Новости Удары США по Венесуэле
3 218 35

Мадуро и его жене предъявлены обвинения, в частности, в наркотерроризме, – генпрокурор США

Николас Мадуро объявлен президентом Венесуэлы

Генеральный прокурор США Пэм Бонди в субботу заявила, что против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес выдвинут ряд обвинений, они предстанут перед судом Нью-Йорка.

"Мадуро и его жену предадут правосудию в Федеральном окружном суде Южного округа Нью-Йорка", - написала Бонди в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

Мадуро обвиняют в заговоре с целью осуществления наркотерроризма, заговоре с целью переправки кокаина, хранении огнестрельного оружия и взрывных устройств, заговоре с целью приобретения огнестрельного оружия и взрывных устройств для действий против США", - продолжила генпрокурор.

Она поблагодарила президента США Дональда Трампа и американских военных за организацию операции по задержанию Мадуро и его жены.

Читайте также: "Мы призываем к сдержанности": В ЕС отреагировали на ситуацию в Венесуэле

Что предшествовало?

Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели мощные взрывы.

Журналистка издания CBS News Дженнифер Джейкобс в Twitter написала: "Президент Трамп отдал приказ нанести удары по объектам внутри Венесуэлы, в частности по военным объектам, сообщили американские чиновники, поскольку администрация рано в субботу усилила свою кампанию против режима президента Николаса Мадуро".

Позже госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что военная операция США в отношении Венесуэлы завершена. Лидер страны Николас Мадуро задержан, сейчас он находится под контролем американских властей.

арест (10484) Венесуэла (227) США (28828) Мадуро Николас (62)
Топ комментарии
+6
усі хто співчуває та захищає Мадуро - гниди

Бо тількі вчора цей мадуро нічого не казав про удари по жиловим кварталам Києва, Харківа
03.01.2026 15:57 Ответить
+6
А Путіну на якого є навіть орден і який убив за життя більше 3 млн людей - червона доріжка.

І ТОГО - ЯЗ ВИРІШУЄ ВСЕ

Нема - ЯЗ геноцид і знищення країни. є ЯЗ - треба домовлятись
03.01.2026 15:57 Ответить
+5
Там ще така штука, що розвивалася Венесуела, передусім, завдяки інвестиціям американських компаній в нафтову галузь. А Чавес конфіскував всі активи американців у нафтовій галузі і націоналізував там усе.
Це одна з основних причин, чому Донні вирішив ввалити по Венесуелі!

P.S. У 1979 році так само націоналізував усі нафтові компанії Іран. Тоді треба було американцям, британцям і французам (саме ці країни найбільше добували нафту в Ірані) іпошити бородатих банабак, але Картер засцяв!
03.01.2026 16:01 Ответить
Дружина теж на подсосі?
03.01.2026 15:51 Ответить
Я думаю, там уся "велика родина". Мадуро - це лише верхівка як на ялинці
показать весь комментарий
03.01.2026 15:52 Ответить
Як суд США зможе підтвердити що його юрисдикція розповсюджується на Венесуелу? Якщо це станеться це буде крах всіє судової системи США
03.01.2026 16:29 Ответить
Вони звинувачуються у міжнародному розповсюдженні наркоти
показать весь комментарий
03.01.2026 16:36 Ответить
Але ж Міжнародний кримінальний суд не видавав ордеру на арешт Мадуро і США не визнає юрисдикцію МКС.
показать весь комментарий
03.01.2026 16:38 Ответить
а шо мадуро ,зараз віце президентка рулить ,а вона ще с часів Чауса
показать весь комментарий
03.01.2026 15:54 Ответить
марна праця піндосів з захопленням мадуро
03.01.2026 15:55 Ответить
показать весь комментарий
03.01.2026 15:58 Ответить
Не надовго.
03.01.2026 16:22 Ответить
Який цинізм...
показать весь комментарий
Как сам Мадуро сменил Чавеса, так его сменит Родригес. Ночь темна и полна ужасов).
показать весь комментарий
03.01.2026 15:56 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/pochemu-ya-podderzhivayu-dejstviya-ssha-v-venesuele/ Олег Пономарь - почему я полностью поддерживаю США:
До прихода к власти коммунистов Чавеса и Мадуро Венесуэла была одной из самых развитых стран континента, с высоким уровнем жизни и демократии, и являлась верным союзником США. Чавес и Мадуро превратили ее в беднейшую страну континента, где оппозицию убивали и преследовали и в союзника России и Китая.
Да, США атакуют Венесуэлу без санкции ООН, но ООН давно превратилась в пустую клоунскую организацию.
Я сторонник теории реальной политики и поэтому поддерживаю США. Украине это выгодно, так как это атака на союзника Путина и Си и это потенциально может привести к снижению цен на нефть, когда/если нефтяные концерны США получат доступ к венесуэльской нефти.
Кто-то скажет - это агрессия и Путин таким образом оправдывает и свою агрессию. Нет, Путин бы вторгся в Украину НЕ зависимо от действий США в Ираке, Иране, Венесуэле и тд.
Мы хотим чтобы Свободный мир имел зубы? Отлично, тогда имеем. Единственно что жаль, так это то, что эти зубы Трамп не показывает Путину в силу их особых отношений, но это уже совсем другая история.
03.01.2026 15:56 Ответить
Там ще така штука, що розвивалася Венесуела, передусім, завдяки інвестиціям американських компаній в нафтову галузь. А Чавес конфіскував всі активи американців у нафтовій галузі і націоналізував там усе.
Це одна з основних причин, чому Донні вирішив ввалити по Венесуелі!

