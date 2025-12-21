США задержали третий танкер вблизи Венесуэлы, - Bloomberg

США задержали еще один нефтяной танкер вблизи Венесуэлы.

Об этом в воскресенье, 21 декабря, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированных собеседников, информирует Цензор.НЕТ.

Детали задержания

По данным собеседника агентства, танкер Bella 1 под панамским флагом, который находится под санкциями США, направлялся в Венесуэлу для погрузки.

Задержание произошло в то время, когда президент США Дональд Трамп усиливает нефтяную блокаду режима Николаса Мадуро.

В Белом доме пока не ответили на запрос Bloomberg о комментарии.

Что предшествовало?

Напомним, 10 декабря сообщалось, что Соединенные Штаты перехватили большой нефтяной танкер у берегов Венесуэлы.

Судно Skipper находилось под пристальным вниманием Вашингтона из-за связей с иранскими энергетическими операциями.

В субботу, 20 декабря, США захватили еще один нефтяной танкер у побережья Венесуэлы.

