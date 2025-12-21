У суботу, 20 грудня, США захопили ще один нафтовий танкер біля узбережжя Венесуели.

Про це в соцмережі Х повідомила міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем, інформує Цензор.НЕТ.

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Затримано другий танкер

"Сьогодні вранці, 20 грудня, Берегова охорона США за підтримки Міністерства війни затримала нафтовий танкер, який вийшов з порту Венесуели", - написала Ноем.

Вона зазначила, що США продовжуватимуть переслідувати незаконне переміщення санкційної нафти, яка використовується для фінансування наркотероризму в регіоні.

"Ми вас знайдемо і зупинимо", - додала міністерка.

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Що передувало?

Нагадаємо, 10 грудня повідомлялося, що Сполучені Штати перехопили великий нафтовий танкер біля берегів Венесуели.

Судно Skipper перебувало під пильною увагою Вашингтона через зв’язки з іранськими енергетичними операціями.

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