США затримали третій танкер поблизу Венесуели, - Bloomberg

США затримали ще один нафтовий танкер поблизу Венесуели.

Про це у неділю, 21 грудня, повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на проінформованих співрозмовників, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі затримання

За даними співрозмовника агентства, танкер Bella 1 під панамським прапором, який перебуває під санкціями США, прямував до Венесуели для завантаження.

Затримання відбулося у той час, коли президент США Дональд Трамп посилює нафтову блокаду режиму Ніколаса Мадуро.

У Білому домі поки що не відповіли на запит Bloomberg про коментар.

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Що передувало?

Нагадаємо, 10 грудня повідомлялося, що Сполучені Штати перехопили великий нафтовий танкер біля берегів Венесуели.

Судно Skipper перебувало під пильною увагою Вашингтона через зв’язки з іранськими енергетичними операціями.

У суботу, 20 грудня, США захопили ще один нафтовий танкер біля узбережжя Венесуели.

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