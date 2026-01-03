РУС
Новости Отношения Венесуэлы и США
5 567 57

Мощные взрывы в Каракасе. ВВС США массированно атаковали военные объекты в Венесуэле. ВИДЕО+ФОТО

Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе слышны мощные взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.

Что известно?

В частности, сильные взрывы прогремели в районе Форт-Тиуна на южных окраинах Каракаса.

По данным СМИ, ВВС США массированно атаковали военные объекты в столице Венесуэлы.

Каракас после обстрела

Читайте на "Цензор.НЕТ": Операция США в Венесуэле: Трамп заявил о ударе по крупному объекту

Как пишет Clash Report, нанесены авиаудары по порту в Каракасе.

Как отмечает Reuters, в Каракасе частичный блэкаут: после американских бомбардировок в южной части столицы отключился свет.

Читайте также: Немедленная отставка: Трамп требует от президента Венесуэлы Мадуро увольнения

Что предшествовало

  • Напомним, 10 декабря сообщалось, что Соединенные Штаты перехватили большой нефтяной танкер у берегов Венесуэлы.
  • Судно Skipper находилось под пристальным вниманием Вашингтона из-за связей с иранскими энергетическими операциями.
  • В субботу, 20 декабря, США захватили еще один нефтяной танкер у побережья Венесуэлы.
  • Впоследствии сообщалось о захвате еще одного - третьего танкера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США ввели санкции против родственников Мадуро и его бизнес-партнеров

Автор: 

Венесуэла (222) США (28821)
Топ комментарии
+16
Мабуть не встигли підняти россійські прапори у Каракасі...
03.01.2026 08:56 Ответить
03.01.2026 08:56 Ответить
+15
***, знову цей Трамп напутав. Треба було по мацкве, а він по Каракасу
03.01.2026 08:55 Ответить
03.01.2026 08:55 Ответить
+7
Алілуйя! На венесуельську нафту зачекався весь світ, а особливо кацапи. ))
03.01.2026 08:52 Ответить
03.01.2026 08:52 Ответить
Алілуйя! На венесуельську нафту зачекався весь світ, а особливо кацапи. ))
03.01.2026 08:52 Ответить
03.01.2026 08:52 Ответить
***, знову цей Трамп напутав. Треба було по мацкве, а він по Каракасу
03.01.2026 08:55 Ответить
03.01.2026 08:55 Ответить
до мацкви флот не підпливе, але можна було і по підербургу.
показать весь комментарий
03.01.2026 09:11 Ответить
Там дружбан вАлодЬЙА *****, туда не можна...
показать весь комментарий
03.01.2026 09:11 Ответить
Казали Трамп не рішиться прикнокати Мадуро - гайда - гайда
03.01.2026 08:55 Ответить
03.01.2026 08:55 Ответить
Правильний хід - показує Китаю шоб не сильно вийобувались
03.01.2026 09:09 Ответить
03.01.2026 09:09 Ответить
Показав Китаю, що пора на Тайвань.
03.01.2026 09:23 Ответить
03.01.2026 09:23 Ответить
Китай ше не доріс - штанці короткі
03.01.2026 09:25 Ответить
03.01.2026 09:25 Ответить
венесуела - не китай, з останнім можна і відгрести...
03.01.2026 09:31 Ответить
03.01.2026 09:31 Ответить
Почалася трампонівська СВО (Спеціальна Венесуельська Операція)
Відео можливих гелікоптерів США над столицею Каракас
https://t.me/truexanewsua/129027 https://t.me/https://t.me/truexanewsua/129027 truexanewsuahttps://t.me/truexanewsua/129027 /129027

