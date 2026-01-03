США успішно вдарили по Венесуелі, Мадуро затримано і вивезено з країни, - Трамп

Сполучені Штати Америки успішно провели масштабний удар по Венесуелі.

Про це повідомив лідер США Дональд Трамп у соцмережі truthsocial, інформує Цензор.НЕТ.

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За його словами, президент Ніколас Мадуро разом зі своєю дружиною був затриманий і вивезений із країни.

"Ця операція проводилася за участю правоохоронних органів США. Деталі будуть оприлюднені пізніше. Сьогодні о 11:00 у Мар-а-Лаго відбудеться пресконференція", - уточнив Трамп.

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Що передувало?

Зранку 3 січня у столиці Венесуели Каракасі пролунали потужні вибухи.

Журналістка видання CBS News Дженніфер Джейкобс у Twitter написала: "Президент Трамп віддав наказ завдати ударів по об'єктах усередині Венесуели, зокрема по військових об'єктах, повідомили американські посадовці, оскільки адміністрація рано в суботу посилила свою кампанію проти режиму президента Ніколаса Мадуро".

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