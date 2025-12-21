УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11992 відвідувача онлайн
Новини Відносини Венесуели та США
3 114 29

США затримали третій танкер поблизу Венесуели, - Bloomberg

США перехопили третій танкер біля берегів Венесуели

США затримали ще один нафтовий танкер поблизу Венесуели.

Про це у неділю, 21 грудня, повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на проінформованих співрозмовників, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі затримання

За даними співрозмовника агентства, танкер Bella 1 під панамським прапором, який перебуває під санкціями США, прямував до Венесуели для завантаження.

Затримання відбулося у той час, коли президент США Дональд Трамп посилює нафтову блокаду режиму Ніколаса Мадуро.

У Білому домі поки що не відповіли на запит Bloomberg про коментар.

Читайте також: США не стурбовані ескалацію відносин з Росією через Венесуелу, - Рубіо

Що передувало?

  • Нагадаємо, 10 грудня повідомлялося, що Сполучені Штати перехопили великий нафтовий танкер біля берегів Венесуели.
  • Судно Skipper перебувало під пильною увагою Вашингтона через зв’язки з іранськими енергетичними операціями.
  • У суботу, 20 грудня, США захопили ще один нафтовий танкер біля узбережжя Венесуели.

Читайте також: США захопили ще один нафтовий танкер біля узбережжя Венесуели

Автор: 

Венесуела (433) США (26898) танкер (573)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Тоб то сша займаются пиратством як і сомалійці. Мадуро завсно мудак но шоб отак, безпідставно ....
показати весь коментар
21.12.2025 18:43 Відповісти
+10
ну так, але якщо шо, то ми не пірати, бо ми не захоплюємо підсанкційні танкери, а просто ****** їх БЕКами. А ето другоє.
показати весь коментар
21.12.2025 19:01 Відповісти
+7
можуть собі дозволити, це ж не ядерна рашка
показати весь коментар
21.12.2025 18:44 Відповісти

Завантаження...

 
 