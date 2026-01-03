РУС
Новости Удары США по Венесуэле
9 494 154

США успешно нанесли удар по Венесуэле, Мадуро задержан и вывезен из страны, - Трамп

трамп

Соединенные Штаты Америки успешно провели масштабный удар по Венесуэле.

Об этом сообщил лидер США Дональд Трамп в соцсети truthsocial, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, президент Николас Мадуро вместе со своей женой был задержан и вывезен из страны.

"Эта операция проводилась при участии правоохранительных органов США. Детали будут обнародованы позже. Сегодня в 11:00 в Мар-а-Лаго состоится пресс-конференция", - уточнил Трамп.

Читайте также: Операция США в Венесуэле: Трамп заявил о ударе по крупному объекту

Что предшествовало?

Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели мощные взрывы.

Журналистка издания CBS News Дженнифер Джейкобс в Twitter написала: "Президент Трамп отдал приказ нанести удары по объектам внутри Венесуэлы, в частности по военным объектам, сообщили американские чиновники, поскольку администрация рано в субботу усилила свою кампанию против режима президента Николаса Мадуро".

Читайте также: Мадуро объявил в Венесуэле чрезвычайное положение после заявлений об атаках США

Автор: 

Венесуэла (222) США (28828) Трамп Дональд (7378)
+49
А армия США не может Зеленского вывезти из Украины?
Будь ласочка....
03.01.2026 11:38 Ответить
03.01.2026 11:38 Ответить
+22
Венесуела за 3 години
03.01.2026 11:39 Ответить
03.01.2026 11:39 Ответить
+22
На часі рудому успішно необхідно терміново вивезти ***** з ********** до мар-а-лаго
тоді буде премія миру
03.01.2026 11:40 Ответить
03.01.2026 11:40 Ответить
гегсет - це їхній кузовльов.
03.01.2026 11:56 Ответить
на асада буде міняти? чи на рідкоземельні метали?
03.01.2026 11:54 Ответить
03.01.2026 11:55 Ответить
03.01.2026 12:16 Ответить
і після цього цей старий педофіл забороняє нам стріляти по ізбушке ***** ?
03.01.2026 12:27 Ответить
Ви-лядок.
03.01.2026 12:30 Ответить
Ну якщо це вдалося зробити так легко , то гадаю що венесуельці і самі були - не проти арешту Мадури !!
Можливо вони американцям ще й допомогли .
Писали ж раніше що венесуельцям Мадура вже давно осточортів !
03.01.2026 11:56 Ответить
Трамп ще одну свою обіцянку не виконав: він казав, що американці не будуть воювати на території інших країн. Тепер рудому маразматику не світить премія миру. А чому мовчить ООН? Чому не втзнають США країною агресором?
03.01.2026 11:56 Ответить
так они и не воевали, бамбасский. Это была специальная военная операция которую в отличии от ********* провели как по маслу
03.01.2026 12:17 Ответить
Так і я провів би. Там і огризнутися нічим.
03.01.2026 12:31 Ответить
Маленька переможна війна -- улюблена фішка диктаторів.
03.01.2026 11:57 Ответить
Проти країн, які набагато менші і слабші.
03.01.2026 12:13 Ответить
Куда и кем вывезен? Ростов?
03.01.2026 11:58 Ответить
03.01.2026 11:59 Ответить
А як же ж "вагнер", що його охороняв? Наваляли мудакам? Цікаво, скількох поклали?
03.01.2026 12:02 Ответить
Мабуть з першими вибухами самі по джюнглям розбіглися.
03.01.2026 12:08 Ответить
Если бы там был бы Вагнер, то хер бы американцы что-то сделали. Они то хотя бы наемники, а так Мадуро клоун.
03.01.2026 12:11 Ответить
Під дер-оз-Зором, чи де там, якраз видно було, той же самий Трамп, ті ж самі Вагнерасти.
Лапоть, ти реально вважаєш цю заразу здатною знищити бойовиків Трампа, якщо вони "мають план та дотримуються його"? ***** здав, бо навіть і не міг би не здати, навіть якби нагнав туди 5-10-15 тисяч оцих твоїх чудо-юдо витязів-бухатирІв. для чого ти прямо в очі несеш цю х.?
ну збили би 5 вертольотів та 12 гелікоптерів - і що? потім би тупо в Африці цю падаль зачистили в нуль, за допомогою Ємрака(він же ж зараз на місці Буданова? )
03.01.2026 12:18 Ответить
Ты идиот просто. Любая компетентная охрана лучше чем её отсутствие.
