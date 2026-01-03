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Новини Удари США по Венесуелі
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США успішно вдарили по Венесуелі, Мадуро затримано і вивезено з країни, - Трамп

трамп

Сполучені Штати Америки успішно провели масштабний удар по Венесуелі.

Про це повідомив лідер США Дональд Трамп у соцмережі truthsocial, інформує Цензор.НЕТ.

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За його словами, президент Ніколас Мадуро разом зі своєю дружиною був затриманий і вивезений із країни.

"Ця операція проводилася за участю правоохоронних органів США. Деталі будуть оприлюднені пізніше. Сьогодні о 11:00 у Мар-а-Лаго відбудеться пресконференція", - уточнив Трамп.

Також читайте: Операція США у Венесуелі: Трамп заявив про удар по великому об’єкту

Що передувало?

Зранку 3 січня у столиці Венесуели Каракасі пролунали потужні вибухи.

Журналістка видання CBS News Дженніфер Джейкобс у Twitter написала: "Президент Трамп віддав наказ завдати ударів по об'єктах усередині Венесуели, зокрема по військових об'єктах, повідомили американські посадовці, оскільки адміністрація рано в суботу посилила свою кампанію проти режиму президента Ніколаса Мадуро".

Також читайте: Мадуро оголосив у Венесуелі надзвичайний стан після заяв про атаки США

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Венесуела (433) США (26948) Трамп Дональд (9080)
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Топ коментарі
+35
Венесуела за 3 години
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03.01.2026 11:39 Відповісти
+31
На часі рудому успішно необхідно терміново вивезти ***** з ********** до мар-а-лаго
тоді буде премія миру
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03.01.2026 11:40 Відповісти
+25
Ще раз говорить про те що ні міжнародного права, ні правил більше нема. Ми будем жити в ЖАХЛИВОМУ світі
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03.01.2026 11:50 Відповісти

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