Новости Удары США по Венесуэле
2 344 51

Сибига о событиях в Венесуэле: Режим Мадуро нарушил все принципы

МИД о Венесуэле

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на события в Венесуэле.

Об этом говорится в посте главы МИД Андрея Сибиги в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Режим Мадуро

"Украина последовательно отстаивает право народов на свободную жизнь, без диктатуры, угнетения и нарушений прав человека. Режим Мадуро нарушил все эти принципы во всех аспектах", - говорится в сообщении.

Сибига отметил, что демократические страны и правозащитные организации по всему миру давно подчеркивали массовые преступления его режима, насилие, пытки, притеснения, нарушения всех базовых свобод, украденные выборы и разрушение демократии и верховенства права.

Читайте также: "Мы призываем к сдержанности": В ЕС отреагировали на ситуацию в Венесуэле

Украина не признала легитимность Мадуро

"Украина, вместе с десятками других стран в разных регионах мира, не признала легитимность Мадуро после сфальсифицированных выборов и насилия против протестующих.

Народ Венесуэлы должен иметь шанс на нормальную жизнь, безопасность, процветание и человеческое достоинство. Мы будем продолжать поддерживать их право на такую нормальность, уважение и свободу", - подчеркнул Сибига.

Глава МИД Украины отметил, что Украина выступает за дальнейшее развитие событий в соответствии с принципами международного права и приоритетами демократии, прав человека и интересов венесуэльцев.

"Спасибо всем в мире, кто помогает защищать жизнь", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мадуро объявил в Венесуэле чрезвычайное положение после заявлений об атаках США

Что предшествовало?

  • Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели мощные взрывы.
  • Журналистка издания CBS News Дженнифер Джейкобс в Twitter написала: "Президент Трамп отдал приказ нанести удары по объектам внутри Венесуэлы, в частности по военным объектам, сообщили американские чиновники, поскольку администрация рано в субботу усилила свою кампанию против режима президента Николаса Мадуро".
  • Позже госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что военная операция США в отношении Венесуэлы завершена. Лидер страны Николас Мадуро задержан, сейчас он находится под контролем американских властей.
  • Впоследствии стало известно, что против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес выдвинут ряд обвинений, они предстанут перед судом Нью-Йорка.

Автор: 

Топ комментарии
+16
03.01.2026 16:21 Ответить
+6
Ну Зе не віджимав американські підприємства, як це робили Мадура з Чавесом у Венесуелі. Тому американці тут таким не займатимуться...
03.01.2026 16:22 Ответить
+6
То нам вже можна замочити Путіна на його базі?
03.01.2026 16:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ось що і зеленського очікує .
03.01.2026 16:19 Ответить
Ну Зе не віджимав американські підприємства, як це робили Мадура з Чавесом у Венесуелі. Тому американці тут таким не займатимуться...
03.01.2026 16:22 Ответить
а допомогу та кошти хто крав,Порошенко?
03.01.2026 16:28 Ответить
Не впевнений, що для Трампа це достатня підстава для якихось дій...
03.01.2026 16:33 Ответить
Мережа інтелектуалів, митців та соціальних рухів на захист людства (Redh) висловила рішуче засудження військової агресії, здійсненої урядом Сполучених Штатів проти народу та території Венесуели рано вранці суботи, 3 січня.

В офіційній заяві Редх зазначив, що ця ескалація агресії проти суверенітету боліваріанської нації «є злочином проти миру, кричущим порушенням Статуту Організації Об'єднаних Націй та екзистенційною загрозою суверенітету всіх народів».

Він додає, що цей напад - не що інше, як «колоніальний переворот, який прагне створити прецедент збройного втручання з метою розграбування ресурсів та підкорення волі».

Він також засуджує це, називаючи новою спробою силою нав'язати «зміну уряду, яка підпорядкує країну імперським інтересам та місцевим олігархічним секторам».
03.01.2026 16:43 Ответить
Лівацька, соціалістична маячня.
03.01.2026 16:50 Ответить
Так и есть это те ,кто Хамаз поддерживают и против нанесения удара по Иран!
03.01.2026 16:56 Ответить
На правах сильного... Після 22-го кацапи "націоналізували" у рази більше європейського та штатівського, але пуйлові ніхто війну не оголошував, не бомбив територію московії та, навіть, не намагався заарештувати пуйла згідно з ордером МКС. Цікаво, сибіга з чиєї команди почав інтенсивно "краснову" дупу вилизувати?
03.01.2026 16:53 Ответить
Гадаю, цього року косоокі комуняки теж почнуть доводити керівництву та народу Тайваню, шо у них усе "не так" та шо вони водночас мусять стати такими ж комуняками.
03.01.2026 16:58 Ответить
Не фантазуйте . Зеля їздить у Білий дім як до себе додому , і нічого йому .
03.01.2026 16:28 Ответить
нелигітимні "тіньові" узурпатори повинні бути заарештовані добрим світовим поліцейським або бригадою поліцейських і передані до суду

заява України по Венесуелі вчасна та корисна !
дякуємо, пане Сибіга
але це мав би зробити сам ЗЄлєнський, як глава Держави Україна
03.01.2026 16:39 Ответить
У Мадуро скінчились козирі - його карта бита
03.01.2026 16:21 Ответить
не. Тормознутое Мадура не успело вывесить расийский флаг
03.01.2026 17:00 Ответить
путлєр йому дав парабеллум - шоб відстрілювався
03.01.2026 17:06 Ответить
03.01.2026 16:21 Ответить
Суровая действительность).
03.01.2026 16:23 Ответить
віце президентка на його місце
03.01.2026 16:24 Ответить
СУПЕР комент !!!
03.01.2026 16:36 Ответить
ну так, бо...

