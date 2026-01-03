США успешно нанесли удар по Венесуэле, Мадуро задержан и вывезен из страны, - Трамп
Соединенные Штаты Америки успешно провели масштабный удар по Венесуэле.
Об этом сообщил лидер США Дональд Трамп в соцсети truthsocial, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, президент Николас Мадуро вместе со своей женой был задержан и вывезен из страны.
"Эта операция проводилась при участии правоохранительных органов США. Детали будут обнародованы позже. Сегодня в 11:00 в Мар-а-Лаго состоится пресс-конференция", - уточнил Трамп.
Что предшествовало?
Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели мощные взрывы.
Журналистка издания CBS News Дженнифер Джейкобс в Twitter написала: "Президент Трамп отдал приказ нанести удары по объектам внутри Венесуэлы, в частности по военным объектам, сообщили американские чиновники, поскольку администрация рано в субботу усилила свою кампанию против режима президента Николаса Мадуро".
Можливо вони американцям ще й допомогли .
Писали ж раніше що венесуельцям Мадура вже давно осточортів !
Лапоть, ти реально вважаєш цю заразу здатною знищити бойовиків Трампа, якщо вони "мають план та дотримуються його"? ***** здав, бо навіть і не міг би не здати, навіть якби нагнав туди 5-10-15 тисяч оцих твоїх чудо-юдо витязів-бухатирІв. для чого ти прямо в очі несеш цю х.?
ну збили би 5 вертольотів та 12 гелікоптерів - і що? потім би тупо в Африці цю падаль зачистили в нуль, за допомогою Ємрака(він же ж зараз на місці Буданова? )
За цим усім рейвахом стоїть страх!
ВЕЛИКИЙ СТРАХ!
Точно так само американські а також УКРАЇНСЬКІ спецслужби можуть уїбати сцикливого смердючого бункерного щура де-небудь на валдаях.
-- "міжнародне право?"
-- Нє, не чули. Там само в праці, де і т.зв. Будапештський меморандум. Он там в куточку смітник, порийтеся.
2026 рік починається чудово!
Які новини!
Капустін!
Буланов!
1 МІЛЬЙОН 200 ТИС. трупів кацапів.
Мадуро -- компліт!
Іран -- лоадінг ...
СЛАВА УКРАЇНІ!
Хоча впринципі все почалося в 2014. Або навіть даже в 2008-м. Трамп лише малює жирну крапку в цьому процесі.
Основні країни та організації, що не визнають Мадуро:
Україна: Міністерство закордонних справ України офіційно підтримало позицію ЄС, назвавши інавгурацію фальсифікацією.Європейський Союз: Рада ЄС не визнає легітимності Мадуро як обраного президента.Сполучені Штати Америки (США): США також не визнають його легітимним президентом.
Ці країни не визнають його перемогу на виборах, вважаючи їх нечесними, та закликають до дотримання громадянських прав у Венесуелі.
Ніяку Гренландію з Канадою він воювати не буде.
Читати про договорнячок між ****** і ******* щодо Венесуелли просто смішно. Скільком дружбанам ***** допомог з 22? Вірменії допоміг відстояти Карабах? Чи може Асаду допоміг коли його ссаними тряпками вигнали? В ***** просто нема чим допомагати, особливо за пів світу.