Мощные взрывы в Каракасе. ВВС США массированно атаковали военные объекты в Венесуэле. ВИДЕО+ФОТО
Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе слышны мощные взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.
Что известно?
В частности, сильные взрывы прогремели в районе Форт-Тиуна на южных окраинах Каракаса.
По данным СМИ, ВВС США массированно атаковали военные объекты в столице Венесуэлы.
Как пишет Clash Report, нанесены авиаудары по порту в Каракасе.
Как отмечает Reuters, в Каракасе частичный блэкаут: после американских бомбардировок в южной части столицы отключился свет.
Что предшествовало
- Напомним, 10 декабря сообщалось, что Соединенные Штаты перехватили большой нефтяной танкер у берегов Венесуэлы.
- Судно Skipper находилось под пристальным вниманием Вашингтона из-за связей с иранскими энергетическими операциями.
- В субботу, 20 декабря, США захватили еще один нефтяной танкер у побережья Венесуэлы.
- Впоследствии сообщалось о захвате еще одного - третьего танкера.
Відео можливих гелікоптерів США над столицею Каракас
https://t.me/truexanewsua/129032
https://t.me/truexanewsua/129035
Вони не прокацапські,вони прокитайські,а співають російськими наративами,торпедують європейські зусилля,відправляють шахеди та технології,свої війська,тільки тому,що Китай так хоче.росія це «зелені чоловічки» Китаю.
Мені дуже соромно,що я колись мріяв переїхати в цю країну.
Система балансування влади не працює,демократія не працює,система довгострокових інтересів США не працює.
Світ диктаторів,клоунів та «коаліціі нерішучих» ось наше сьогодення та вирок на майбутнє.