03.01.2026 12:21 Ответить
бойове зіткнення, що сталося в ніч з https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 7 на https://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 8 лютого https://uk.wikipedia.org/wiki/2018 2018 року неподалік https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%8F сирійського селища https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D1%88%D0%B0%D0%BC Хішам, в якому https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Збройні сили США завдали ракетно-https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90 повітряний удар, знищивши https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%92%D0%9A_%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0 російсько-https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%80_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%B4 асадівську оперативну бронетанкову групу. Удар був завданий у відповідь на спробу російсько-асадівських військ під покровом ночі висунутися в район заводу з переробки природного газу «Коноко»
03.01.2026 12:21 Ответить
ага
03.01.2026 12:35 Ответить
Я таки думаю що легкість і блискучість операціі яка була проведена американськими спецпризначенцями ,,DELTA FORCE" перш за все пояснюється тим що винагорода за допомогу в затриманні Мадуро раніше була збільшена аж до $ 50 млн. Скоріш за все що все було організовано і домовлено з кимось з його найближчого оточення або охорони.....Бо дуже все якось легко і швидко так пройшло....
03.01.2026 12:30 Ответить
А у якому місці зараз русскій язик путіна?...це є русскіє партнери все ж ...
03.01.2026 12:06 Ответить
Зараз кацапи почнуть горлапанить що це незаконно, порушення міжнародного права і т.д.А їм скажуть-ви на себе подивіться.У нас спецоперація,а у вас(рукожопих придурків) війна без кінця і краю.
03.01.2026 12:06 Ответить
Так можливо і не було завдання це робити. Нагадати фото з рос.безпілотника кортежу 6 президента, коли він їхав у звільнений Херсон? От прямо росіяни не могли його тоді атакувати? Дуже сумніваюсь. І інші моменти думаю теж є. Просто їм вигідний стендапер в кріслі , або просто навіть не вважають його за серйозну проблему.
03.01.2026 12:12 Ответить
Трамп виглядає і діє як хрестоматійний американець капіталіст з пропаганди СРСР.
03.01.2026 12:08 Ответить
Венесуєла - союзнік РФ та подєльнік в нафтових операціях. Висновок - для нас це добре. Особливо якщо США буде вільно торгувати нафтою (а там були їх компанії, що віджали).
03.01.2026 12:10 Ответить
Для нас - під питаням, а от для світу - однозначно х-во.
03.01.2026 12:35 Ответить
А как дышал
03.01.2026 12:10 Ответить
Схожу операцію США вже проводили в Панамі 36 років тому. Президента Панами мануеля нор'єгу зцапали, вивезли в США і вклепали 40 років тюряги. Нор'єга ховався здається чи то в посольстві якоїсь країни чи то в якісь релігійній місії, але це його не врятувало. Мабуть і мадура присяде на кілька десятків років, якщо "випадково" не здохне, якщо знає щось таке.
03.01.2026 12:13 Ответить
Надо посмотреть как потому что оппозиция заявила это договорняк
03.01.2026 12:25 Ответить
пуйло изойдет соплями от зависти !!!
03.01.2026 12:13 Ответить
Може тепер до наріду дійде, що зеленський путіну не ворог, а навпаки?
03.01.2026 12:13 Ответить
Де таких дебілів кацапсячих набирають пішов ти ****** на ***
03.01.2026 12:22 Ответить
Ого, як їбані підарські боти розкукурікалися, щоб засрати гілку!

За цим усім рейвахом стоїть страх!

ВЕЛИКИЙ СТРАХ!

Точно так само американські а також УКРАЇНСЬКІ спецслужби можуть уїбати сцикливого смердючого бункерного щура де-небудь на валдаях.
-- "міжнародне право?"
-- Нє, не чули. Там само в праці, де і т.зв. Будапештський меморандум. Он там в куточку смітник, порийтеся.

2026 рік починається чудово!
Які новини!
Капустін!
Буланов!
1 МІЛЬЙОН 200 ТИС. трупів кацапів.
Мадуро -- компліт!

Іран -- лоадінг ...

