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Новини Удари США по Венесуелі
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Військові дії у Венесуелі завершено, Мадуро вже під вартою у США, - Рубіо

мадуро та трамп

Військову операцію США щодо Венесуели завершено. Лідера країни Ніколаса Мадуро затримано, нині він перебуває під контролем американської влади.

Про це держсекретар США Марко Рубіо повідомив американському сенатору Майку Лі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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Мадуро вже заарештували

"Щойно поговорив з Марко Рубіо. Він повідомив мені, що Ніколаса Мадуро заарештували американські військовослужбовці для суду за кримінальними звинуваченнями у США", - написав Майк Лі у соцмережі Х.

Також читайте: США успішно вдарили по Венесуелі, Мадуро затримано і вивезено з країни, - Трамп

За словами Рубіо, військові дії були спрямовані на захист тих, хто виконував ордер на арешт.

Держсекретар також не очікує подальших військових дій у Венесуелі, адже Мадуро перебуває під вартою у США. Захоплення лідера Венесуели було головною метою операції.

Про те, що Мадуро постане перед правосуддям за свої злочини заявив також заступник держсекретаря США Крістофер Ландау.

"Новий світанок для Венесуели! Тиран пішов. Тепер він нарешті постане перед правосуддям за свої злочини", - зазначив він.

Також читайте: Операція США у Венесуелі: Трамп заявив про удар по великому об’єкту

Що передувало?

Зранку 3 січня у столиці Венесуели Каракасі пролунали потужні вибухи.

Журналістка видання CBS News Дженніфер Джейкобс у Twitter написала: "Президент Трамп віддав наказ завдати ударів по об'єктах усередині Венесуели, зокрема по військових об'єктах, повідомили американські посадовці, оскільки адміністрація рано в суботу посилила свою кампанію проти режиму президента Ніколаса Мадуро".

Також читайте: Мадуро оголосив у Венесуелі надзвичайний стан після заяв про атаки США

Автор: 

Венесуела (433) США (26948) Мадуро Ніколас (121) Рубіо Марко (457)
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Топ коментарі
+56
одному геостратегу поводили по губам его же "за 3 дня" и показали как работают профи
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03.01.2026 13:22 Відповісти
+47
не факт что даже покупать пришлось, скорее договорились и они будут на хороших должностях с новой властью. Просто мадура идиот довел богатейшую страну до гиперинфляции и полного пидеца поэтому достал всех до такой степени что сдать его готовы были все
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03.01.2026 13:27 Відповісти
+32
Захопити керівника другої держави без санкції ООН і цим гордититись? Та Трамп нічим не відрізняється від путіна ! Такий самий мерзотник...
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03.01.2026 13:25 Відповісти

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