https://t.me/truexanewsua/129032

https://t.me/truexanewsua/129035
03.01.2026 08:55 Ответить
03.01.2026 08:55 Ответить
Мабуть не встигли підняти россійські прапори у Каракасі...
03.01.2026 08:56 Ответить
03.01.2026 08:56 Ответить
Потихеньку випилюють кацапських союзників.В Ірані протести на межі війни,Венесуела вигрібає.Ще б бульболяндію і кімченинію розмотати.Сирія все
03.01.2026 08:56 Ответить
03.01.2026 08:56 Ответить
Головне зло Китай.путін просто маріонетка,яка в темну чи світлу хз,грає в китайську гру.
03.01.2026 09:10 Ответить
03.01.2026 09:10 Ответить
то це китай примусив напасти на Україну? щось нове. Те, що завдяки Китаю пуйло може продовжувати, тут погоджусь, але не щодо нападу. Пуйло не розрахувалос свої сили, коли напало.
03.01.2026 09:17 Ответить
03.01.2026 09:17 Ответить
А куди ***** їздило за дозволом?
03.01.2026 09:25 Ответить
03.01.2026 09:25 Ответить
За кілька днів до нападу,путін бачився з Сі,де скоріш за все отримав добро.Китай підживлює цей конфлікт це ще один факт.Завдяки Китаю існують такі утворення як аятолівський Іран,П.Корея,Угорщина Орбана,та Словаччина Фіцо та Венесуела звісно.
Вони не прокацапські,вони прокитайські,а співають російськими наративами,торпедують європейські зусилля,відправляють шахеди та технології,свої війська,тільки тому,що Китай так хоче.росія це «зелені чоловічки» Китаю.
03.01.2026 09:26 Ответить
03.01.2026 09:26 Ответить
Мадура буде телефонувати ***** щоб той попросив свого друга цього не робити.
03.01.2026 08:57 Ответить
03.01.2026 08:57 Ответить
радіти зарано, зараз ціна на нафту полізе вгору, на радість москалоті
03.01.2026 08:57 Ответить
03.01.2026 08:57 Ответить
А після того, як компанії США повернуть своє, масово піде на ринок, і навпаки впаде, нижче ніж була до атаки на Венесуелу.
03.01.2026 09:07 Ответить
03.01.2026 09:07 Ответить
Але росіі цього вистачить ще на лишній рік війни.
03.01.2026 09:11 Ответить
03.01.2026 09:11 Ответить
пенесуельска нафта вже давно на ринку великої ролі не грала, тим більш останнім часом, коли почали блокувати, тому скачки цін будуть чисто спекулятивні
03.01.2026 09:24 Ответить
03.01.2026 09:24 Ответить
сьогодня полізе. Долара на два за барель. Але це не точно. Може на півтора. А після завтра Brent знову впаде до 60.
03.01.2026 09:29 Ответить
03.01.2026 09:29 Ответить
Премію миру трампу, терміново.
03.01.2026 08:58 Ответить
03.01.2026 08:58 Ответить
Ще одну війну закінчив.
03.01.2026 09:02 Ответить
03.01.2026 09:02 Ответить
Вони ще з Венесуели не тікали
03.01.2026 08:58 Ответить
03.01.2026 08:58 Ответить
рудому перед промiжними виборами осiнню необiдно продемонструвати,хоча б,якiйсь результат на мiжнароднiй аренi.скрiзь став посмiховиськом,а тут...ще незрозумiло що з тоi атаки випливе.
03.01.2026 09:00 Ответить
03.01.2026 09:00 Ответить
І миру нема і нобелевка накрилася
03.01.2026 09:00 Ответить
03.01.2026 09:00 Ответить
Ну тепер стопудово йому вручать Нобелевську премію.
03.01.2026 09:02 Ответить
03.01.2026 09:02 Ответить
Дарвіна премія йому світить
03.01.2026 09:10 Ответить
03.01.2026 09:10 Ответить
для початку розберись за що її дають, тоді роздавати будеш.
03.01.2026 09:29 Ответить
03.01.2026 09:29 Ответить
Добро завжди перемагає зло, а потім довго мучить його паяльником.
03.01.2026 09:03 Ответить
03.01.2026 09:03 Ответить
Блазні правлять світом !!!
03.01.2026 09:04 Ответить
03.01.2026 09:04 Ответить
нажаль, це призведе до сплесків тероризму в самій америці, і, як, наслідок, - прикручування гайок для самих аборигенів...
03.01.2026 09:05 Ответить
03.01.2026 09:05 Ответить
якого тероризму - пенісуельського?
03.01.2026 09:31 Ответить
03.01.2026 09:31 Ответить
Нагадаю що в своїх звененнях Трамп ніколи не говорив про встановлення демократії.Єдине казав повернути втрачені активи і наркокартель.По Мексіці також буде бомбити? Ніколи не казавав "відновлення справедливості в Україні","покарання російських злочинців".Казав "вигідна умова".Ловите зміст в цих висловлюваннях?
03.01.2026 09:05 Ответить
03.01.2026 09:05 Ответить
Ну, тепер, амеріканскі наріки влаштують погроми....
03.01.2026 09:06 Ответить
03.01.2026 09:06 Ответить
президент МИРА , ббббть ???(((
03.01.2026 09:09 Ответить
03.01.2026 09:09 Ответить
Блокбастер "Трамп наносит ответный удар". Уровень кассовых сборов пока не ясен.
03.01.2026 09:11 Ответить
03.01.2026 09:11 Ответить
буде новий бойовик "Рембо - венесуельська кров землі"
03.01.2026 09:32 Ответить
03.01.2026 09:32 Ответить
Нарешті в Трампа є розпочата їм "моя війна"
03.01.2026 09:11 Ответить
03.01.2026 09:11 Ответить
США чекає новий,великий сором.
Мені дуже соромно,що я колись мріяв переїхати в цю країну.
Система балансування влади не працює,демократія не працює,система довгострокових інтересів США не працює.

