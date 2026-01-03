США успешно нанесли удар по Венесуэле, Мадуро задержан и вывезен из страны, - Трамп

Соединенные Штаты Америки успешно провели масштабный удар по Венесуэле.

Об этом сообщил лидер США Дональд Трамп в соцсети truthsocial.

По его словам, президент Николас Мадуро вместе со своей женой был задержан и вывезен из страны.

"Эта операция проводилась при участии правоохранительных органов США. Детали будут обнародованы позже. Сегодня в 11:00 в Мар-а-Лаго состоится пресс-конференция", - уточнил Трамп.

Что предшествовало?

Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели мощные взрывы.

Журналистка издания CBS News Дженнифер Джейкобс в Twitter написала: "Президент Трамп отдал приказ нанести удары по объектам внутри Венесуэлы, в частности по военным объектам, сообщили американские чиновники, поскольку администрация рано в субботу усилила свою кампанию против режима президента Николаса Мадуро".

