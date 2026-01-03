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Новини Удари США по Венесуелі
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Венесуела просить терміново скликати Радбез ООН через напад США

Венесуела просить скликати Радбез ООН

Венесуела надіслала запит до секретаріату Ради Безпеки ООН щодо термінового засідання РБ у зв'язку з атаками Сполучених Штатів на країну.

Про це повідомив міністр закордонних справ Венесуели Іван Гіл у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

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"У відповідь на злочинну агресію, вчинену урядом США проти нашої країни, ми звернулися з проханням про термінове скликання засідання Ради Безпеки ООН - органу, відповідального за дотримання міжнародного права", - написав він.

Він також наголосив, що "жодна боягузлива атака не встоїть перед силою народу, який вийде переможцем".

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Документ

Венесуела звернулася до Радбезу ООН
Венесуела звернулася до Радбезу ООН

Венесуела звернулася до Радбезу ООН

Що передувало?

  • Зранку 3 січня у столиці Венесуели Каракасі пролунали потужні вибухи.
  • Журналістка видання CBS News Дженніфер Джейкобс у Twitter написала: "Президент Трамп віддав наказ завдати ударів по об'єктах усередині Венесуели, зокрема по військових об'єктах, повідомили американські посадовці, оскільки адміністрація рано в суботу посилила свою кампанію проти режиму президента Ніколаса Мадуро".
  • Пізніше держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що військову операцію США щодо Венесуели завершено. Лідера країни Ніколаса Мадуро затримано, нині він перебуває під контролем американської влади.
  • Згодом стало відомом, що проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини Силії Флорес висунуть низку звинувачень, вони постануть перед судом Нью-Йорка.

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Венесуела (433) Радбез ООН (928)
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Топ коментарі
+52
А шо такое?) Нагадаю в 2022 Венесуела повністю підтримала напад РФ і всі ці роки була її союзником
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03.01.2026 17:07 Відповісти
+35
Цікава практика. Ігнорувати міжнародне право десятиліттям, і згадувати про нього лише коли отримали по щам. Вангую, ООН буде дуже стурбована.
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03.01.2026 17:09 Відповісти
+32
В чому навчились ? Як ращистські вертольоти в київському водосховищі тонули ,чи їх десантура була покрошена в гостомельському аеропорті ?
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03.01.2026 17:14 Відповісти

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