Світ диктаторів,клоунів та «коаліціі нерішучих» ось наше сьогодення та вирок на майбутнє.
03.01.2026 09:17 Ответить
03.01.2026 09:17 Ответить
Це називається:" Весь світ у владі сатани ".
03.01.2026 09:17 Ответить
03.01.2026 09:17 Ответить
В Європі може і ранок, а в Каракасі глибока ніч
03.01.2026 09:18 Ответить
03.01.2026 09:18 Ответить
Прапор! Намалюйте рашистський триколор, і не будуть стріляти
03.01.2026 09:18 Ответить
03.01.2026 09:18 Ответить
внесеуельські віськові протупили - треба було на об'єктах аквафреши малювати.
03.01.2026 09:21 Ответить
03.01.2026 09:21 Ответить
І чим він краще путіна? Іран, Венесуела....Пох на міжнародне право та все інше, головне зробити америку грейт егейн,так само як путіну - вялічиє рашки.
03.01.2026 09:22 Ответить
03.01.2026 09:22 Ответить
Пох!
03.01.2026 09:22 Ответить
03.01.2026 09:22 Ответить
Ось тепер нехай Трамп укладає з Венесуелою мирну угоду і віддає їй штати Техас, Вашингтон, Ілінойс, Луізіану та домовляється про спільне з Венесуелою управління АЕС
03.01.2026 09:23 Ответить
03.01.2026 09:23 Ответить
О, ще одне ***** розпочало своє сво.
03.01.2026 09:26 Ответить
03.01.2026 09:26 Ответить
миротворець трампон прийшов з миром
03.01.2026 09:28 Ответить
03.01.2026 09:28 Ответить
І чим піндосранія краще **********?
03.01.2026 09:29 Ответить
03.01.2026 09:29 Ответить
Наконец то дональдик показал свои сморщенные яйца.
03.01.2026 09:29 Ответить
03.01.2026 09:29 Ответить
отут точно! якщо трампакс не був би презіком, то такого б у венесуалі ніколи не було! а так, над всим каракасом або безхмарне небо, або - дощ! ))
03.01.2026 09:30 Ответить
03.01.2026 09:30 Ответить
Це він розпочав війну, щоб її закінчити під №9, бо касапську з нами йому ніяк не вдається закінчити. А закінчення дев'ятої він вже оголосив...
03.01.2026 09:31 Ответить
03.01.2026 09:31 Ответить
Януковищ готовь кровать,скоро водій автобуса жити приїде!Якщо допливе )
03.01.2026 09:31 Ответить
03.01.2026 09:31 Ответить
***** війна головне маневри
03.01.2026 09:31 Ответить
03.01.2026 09:31 Ответить
 
 