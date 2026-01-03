Мощные взрывы в Каракасе. ВВС США массированно атаковали военные объекты в Венесуэле. ВИДЕО+ФОТО

Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе слышны мощные взрывы.

Что известно?

В частности, сильные взрывы прогремели в районе Форт-Тиуна на южных окраинах Каракаса.

По данным СМИ, ВВС США массированно атаковали военные объекты в столице Венесуэлы.

Как пишет Clash Report, нанесены авиаудары по порту в Каракасе.

Как отмечает Reuters, в Каракасе частичный блэкаут: после американских бомбардировок в южной части столицы отключился свет.

Что предшествовало

Напомним, 10 декабря сообщалось, что Соединенные Штаты перехватили большой нефтяной танкер у берегов Венесуэлы.

Судно Skipper находилось под пристальным вниманием Вашингтона из-за связей с иранскими энергетическими операциями.

В субботу, 20 декабря, США захватили еще один нефтяной танкер у побережья Венесуэлы.

Впоследствии сообщалось о захвате еще одного - третьего танкера.

