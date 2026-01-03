РУС
"Мы призываем к сдержанности": В ЕС отреагировали на ситуацию в Венесуэле

Каллас

Европейский Союз внимательно следит за развитием событий в Венесуэле и в очередной раз подчеркивает необходимость соблюдения международного права и сдержанности. Об этом заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Каллас написалав социальной сети Х.

"Я провела беседу с государственным секретарем [США] Марко Рубио и нашим послом в Каракасе. ЕС внимательно следит за ситуацией в Венесуэле", - говорится в сообщении.

Она добавила, что ЕС неоднократно заявлял, что Мадуро не имеет легитимности, и выступал за мирный переход власти.

Читайте также: США успешно нанесли удар по Венесуэле, Мадуро задержан и вывезен из страны, - Трамп

При любых обстоятельствах необходимо соблюдать принципы международного права и Устава ООН. Мы призываем к сдержанности", - сообщила Каллас.

Что предшествовало?

Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе произошли мощные взрывы.

Журналист издания CBS News Дженнифер Джейкобс в Twitter написала: "Президент Трамп отдал приказ нанести удары по объектам внутри Венесуэлы, в частности - по военным объектам, сообщили американские чиновники, поскольку администрация рано в субботу усилила свою кампанию против режима президента Николаса Мадуро".

Позже госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что военная операция США в отношении Венесуэлы завершена. Лидер страны Николас Мадуро задержан, сейчас он находится под контролем американских властей.

