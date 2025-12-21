США задержали третий танкер вблизи Венесуэлы, - Bloomberg
США задержали еще один нефтяной танкер вблизи Венесуэлы.
Об этом в воскресенье, 21 декабря, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированных собеседников, информирует Цензор.НЕТ.
Детали задержания
По данным собеседника агентства, танкер Bella 1 под панамским флагом, который находится под санкциями США, направлялся в Венесуэлу для погрузки.
Задержание произошло в то время, когда президент США Дональд Трамп усиливает нефтяную блокаду режима Николаса Мадуро.
В Белом доме пока не ответили на запрос Bloomberg о комментарии.
Что предшествовало?
- Напомним, 10 декабря сообщалось, что Соединенные Штаты перехватили большой нефтяной танкер у берегов Венесуэлы.
- Судно Skipper находилось под пристальным вниманием Вашингтона из-за связей с иранскими энергетическими операциями.
- В субботу, 20 декабря, США захватили еще один нефтяной танкер у побережья Венесуэлы.
Топ комментарии
+6 Старый зольдат
показать весь комментарий21.12.2025 18:43 Ответить Ссылка
+4 Urs
показать весь комментарий21.12.2025 19:01 Ответить Ссылка
+2 Evgeniy Marushchak
показать весь комментарий21.12.2025 18:44 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Згідно з проектом бюджету, до якого отримало доступ агентство Reuters, внески державної нафтової компанії PDVSA становлячи близько 10,1 мільярда доларів або 53% від загальних витрат уряду.
Це тому, що венесуельська та канадська нафта були тісно пов'язані протягом чверті століття, відколи Чавес прийшов до влади в Каракасі.
«Бітум у поясі Оріноко ідентичний бітуму канадської провінції Альберта. Ідентичний».
Як поклади важкої нафти (зосереджені поблизу дельти Оріноко), так і її традиційна нафта (здебільшого навколо басейну Маракайбо) знаходяться набагато ближче до морських портів, ніж нафтові піски Канади.
Втрати Венесуели була здобутком для Канади.
Коли виробництво в Венесуелі почало скорочуватися, канадська нафта почала заповнювати цю прогалину.
Венесуельська нафта повністю зникла з ринку, а трубопроводи, які колись транспортували нафту на північ від узбережжя затоки, були переорієнтовані для подачі канадської нафти на південь, і цей процес триває майже до сьогодні.
Цукор шкодить здоров'ю.