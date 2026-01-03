Мадуро та його дружині висунули обвинувачення, зокрема у наркотероризмі, – генпрокурорка США
Генеральна прокурорка США Пем Бонді в суботу заявила, що проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини Силії Флорес висунуть низку звинувачень, вони постануть перед судом Нью-Йорка.
"Мадуро і його дружину віддадуть правосуддю у Федеральному окружному суді Південного округу Нью-Йорка", - написала Бонді в соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
Мадуро звинувачують у змові для здійснення наркотероризму, змові для переправлення кокаїну, зберіганні вогнепальної зброї та вибухових пристроїв, змові для придбання вогнепальної зброї та вибухових пристроїв для дій проти США", - продовжила генпрокурорка.
Вона подякувала президенту США Дональду Трампу та американським військовим за організацію операції із затримання Мадуро та його дружини.
Що передувало?
Зранку 3 січня у столиці Венесуели Каракасі пролунали потужні вибухи.
Журналістка видання CBS News Дженніфер Джейкобс у Twitter написала: "Президент Трамп віддав наказ завдати ударів по об'єктах усередині Венесуели, зокрема по військових об'єктах, повідомили американські посадовці, оскільки адміністрація рано в суботу посилила свою кампанію проти режиму президента Ніколаса Мадуро".
Пізніше держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що військову операцію США щодо Венесуели завершено. Лідера країни Ніколаса Мадуро затримано, нині він перебуває під контролем американської влади.
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Бо тількі вчора цей мадуро нічого не казав про удари по жиловим кварталам Києва, Харківа
До прихода к власти коммунистов Чавеса и Мадуро Венесуэла была одной из самых развитых стран континента, с высоким уровнем жизни и демократии, и являлась верным союзником США. Чавес и Мадуро превратили ее в беднейшую страну континента, где оппозицию убивали и преследовали и в союзника России и Китая.
Да, США атакуют Венесуэлу без санкции ООН, но ООН давно превратилась в пустую клоунскую организацию.
Я сторонник теории реальной политики и поэтому поддерживаю США. Украине это выгодно, так как это атака на союзника Путина и Си и это потенциально может привести к снижению цен на нефть, когда/если нефтяные концерны США получат доступ к венесуэльской нефти.
Кто-то скажет - это агрессия и Путин таким образом оправдывает и свою агрессию. Нет, Путин бы вторгся в Украину НЕ зависимо от действий США в Ираке, Иране, Венесуэле и тд.
Мы хотим чтобы Свободный мир имел зубы? Отлично, тогда имеем. Единственно что жаль, так это то, что эти зубы Трамп не показывает Путину в силу их особых отношений, но это уже совсем другая история.