Мадуро и его жене предъявлены обвинения, в частности, в наркотерроризме, – генпрокурор США

Генеральный прокурор США Пэм Бонди в субботу заявила, что против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес выдвинут ряд обвинений, они предстанут перед судом Нью-Йорка.

"Мадуро и его жену предадут правосудию в Федеральном окружном суде Южного округа Нью-Йорка", - написала Бонди в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

Мадуро обвиняют в заговоре с целью осуществления наркотерроризма, заговоре с целью переправки кокаина, хранении огнестрельного оружия и взрывных устройств, заговоре с целью приобретения огнестрельного оружия и взрывных устройств для действий против США", - продолжила генпрокурор.

Она поблагодарила президента США Дональда Трампа и американских военных за организацию операции по задержанию Мадуро и его жены.

Что предшествовало?

Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели мощные взрывы.

Журналистка издания CBS News Дженнифер Джейкобс в Twitter написала: "Президент Трамп отдал приказ нанести удары по объектам внутри Венесуэлы, в частности по военным объектам, сообщили американские чиновники, поскольку администрация рано в субботу усилила свою кампанию против режима президента Николаса Мадуро".

Позже госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что военная операция США в отношении Венесуэлы завершена. Лидер страны Николас Мадуро задержан, сейчас он находится под контролем американских властей.