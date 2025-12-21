РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8921 посетитель онлайн
Новости Отношения Венесуэлы и США
1 646 16

США задержали третий танкер вблизи Венесуэлы, - Bloomberg

США перехватили третий танкер у берегов Венесуэлы

США задержали еще один нефтяной танкер вблизи Венесуэлы.

Об этом в воскресенье, 21 декабря, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированных собеседников, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали задержания

По данным собеседника агентства, танкер Bella 1 под панамским флагом, который находится под санкциями США, направлялся в Венесуэлу для погрузки.

Задержание произошло в то время, когда президент США Дональд Трамп усиливает нефтяную блокаду режима Николаса Мадуро.

В Белом доме пока не ответили на запрос Bloomberg о комментарии.

Читайте также: США не обеспокоены эскалацией отношений с Россией из-за Венесуэлы, - Рубио

Что предшествовало?

  • Напомним, 10 декабря сообщалось, что Соединенные Штаты перехватили большой нефтяной танкер у берегов Венесуэлы.
  • Судно Skipper находилось под пристальным вниманием Вашингтона из-за связей с иранскими энергетическими операциями.
  • В субботу, 20 декабря, США захватили еще один нефтяной танкер у побережья Венесуэлы.

Читайте также: США захватили еще один нефтяной танкер у побережья Венесуэлы

Автор: 

Венесуэла (216) США (28729) танкер (187)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Тоб то сша займаются пиратством як і сомалійці. Мадуро завсно мудак но шоб отак, безпідставно ....
показать весь комментарий
21.12.2025 18:43 Ответить
+4
ну так, але якщо шо, то ми не пірати, бо ми не захоплюємо підсанкційні танкери, а просто ****** їх БЕКами. А ето другоє.
показать весь комментарий
21.12.2025 19:01 Ответить
+2
можуть собі дозволити, це ж не ядерна рашка
показать весь комментарий
21.12.2025 18:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нафта не пройде... (Трамп)
показать весь комментарий
21.12.2025 18:41 Ответить
Віце-президент Венесуели Дельсі Родрігес зробила оголошення, окресливши амбітний бюджет уряду на 2025 фінансовий рік.
Згідно з проектом бюджету, до якого отримало доступ агентство Reuters, внески державної нафтової компанії PDVSA становлячи близько 10,1 мільярда доларів або 53% від загальних витрат уряду.
показать весь комментарий
21.12.2025 18:42 Ответить
Якщо нафта знову почне текти - як це було до приходу президента Уго Чавеса та його наступника Ніколаса Мадуро - це може мати глибокі наслідки для Канади.
Це тому, що венесуельська та канадська нафта були тісно пов'язані протягом чверті століття, відколи Чавес прийшов до влади в Каракасі.

«Бітум у поясі Оріноко ідентичний бітуму канадської провінції Альберта. Ідентичний».
показать весь комментарий
21.12.2025 18:46 Ответить
Але Венесуела користується певними перевагами завдяки клімату та географії. Вищі температури ґрунту роблять її важку нафту більш текучою.

Як поклади важкої нафти (зосереджені поблизу дельти Оріноко), так і її традиційна нафта (здебільшого навколо басейну Маракайбо) знаходяться набагато ближче до морських портів, ніж нафтові піски Канади.

Втрати Венесуели була здобутком для Канади.
показать весь комментарий
21.12.2025 18:51 Ответить
Венесуельську нафту протягом тривалого часу частково переробляли в США, де багато нафтопереробних заводів узбережжя Мексиканської затоки та Середнього Заходу були переобладнані для обробки ориноко нафти з високим вмістом бітуму та сірки.
Коли виробництво в Венесуелі почало скорочуватися, канадська нафта почала заповнювати цю прогалину.
Венесуельська нафта повністю зникла з ринку, а трубопроводи, які колись транспортували нафту на північ від узбережжя затоки, були переорієнтовані для подачі канадської нафти на південь, і цей процес триває майже до сьогодні.
показать весь комментарий
21.12.2025 18:54 Ответить
Сильна схожість між венесуельською та канадською нафтою, а також легкість, з якою танкери могли б перевозити нафту між венесуельськими портами та нафтопереробними заводами на узбережжі Мексиканської затоки США, дозволяють припустити, що якщо виробництво венесуельської нафти колись відновиться - і санкції будуть скасовані - важка нафта Оріноко, ймовірно, зможе замінити канадську нафту на НПЗ у Техасі та Луїзіані.
показать весь комментарий
21.12.2025 19:06 Ответить
Тоб то сша займаются пиратством як і сомалійці. Мадуро завсно мудак но шоб отак, безпідставно ....
показать весь комментарий
21.12.2025 18:43 Ответить
можуть собі дозволити, це ж не ядерна рашка
показать весь комментарий
21.12.2025 18:44 Ответить
ну так, але якщо шо, то ми не пірати, бо ми не захоплюємо підсанкційні танкери, а просто ****** їх БЕКами. А ето другоє.
показать весь комментарий
21.12.2025 19:01 Ответить
Кубу валять. Там реальна починається срака
показать весь комментарий
21.12.2025 19:17 Ответить
Кому вона потрібна?
Цукор шкодить здоров'ю.
показать весь комментарий
21.12.2025 19:29 Ответить
США доиграются, бочка нефти будет по 200 долларов.
показать весь комментарий
21.12.2025 19:17 Ответить
прогноз з "прямой лінії"?
показать весь комментарий
21.12.2025 19:42 Ответить
Венесуэла первая в мире по запасам нефти, если такая страна выпадает из нефтяного рынка с ценами начнётся хаос, так что никакие прогнозы не нужны.
показать весь комментарий
21.12.2025 19:46 Ответить
тобто це не прогноз , а погроза з "прямої лінії"?
показать весь комментарий
21.12.2025 19:53 Ответить
У Венесуэлы больше нефти, чем у арабов на Востоке, какие тебе ещё прогнозы нужны.
показать весь комментарий
21.12.2025 19:55 Ответить
 
 