Малюка наші військові не відпустять

.
03.01.2026 16:41 Ответить
мудуро заарештували ,а режим залишився
03.01.2026 16:23 Ответить
А як ще відреагувати? Екстраполяція на Україну тут повинна бути не в контексті нападу кацані на Україну, а на режим овоча.
03.01.2026 16:23 Ответить
Не єкстраполяция, а єкстрадиция. Сюда его падлу усатую, в бусик, ВЛК, две недели учебки и на ноль
03.01.2026 16:57 Ответить
типовий зразок цинічної політики.
З ******, з Трампом, з Сі а також з диктаторами меншого рівня (Мадуро, Зеля, Орбан, Фіцо і т.п.) - інакше не можна.
03.01.2026 16:24 Ответить
В 24-му двоє наших колумбійців здуру взяли квитки не до Боготи, а до Каракаса. Поїхали по формі, з патчами, шевронами..
Прийняли прямо в аеропорту Каракаса, передали кацапським ФСБшникам. Кацапи влупили їм по 14 років, сидять, якщо ще живі.

Так що Венесуела - конкретно кацапська підстілка.
Сподіваємося, що наступним буде Лукашенко.
03.01.2026 16:26 Ответить
То нам вже можна замочити Путіна на його базі?
03.01.2026 16:26 Ответить
Можна і ТРЕБА.
03.01.2026 16:38 Ответить
"краснову" можуть не сподобатися ваші нападки на його шефа та особистого дружбана.
03.01.2026 17:02 Ответить
Як же я щиро радію за народ Венесуели яких звільнили від диктатора і бажаю цій країні тільки процвітання
03.01.2026 16:27 Ответить
А також бажаємо процвітанея американським нафтовим кариелям, і венесуельським!! Нехай знищать збут російської сировини!!
03.01.2026 16:34 Ответить
Цікаво чи Сибіга скаже так про наш квартальний режим?
03.01.2026 16:28 Ответить
03.01.2026 16:33 Ответить
Маргарито, не треба. Дарагіє масквічі піймають - і завернуть у флак.
03.01.2026 16:46 Ответить
Шота не в струю дунула.
03.01.2026 16:54 Ответить
Хочет проехаться в катафалке с американским флагом? Много чести, пусть укроется трёхцветной тряпкой.
03.01.2026 17:05 Ответить
Слухаю і дивлюся - що робиться у Венесуелі . Так от , там зараз мало не національне свято .. Трощать портрети і зривають банери з зображенням Мадури , і все це під радісні вигуки .
Тому моє припущення про те що мовляв - венесуельцям Мадура обрид вже - як гірка редька , і що американцям з його арештом -можливо допомогли самі ж венесуельці , виявилося правдою .
03.01.2026 16:39 Ответить
Диктаторів жоден народ не любить. Це хіба що на Росії ******* пуйла.
03.01.2026 16:41 Ответить
Клуб світових диктарів втратив одного зі свої "братанів". У коментарі Ярослав #611254

написав "Диктаторів жоден народ не любить. Це хіба що на Росії ******* пуйла"

І, напевно, це і є русскім парадоксом: Ленін - Сталін в ім'я химери соціалізм знищили більше сто мільйонів людей і ті що уціліли ридали за ними, по смерті розмістили у гробницях - мавзолеях і до цього часу їх возвеличують і ставлять пам'ятники.
03.01.2026 17:02 Ответить
"Па прозьбам трудящіхся"(с)?
03.01.2026 17:05 Ответить
Ну от, а хоча б слово про міжнародні закони і принципи, про які він весь час говорить відносно України. Сумно, що наш міністр приєднався до сонму трампівських сраколизів. Але і зрозуміло - інакше нам не вижити.
03.01.2026 16:42 Ответить
Не розстраюйся)
03.01.2026 16:52 Ответить
ти теж не засмучуйся, коли Трамп скаже, що українці повинні були так само за 3 години здатися кацапам, як і венесуельці - американцям. Право сильного - це єдине, що поважає Трамп!
03.01.2026 17:10 Ответить
У Венесуэлы есть законный през - Эдмундо Гонсалес.
03.01.2026 16:56 Ответить
❗️Трамп після Венесуели бере курс на Мексику, стверджуючи, що «країною керують картелі, і з Мексикою щось треба зробити»
03.01.2026 16:57 Ответить
А на черзі "диктаторські" Гренландія та Канада?
03.01.2026 17:08 Ответить
Якщо Трамп почне продавати венесуельську нафту Європі та цім знизить ціну на нафту у всьому світі, то це сильно вдарить по грошам Росії і тому патріоти України підтримують Трампа.
03.01.2026 16:59 Ответить
.,.але поки вона піднялась на майже долар.
03.01.2026 17:10 Ответить
я вимагаю продовження банкету
03.01.2026 17:02 Ответить
Клуб світових диктарів втратив одного зі свої "братанів". У коментарі Ярослав #611254

написав "Диктаторів жоден народ не любить. Це хіба що на Росії ******* пуйла"

І, напевно, це і є русскім парадоксом: Ленін - Сталін в ім'я химери соціалізм знищили більше сто мільйонів людей і ті що уціліли ридали за ними, по смерті розмістили у гробницях - мавзолеях і до цього часу їх возвеличують і ставлять пам'ятники.
03.01.2026 17:08 Ответить
Коли Трамп нападе на Канаду чи захопить в полон Марка Карні, тому що вважає Канаду американським штатом, наше МЗС виступить з заявою про бандерівсько-злочинний режим Канади?
03.01.2026 17:11 Ответить
буде як у Іраку чи як у Афганістані?
03.01.2026 17:13 Ответить
 
 