США захопили ще один нафтовий танкер біля узбережжя Венесуели
У суботу, 20 грудня, США захопили ще один нафтовий танкер біля узбережжя Венесуели.
Про це в соцмережі Х повідомила міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем, інформує Цензор.НЕТ.
Затримано другий танкер
"Сьогодні вранці, 20 грудня, Берегова охорона США за підтримки Міністерства війни затримала нафтовий танкер, який вийшов з порту Венесуели", - написала Ноем.
Вона зазначила, що США продовжуватимуть переслідувати незаконне переміщення санкційної нафти, яка використовується для фінансування наркотероризму в регіоні.
"Ми вас знайдемо і зупинимо", - додала міністерка.
Що передувало?
- Нагадаємо, 10 грудня повідомлялося, що Сполучені Штати перехопили великий нафтовий танкер біля берегів Венесуели.
- Судно Skipper перебувало під пильною увагою Вашингтона через зв’язки з іранськими енергетичними операціями.
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«Знаю, что это происходило - атаки на танкеры в нейтральных или даже не нейтральных водах, а в особо экономической зоне другого государства, третьего государства. Это пиратство, ничто иное»