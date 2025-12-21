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Новини Відносини Венесуели та США
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США захопили ще один нафтовий танкер біля узбережжя Венесуели

захоплення танкера

У суботу, 20 грудня, США захопили ще один нафтовий танкер біля узбережжя Венесуели.

Про це в соцмережі Х повідомила міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем, інформує Цензор.НЕТ.

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Затримано другий танкер

"Сьогодні вранці, 20 грудня, Берегова охорона США за підтримки Міністерства війни затримала нафтовий танкер, який вийшов з порту Венесуели", - написала Ноем.

Вона зазначила, що США  продовжуватимуть переслідувати незаконне переміщення санкційної нафти, яка використовується для фінансування наркотероризму в регіоні.

"Ми вас знайдемо і зупинимо", - додала міністерка.

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Що передувало?

  • Нагадаємо, 10 грудня повідомлялося, що Сполучені Штати перехопили великий нафтовий танкер біля берегів Венесуели.
  • Судно Skipper перебувало під пильною увагою Вашингтона через зв’язки з іранськими енергетичними операціями.

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Венесуела (433) США (26883) танкер (573)
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Топ коментарі
+10
Кацапські танкери чому так борзо не зупиняють? Може тому що путлєр тримає трампуху за фаберже?
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21.12.2025 02:01 Відповісти
+5
Це ж піратство!!!! Ви шо - не чули, що ***** про це казало??? А воно тепер ваш найкращий партнер:

«Знаю, что это происходило - атаки на танкеры в нейтральных или даже не нейтральных водах, а в особо экономической зоне другого государства, третьего государства. Это пиратство, ничто иное»
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21.12.2025 01:36 Відповісти
+5
з венесуельськими танкерами легше воювати, ніж з кацапськими, тому США і Гегсет-супергерої! А ще Трампона забув, він же супер-супер герой!
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21.12.2025 08:43 Відповісти

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