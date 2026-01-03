Мадуро и его жене предъявлены обвинения, в частности, в наркотерроризме, – генпрокурор США
Генеральный прокурор США Пэм Бонди в субботу заявила, что против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес выдвинут ряд обвинений, они предстанут перед судом Нью-Йорка.
"Мадуро и его жену предадут правосудию в Федеральном окружном суде Южного округа Нью-Йорка", - написала Бонди в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
Мадуро обвиняют в заговоре с целью осуществления наркотерроризма, заговоре с целью переправки кокаина, хранении огнестрельного оружия и взрывных устройств, заговоре с целью приобретения огнестрельного оружия и взрывных устройств для действий против США", - продолжила генпрокурор.
Она поблагодарила президента США Дональда Трампа и американских военных за организацию операции по задержанию Мадуро и его жены.
Что предшествовало?
Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели мощные взрывы.
Журналистка издания CBS News Дженнифер Джейкобс в Twitter написала: "Президент Трамп отдал приказ нанести удары по объектам внутри Венесуэлы, в частности по военным объектам, сообщили американские чиновники, поскольку администрация рано в субботу усилила свою кампанию против режима президента Николаса Мадуро".
Позже госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что военная операция США в отношении Венесуэлы завершена. Лидер страны Николас Мадуро задержан, сейчас он находится под контролем американских властей.
До прихода к власти коммунистов Чавеса и Мадуро Венесуэла была одной из самых развитых стран континента, с высоким уровнем жизни и демократии, и являлась верным союзником США. Чавес и Мадуро превратили ее в беднейшую страну континента, где оппозицию убивали и преследовали и в союзника России и Китая.
Да, США атакуют Венесуэлу без санкции ООН, но ООН давно превратилась в пустую клоунскую организацию.
Я сторонник теории реальной политики и поэтому поддерживаю США. Украине это выгодно, так как это атака на союзника Путина и Си и это потенциально может привести к снижению цен на нефть, когда/если нефтяные концерны США получат доступ к венесуэльской нефти.
Кто-то скажет - это агрессия и Путин таким образом оправдывает и свою агрессию. Нет, Путин бы вторгся в Украину НЕ зависимо от действий США в Ираке, Иране, Венесуэле и тд.
Мы хотим чтобы Свободный мир имел зубы? Отлично, тогда имеем. Единственно что жаль, так это то, что эти зубы Трамп не показывает Путину в силу их особых отношений, но это уже совсем другая история.
Це одна з основних причин, чому Донні вирішив ввалити по Венесуелі!
P.S. У 1979 році так само націоналізував усі нафтові компанії Іран. Тоді треба було американцям, британцям і французам (саме ці країни найбільше добували нафту в Ірані) іпошити бородатих банабак, але Картер засцяв!
Бо тількі вчора цей мадуро нічого не казав про удари по жиловим кварталам Києва, Харківа
І ТОГО - ЯЗ ВИРІШУЄ ВСЕ
Нема - ЯЗ геноцид і знищення країни. є ЯЗ - треба домовлятись
У грудні 1989 року в ході військової операції США «Справедлива справа», що мала на меті його повалення, Нор'єга сховався на території представництва Ватикану, але через 10 днів здався американцям. У 1992 році генерал був засуджений американським судом до 40 років позбавлення волі за заохочення тероризму і торгівлю наркотиками, проте за тривалу співпрацю з ЦРУ термін ув'язнення йому було зменшено до 30 років. Ув'язнення відбував у в'язниці штату Флорида. Після закінчення судового процесу Нор'єгу було присвоєно статус військовополоненого, завдяки чому відбував покарання у комфортабельніших камерах і, відповідно до Женевської конвенції, не підлягав видачі третій стороні. Він провів в американській в'язниці 17 років за звинуваченнями в наркотрафіку.
28 серпня 2007 Федеральний суд Маямі ухвалив рішення про екстрадицію Мануеля Нор'єги, який відбув тюремний строк, до Франції, де йому і його дружині були висунуті звинувачення у відмиванні грошей через французькі банки і контрабанді наркотиків. 1999 року паризький суд заочно засудив Мануеля Нор'єгу до 10 років тюремного ув'язнення і грошового штрафу.
У 1995 році суд Панами також заочно визнав Нор'єгу винним у політичних вбивствах і засудив його до 20 років в'язниці.
11 грудня 2011 року Нор'єгу екстрадовано з Франції, де він відбував покарання за відмивання грошей.
Мануель Нор'єга повернувся на батьківщину через 22 роки. Тут він відбував термін за злочини, які вчинив на посаді очільника держави, включаючи вбивство політичних опонентів.
Помер 29 травня 2017 року у Панамі
А з диктатором північної кореї вчинити так само страшно?
Хай знають як масканутому неякісний товар, да ще по завищеною ціною толкати.
Я як бути з конякою ху....ла, він літаками возить
Дональд Фредович,а не можна ще одного підара вивезти,можна з його коханками?На нього є ордер на арешт міжнародного кримінального суду.Причетний до багатьох вбивств як в середині своєї країни так і в світі,навіть з застосуванням отруйних речовин та радіоактивних.Є ініціатором розв'язання війн,причетний до викрадення дітей,є зв'язки з наркосиндикатами,пов'язаний з компаніями і людьми в відмиванні і крадіжці коштів в особливо великих розмірах,пов'язаний з терористичними організаціями.
Це ж бізнес, а не тероризм.