США затримали третій танкер поблизу Венесуели, - Bloomberg
США затримали ще один нафтовий танкер поблизу Венесуели.
Про це у неділю, 21 грудня, повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на проінформованих співрозмовників, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі затримання
За даними співрозмовника агентства, танкер Bella 1 під панамським прапором, який перебуває під санкціями США, прямував до Венесуели для завантаження.
Затримання відбулося у той час, коли президент США Дональд Трамп посилює нафтову блокаду режиму Ніколаса Мадуро.
У Білому домі поки що не відповіли на запит Bloomberg про коментар.
Що передувало?
- Нагадаємо, 10 грудня повідомлялося, що Сполучені Штати перехопили великий нафтовий танкер біля берегів Венесуели.
- Судно Skipper перебувало під пильною увагою Вашингтона через зв’язки з іранськими енергетичними операціями.
- У суботу, 20 грудня, США захопили ще один нафтовий танкер біля узбережжя Венесуели.
Топ коментарі
+12 Старый зольдат
показати весь коментар21.12.2025 18:43 Відповісти Посилання
+10 Urs
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+7 Evgeniy Marushchak
показати весь коментар21.12.2025 18:44 Відповісти Посилання
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