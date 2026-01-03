Сибіга про події у Венесуелі: Режим Мадуро порушив усі принципи

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на події у Венесуелі.

Про це йдеться в дописі в глави МЗС Андрія Сибіги в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

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Режим Мадуро

"Україна послідовно відстоює право народів на вільне життя, без диктатури, гноблення та порушень прав людини. Режим Мадуро порушив усі ці принципи в усіх аспектах", - йдеться в повідомленні.

Сибіга зауважив, що демократичні країни та правозахисні організації по всьому світу давно наголошували на масових злочинах його режиму, насильстві, катуваннях, утисках, порушеннях усіх базових свобод, вкрадених виборах та руйнуванні демократії і верховенства права.

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Україна не визнала легітимність Мадуро

"Україна, разом із десятками інших країн у різних регіонах світу, не визнала легітимність Мадуро після сфальсифікованих виборів та насильства проти протестувальників.

Народ Венесуели повинен мати шанс на нормальне життя, безпеку, процвітання та людську гідність. Ми продовжуватимемо підтримувати їхнє право на таку нормальність, повагу та свободу", - наголосив Сибіга.

Глава МЗС України зазначив, що Україна виступає за подальший розвиток подій згідно з принципами міжнародного права та пріоритетами демократії, прав людини та інтересів венесуельців.

"Дякую всім у світі, хто допомагає захищати життя", - додав він.

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