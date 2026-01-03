Венесуела просить терміново скликати Радбез ООН через напад США

Венесуела надіслала запит до секретаріату Ради Безпеки ООН щодо термінового засідання РБ у зв'язку з атаками Сполучених Штатів на країну.

Про це повідомив міністр закордонних справ Венесуели Іван Гіл у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

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"У відповідь на злочинну агресію, вчинену урядом США проти нашої країни, ми звернулися з проханням про термінове скликання засідання Ради Безпеки ООН - органу, відповідального за дотримання міжнародного права", - написав він.

Він також наголосив, що "жодна боягузлива атака не встоїть перед силою народу, який вийде переможцем".

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