якобы предупредил о возможном начале вооруженного конфликта.

Между тем Дональд Трамп в своих последних заявлениях сообщил, что Венесуэла "забрала землю и права на нефть" американских компаний. Он подчеркнул, что прошлые потери стали возможными из-за недостаточного внимания предыдущей администрации, но теперь это не повторится.

"Мы хотим это вернуть. Они забрали наши права на нефть. У нас там было много нефти. Как знаете, они выгнали наши компании, и мы хотим их вернуть", — заявил Дональд Трамп.

Напомним, не так давно Трамп лично провел телефонный разговор с венесуэльским диктатором Николасом Мадуро, во время которого потребовал немедленно сложить полномочия.

В ответ Мадуро, по данным источников, предложил передать власть своему вице-президенту в обмен на амнистию для себя и ближайшего окружения.

Топ комментарии
+12
американський недоумок вирішив на старості стати піратом з погонялом Доні рудий гандон .
18.12.2025 02:40 Ответить
18.12.2025 02:40 Ответить
+8
Рудий дебіл почне війну, а за пару днів закінчить - і от буде ще одна завершена війна в скарбничку довброграя в погоні за Нобелівською премією
18.12.2025 03:40 Ответить
18.12.2025 03:40 Ответить
+5
в мінськ - там такий же полудурок...
18.12.2025 03:44 Ответить
18.12.2025 03:44 Ответить
Покажіть цій Мадурі на гуглмап де Мар-о-лаго.
18.12.2025 02:00 Ответить
18.12.2025 02:00 Ответить
марякі чисте вдягли?
18.12.2025 02:10 Ответить
18.12.2025 02:10 Ответить
***, he's president of peace and all that.
18.12.2025 02:20 Ответить
18.12.2025 02:20 Ответить
Фірмова пісдільщина від трампа - закінчити старі і не починати нові війни, еге ж...
18.12.2025 02:35 Ответить
18.12.2025 02:35 Ответить
американський недоумок вирішив на старості стати піратом з погонялом Доні рудий гандон .
18.12.2025 02:40 Ответить
18.12.2025 02:40 Ответить
Так мадуро летить в сростов чи ні?
18.12.2025 02:46 Ответить
18.12.2025 02:46 Ответить
в мінськ - там такий же полудурок...
18.12.2025 03:44 Ответить
18.12.2025 03:44 Ответить
18.12.2025 02:47 Ответить
18.12.2025 02:47 Ответить
Рудий дебіл почне війну, а за пару днів закінчить - і от буде ще одна завершена війна в скарбничку довброграя в погоні за Нобелівською премією
18.12.2025 03:40 Ответить
18.12.2025 03:40 Ответить
підар наркотичний тобі ж ясно сказали - нам потрібна нафта,
а не твоя наркота...
18.12.2025 03:46 Ответить
18.12.2025 03:46 Ответить
доня припинив 17ту війну навіть не почявши...
18.12.2025 03:48 Ответить
18.12.2025 03:48 Ответить
кожний маленька собака по своєму гавкає...
18.12.2025 04:05 Ответить
18.12.2025 04:05 Ответить
-----------------------

address President of Amerika to the fella Americans in two words - I'm the best!
18.12.2025 04:34 Ответить
18.12.2025 04:34 Ответить
арійошнік хреновато літає....
а може він підводний човен?
а кацапня його в космос запускати намагається?
18.12.2025 05:54 Ответить
18.12.2025 05:54 Ответить
Баран,Трамп, заблокуй Балтійське море де шниряють танкери тіньового флоту ху...ла.Ефект буде,бо це приведе до миру.Ти ж бажаєш Нобелівську премію?
Розв'яжеш війну проти Венесуели - Нобеля не побачиш як своїх вух.
18.12.2025 05:56 Ответить
18.12.2025 05:56 Ответить
кароче, - буба з шашликамі і вимагаловом далеко на впереду і на першомі місці!
всі інш - партнери, в якого буба вимагає? - глибоко по заду..
бо зелені не країну боронять, а на дорогах ******* - і от саме це і не розуміють партнери....
18.12.2025 06:21 Ответить
18.12.2025 06:21 Ответить
15% відкату, ну інфляція же....
18.12.2025 06:23 Ответить
18.12.2025 06:23 Ответить
будете майданити?- буде %35
18.12.2025 06:24 Ответить
18.12.2025 06:24 Ответить
Трампуша нефть ******* преподнять решил помочі!
18.12.2025 06:27 Ответить
18.12.2025 06:27 Ответить
зелені:
- щє раз замайданите? - все заберем і всіx вас стратимо!
18.12.2025 06:28 Ответить
18.12.2025 06:28 Ответить
Ще одна ***** хоче замутіть
18.12.2025 07:03 Ответить
18.12.2025 07:03 Ответить
кацапня щє не зрозуміла з ким зв'язалась на три дні...
18.12.2025 07:05 Ответить
18.12.2025 07:05 Ответить
ХЙЛО ЧЁРТ ДУРНОЙ ПОДСКАЗАЛ ГАВНО !)
18.12.2025 07:09 Ответить
18.12.2025 07:09 Ответить
буряти, якути, корейці, калмикі, пів африкі - якої щє хрені в Україні не було?
18.12.2025 07:09 Ответить
18.12.2025 07:09 Ответить
кацапня немеряно...
18.12.2025 07:10 Ответить
18.12.2025 07:10 Ответить
НЕОБХОДИМО НА МЕДИЦИНСКОМ УРОВНЕ ОБЪЯСНИТЬ ВСЕМ ЧТО ТАКИЕ КАК ПУТИН УБЕГАЮТ !)
18.12.2025 07:11 Ответить
18.12.2025 07:11 Ответить
так буба і досі не посцяв по правильному аналізу....
шо вже з інших вимагати?
18.12.2025 07:13 Ответить
18.12.2025 07:13 Ответить
у Трампа появились цілі
18.12.2025 07:55 Ответить
18.12.2025 07:55 Ответить
не дуже зрячий, але снайпер - кому потрібен?
18.12.2025 08:07 Ответить
18.12.2025 08:07 Ответить
Специфічна американська демократія. Вб'ємо кожного, хто не поділяє нашу миролюбиву політику.
18.12.2025 08:14 Ответить
18.12.2025 08:14 Ответить
шкода, що Трамп не почав СВО в Венесуелі, дуже шкода
18.12.2025 08:18 Ответить
18.12.2025 08:18 Ответить
 
 