"Ми закликаємо до стриманості": У ЄС відреагували на ситуацію у Венесуелі

Європейський Союз уважно відстежує розвиток подій у Венесуелі та вкотре наголошує на необхідності дотримання міжнародного права і стриманості. Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Каллас написала у соціальній мережі Х.

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"Я провела розмову з державним секретарем [США] Марко Рубіо та нашим послом у Каракасі. ЄС уважно стежить за ситуацією у Венесуелі", - йдеться в повідомленні.

Вона додала, що ЄС неодноразово заявляв, що Мадуро не має легітимності, і виступав за мирний перехід влади.

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За будь-яких обставин необхідно дотримуватися принципів міжнародного права та Статуту ООН. Ми закликаємо до стриманості", - повідомила Каллас.

Що передувало?

Зранку 3 січня у столиці Венесуели Каракасі пролунали потужні вибухи.

Журналістка видання CBS News Дженніфер Джейкобс у Twitter написала: "Президент Трамп віддав наказ завдати ударів по об'єктах усередині Венесуели, зокрема по військових об'єктах, повідомили американські посадовці, оскільки адміністрація рано в суботу посилила свою кампанію проти режиму президента Ніколаса Мадуро".

Пізніше держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що військову операцію США щодо Венесуели завершено. Лідера країни Ніколаса Мадуро затримано, нині він перебуває під контролем американської влади.