"Мы призываем к сдержанности": В ЕС отреагировали на ситуацию в Венесуэле
Европейский Союз внимательно следит за развитием событий в Венесуэле и в очередной раз подчеркивает необходимость соблюдения международного права и сдержанности. Об этом заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Каллас написалав социальной сети Х.
"Я провела беседу с государственным секретарем [США] Марко Рубио и нашим послом в Каракасе. ЕС внимательно следит за ситуацией в Венесуэле", - говорится в сообщении.
Она добавила, что ЕС неоднократно заявлял, что Мадуро не имеет легитимности, и выступал за мирный переход власти.
При любых обстоятельствах необходимо соблюдать принципы международного права и Устава ООН. Мы призываем к сдержанности", - сообщила Каллас.
Что предшествовало?
Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе произошли мощные взрывы.
Журналист издания CBS News Дженнифер Джейкобс в Twitter написала: "Президент Трамп отдал приказ нанести удары по объектам внутри Венесуэлы, в частности - по военным объектам, сообщили американские чиновники, поскольку администрация рано в субботу усилила свою кампанию против режима президента Николаса Мадуро".
Позже госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что военная операция США в отношении Венесуэлы завершена. Лидер страны Николас Мадуро задержан, сейчас он находится под контролем американских властей.
Диктаторы ...
Мадуро сам обрав джунглі.
І те, що його там з'їв більш сильний диктатор - абсолютно природний фінал.
Ого, Трамп менше ніж за рік скотився до рівня Путєна. Він сьогодні вночі віддав наказ атакувати маленьку Венесуелу, щоб тупо віджати її нафтові родовища. Але під дурацьким приводом, що це саме ця країна винна у наркотрафіку від різних картелів в велетенську Америку.
Те саме раніше зробив Путєн. Придумав якусь ****** галіматтю і напав на Україну. Однак Путєну не вдався бліцкриг. З 2014 року він мав вісім років на підготовку бліцкригу у лютому 2022 р. Однак Київ за три дні не вдався. І за чотири роки не вдався. А Трампу вдалось. Місяць потримав ескадру в океані, постріляв ракетами по лодках бариг, і рубанув одним махом, щоб не накопичувати токсик (бо він поза усяким сумнівом кончений агресор). Президент Мадуро вже арештований і вивезений у США.
Американські сенатори так само як і рашистські політики і олігархи чотири роки тому набрали води в рота. Якісь одиниці висловлюються, і то опозиціонери. Наприклад, демократ Гальєго твітнув: «Ця війна незаконна, соромно, що ми перетворилися з світового поліцейського на світового ******** менш ніж за рік. У нас немає жодної причини воювати з Венесуелою». Також стурбованість висловили сусідні з Венесуелою країни та Іран, який отримував від Мадуро нафту для виживання режиму аятоли.
В общім, Трамп скоро проведе прес-конференцію, де повідомить своїй нації про швидку телевізійну побєдоносну війну. Це те, що не вдалось Путєну. Але це саме те, що дасть Путєну і іншим автократам світу ще більше підстав вважати, що вони мають право сильного нападати на будь-кого, коли ти хочеш забрати у інших щось.
А мадури всього світу нехай повиздихають!
А також будуть витискати рф з ринку Нафти, в рамках гібридної війни
Не смішіть населення Землі ( обітованної і Країни Мрій)