СЛАВА УКРАЇНІ!
03.01.2026 12:16 Ответить
Цікаво, на яких підставах Мадуро затриманий. Мені він теж не подобається, але затриманням мала б займатися Венісуельські правоохоронці чи хочаб опозиція. А так - США тепер нічим не відрізняються від диктаторських режимів. Америкосія перетворилася зі світового поліцейського в світового гопніка. З чим всіх америкососів і поздравляю. Третя світова наближається ударними темпами.
Хоча впринципі все почалося в 2014. Або навіть даже в 2008-м. Трамп лише малює жирну крапку в цьому процесі.
03.01.2026 12:19 Ответить
Как бы это и есть мировой полицейский. Но вот как только США выполняет свою роль, то все ****** начинают ныть - как так можно. Как же вы надоели.
03.01.2026 12:22 Ответить
Ніколаса Мадуро як президента Венесуели не визнає низка країн та міжнародних організацій, зокрема Європейський Союз (ЄС) та Україна, які вважають його інавгурацію сфальсифікованою та позбавленою демократичної легітимності після виборів 2024 року, приєднуючись до позицій США та інших держав, що підтримують опозицію та дотримання прав венесуельського народу.
Основні країни та організації, що не визнають Мадуро:

Україна: Міністерство закордонних справ України офіційно підтримало позицію ЄС, назвавши інавгурацію фальсифікацією.Європейський Союз: Рада ЄС не визнає легітимності Мадуро як обраного президента.Сполучені Штати Америки (США): США також не визнають його легітимним президентом.
Ці країни не визнають його перемогу на виборах, вважаючи їх нечесними, та закликають до дотримання громадянських прав у Венесуелі.
03.01.2026 12:24 Ответить
Це привід перестати з Венісуелою співпрацювати, накласти санкції і т.п. Але не затримувати громадянина іншої держави (ким би він не був - президентом чи сантехніком). Або покажіть який закон США він порушив?
03.01.2026 12:34 Ответить
Трамп не відрізняється від сі від пуйла старе самозакохане маразматичне опудало яке тобі діло до сусідів у своїй країні лад наведи
03.01.2026 12:25 Ответить
Трамп просто втамовує свою тягу до диктаторства. Його не цікавить доля простих людей навіть американців. А в Венесуелі поставлять такого ж Мадуру. Або місцеві честолюбці почнуть гризтися за владу.
03.01.2026 12:19 Ответить
Так і з ****** зробив би.
03.01.2026 12:21 Ответить
Я б не сильно з цього радів. Даже якщо це не фейк щоб деморалізувати армію Венесуели, то окупація Венесуели для України це скоріше мінус ніж плюс. Скоріш за все Тромб поставить правити Венесуелою якогось Віткофа чим ще більше укріпить свою владу і вплив. До того ж швидка перемога приведет Тромба в ейфорію і він піде далі завойовувати Канаду, Гренландію, Європу і тд. Да і цілком це все може бути договорнячком між Тромбом і ******. ***** не заважає Тромбу захоплювати Венесуелу а Тромб дарує ***** Україну
03.01.2026 12:22 Ответить
Як раз навпаки, це нам вигідно. Ліквідація ще одного дружбан ***** і вихід нафти на ринок що ще більше знизить ціну.

Ніяку Гренландію з Канадою він воювати не буде.

Читати про договорнячок між ****** і ******* щодо Венесуелли просто смішно. Скільком дружбанам ***** допомог з 22? Вірменії допоміг відстояти Карабах? Чи може Асаду допоміг коли його ссаними тряпками вигнали? В ***** просто нема чим допомагати, особливо за пів світу.
03.01.2026 12:30 Ответить
Якщо нафтуся впаде нижче 25-30 зеленоБаксів, немає нічого поганого в цій "апєрації"
03.01.2026 12:22 Ответить
Не заздрю тепер Трампу. ЄС розорить США десятками пакетів санкцій за грубе порушення міжнародного права - вторгнення в суверенну країну.
03.01.2026 12:23 Ответить
Куди Трамп буде тепер продавати свої нафту і газ? Доведеться заводити власний тіньовий флот.
03.01.2026 12:28 Ответить
Не буде нічого ЕС робити, скоріше з ЕС все вже обговорено.
03.01.2026 12:31 Ответить
Своїми діями Трамп фактично легалізує право сильного нападати на інші країни і підтверджує, що міжнародного права не існує, тій же Росії, яка скаже чому США можна, а нам ні, Україна в зоні наших інтересів.
03.01.2026 12:26 Ответить
Цель международного права в защите преступников, типа, Мадуро? Что вы несете дебилы в этой теме?
03.01.2026 12:27 Ответить
Раніше не легалізувало, тепер легалізує. Панемся операція не легалізувала, Війна в Перській затоці не легалізувала, вторгнення в Ірак в 2003 не легалізувало і безліч інших військових операцій США.
03.01.2026 12:33 Ответить
А з ху"дом можна було таке повторити?
03.01.2026 12:26 Ответить
В одну маленьку камеру. До неї ж потім - сі, кіма, х*йло і хаменеї...
03.01.2026 12:32 Ответить