P.S. У 1979 році так само націоналізував усі нафтові компанії Іран. Тоді треба було американцям, британцям і французам (саме ці країни найбільше добували нафту в Ірані) іпошити бородатих банабак, але Картер засцяв!
03.01.2026 16:01 Ответить
І Верблюдівська аравія і ОАЕ вони піднялися завдяки інвестиціям та технологіям сша і Брітіш
показать весь комментарий
03.01.2026 16:38 Ответить
Економічна криза спровокована сенкціями та саботажем з боку США в першу чергу
показать весь комментарий
03.01.2026 17:06 Ответить
усі хто співчуває та захищає Мадуро - гниди

Бо тількі вчора цей мадуро нічого не казав про удари по жиловим кварталам Києва, Харківа
03.01.2026 15:57 Ответить
+ люто плюсую
03.01.2026 16:41 Ответить
Они московские гниды! Сергей Ауслендер всё хорошо описал,чем это выгодно для Мира и против Раши и Китая!
показать весь комментарий
03.01.2026 16:53 Ответить
А хто казав можна дізнатися, і чому тобі подобаються удари по Каракасу, але не подобаються коли прилітає самому
показать весь комментарий
03.01.2026 17:08 Ответить
А Путіну на якого є навіть орден і який убив за життя більше 3 млн людей - червона доріжка.

І ТОГО - ЯЗ ВИРІШУЄ ВСЕ

Нема - ЯЗ геноцид і знищення країни. є ЯЗ - треба домовлятись
03.01.2026 15:57 Ответить
Венеселу не знищили США.Операція супер чиста.А Україна возе двушки на москву.Міндіч тут народився і мав паспорт України.І це лише один малекнький приклад.
показать весь комментарий
03.01.2026 16:21 Ответить
Тю, а я чомусь подумала, що це така хитра операція по порятунку мадурів.
показать весь комментарий
Тоді і ****** треба рятувати...
показать весь комментарий
03.01.2026 16:21 Ответить
Грицю, ти не "в'їхав"...
показать весь комментарий
це як в пісні - "ми подошлі із за угла"
показать весь комментарий
Дуже нагадує історію цього персонажа. Це мануель нор'єга - щн один приклад невдалої співпраці штатів з диктаторами (подробиці нижче)



У грудні 1989 року в ході військової операції США «Справедлива справа», що мала на меті його повалення, Нор'єга сховався на території представництва Ватикану, але через 10 днів здався американцям. У 1992 році генерал був засуджений американським судом до 40 років позбавлення волі за заохочення тероризму і торгівлю наркотиками, проте за тривалу співпрацю з ЦРУ термін ув'язнення йому було зменшено до 30 років. Ув'язнення відбував у в'язниці штату Флорида. Після закінчення судового процесу Нор'єгу було присвоєно статус військовополоненого, завдяки чому відбував покарання у комфортабельніших камерах і, відповідно до Женевської конвенції, не підлягав видачі третій стороні. Він провів в американській в'язниці 17 років за звинуваченнями в наркотрафіку.
28 серпня 2007 Федеральний суд Маямі ухвалив рішення про екстрадицію Мануеля Нор'єги, який відбув тюремний строк, до Франції, де йому і його дружині були висунуті звинувачення у відмиванні грошей через французькі банки і контрабанді наркотиків. 1999 року паризький суд заочно засудив Мануеля Нор'єгу до 10 років тюремного ув'язнення і грошового штрафу.
У 1995 році суд Панами також заочно визнав Нор'єгу винним у політичних вбивствах і засудив його до 20 років в'язниці.

11 грудня 2011 року Нор'єгу екстрадовано з Франції, де він відбував покарання за відмивання грошей.

Мануель Нор'єга повернувся на батьківщину через 22 роки. Тут він відбував термін за злочини, які вчинив на посаді очільника держави, включаючи вбивство політичних опонентів.

Помер 29 травня 2017 року у Панамі
03.01.2026 16:00 Ответить
Україна відреагувала на збройну операцію США проти Венесуели 3 січня, наголосивши, що виступає за подальший розвиток подій згідно з принципами міжнародного права та пріоритетами демократії, прав людини та інтересів венесуельців.
03.01.2026 16:00 Ответить
Тобто знову Потужна дипломатично-протокольна балаканина " Пук в калюжу"
показать весь комментарий
Ну а провести відповідну операцію і висунути обвинувачення в тероризмі і геноциді путіну слабо?
А з диктатором північної кореї вчинити так само страшно?
показать весь комментарий
Отвезите их к румынам, они знают как поступить с данными персонажами....
показать весь комментарий
03.01.2026 16:05 Ответить
03.01.2026 16:08 Ответить
Астанівітє Аста Ла Вістас ,!!
показать весь комментарий
Мадуро та його дружині висунули обвинувачення, зокрема у наркотероризмі,
Хай знають як масканутому неякісний товар, да ще по завищеною ціною толкати.
Я як бути з конякою ху....ла, він літаками возить
показать весь комментарий
Трампу:
Дональд Фредович,а не можна ще одного підара вивезти,можна з його коханками?На нього є ордер на арешт міжнародного кримінального суду.Причетний до багатьох вбивств як в середині своєї країни так і в світі,навіть з застосуванням отруйних речовин та радіоактивних.Є ініціатором розв'язання війн,причетний до викрадення дітей,є зв'язки з наркосиндикатами,пов'язаний з компаніями і людьми в відмиванні і крадіжці коштів в особливо великих розмірах,пов'язаний з терористичними організаціями.
показать весь комментарий
А після цього, всю наркоторгівлю буде контролювати клан Т....па.
Це ж бізнес, а не тероризм.
показать весь комментарий
