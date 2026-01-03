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Венесуела просить терміново скликати Радбез ООН через напад США
Венесуела надіслала запит до секретаріату Ради Безпеки ООН щодо термінового засідання РБ у зв'язку з атаками Сполучених Штатів на країну.
Про це повідомив міністр закордонних справ Венесуели Іван Гіл у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"У відповідь на злочинну агресію, вчинену урядом США проти нашої країни, ми звернулися з проханням про термінове скликання засідання Ради Безпеки ООН - органу, відповідального за дотримання міжнародного права", - написав він.
Він також наголосив, що "жодна боягузлива атака не встоїть перед силою народу, який вийде переможцем".
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Що передувало?
- Зранку 3 січня у столиці Венесуели Каракасі пролунали потужні вибухи.
- Журналістка видання CBS News Дженніфер Джейкобс у Twitter написала: "Президент Трамп віддав наказ завдати ударів по об'єктах усередині Венесуели, зокрема по військових об'єктах, повідомили американські посадовці, оскільки адміністрація рано в суботу посилила свою кампанію проти режиму президента Ніколаса Мадуро".
- Пізніше держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що військову операцію США щодо Венесуели завершено. Лідера країни Ніколаса Мадуро затримано, нині він перебуває під контролем американської влади.
- Згодом стало відомом, що проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини Силії Флорес висунуть низку звинувачень, вони постануть перед судом Нью-Йорка.
Топ коментарі
+52 Михайло Иляш
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+32 Bob Fayn
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