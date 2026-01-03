Сибига о событиях в Венесуэле: Режим Мадуро нарушил все принципы
В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на события в Венесуэле.
Об этом говорится в посте главы МИД Андрея Сибиги в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Режим Мадуро
"Украина последовательно отстаивает право народов на свободную жизнь, без диктатуры, угнетения и нарушений прав человека. Режим Мадуро нарушил все эти принципы во всех аспектах", - говорится в сообщении.
Сибига отметил, что демократические страны и правозащитные организации по всему миру давно подчеркивали массовые преступления его режима, насилие, пытки, притеснения, нарушения всех базовых свобод, украденные выборы и разрушение демократии и верховенства права.
Украина не признала легитимность Мадуро
"Украина, вместе с десятками других стран в разных регионах мира, не признала легитимность Мадуро после сфальсифицированных выборов и насилия против протестующих.
Народ Венесуэлы должен иметь шанс на нормальную жизнь, безопасность, процветание и человеческое достоинство. Мы будем продолжать поддерживать их право на такую нормальность, уважение и свободу", - подчеркнул Сибига.
Глава МИД Украины отметил, что Украина выступает за дальнейшее развитие событий в соответствии с принципами международного права и приоритетами демократии, прав человека и интересов венесуэльцев.
"Спасибо всем в мире, кто помогает защищать жизнь", - добавил он.
Что предшествовало?
- Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели мощные взрывы.
- Журналистка издания CBS News Дженнифер Джейкобс в Twitter написала: "Президент Трамп отдал приказ нанести удары по объектам внутри Венесуэлы, в частности по военным объектам, сообщили американские чиновники, поскольку администрация рано в субботу усилила свою кампанию против режима президента Николаса Мадуро".
- Позже госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что военная операция США в отношении Венесуэлы завершена. Лидер страны Николас Мадуро задержан, сейчас он находится под контролем американских властей.
- Впоследствии стало известно, что против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес выдвинут ряд обвинений, они предстанут перед судом Нью-Йорка.
В офіційній заяві Редх зазначив, що ця ескалація агресії проти суверенітету боліваріанської нації «є злочином проти миру, кричущим порушенням Статуту Організації Об'єднаних Націй та екзистенційною загрозою суверенітету всіх народів».
Він додає, що цей напад - не що інше, як «колоніальний переворот, який прагне створити прецедент збройного втручання з метою розграбування ресурсів та підкорення волі».
Він також засуджує це, називаючи новою спробою силою нав'язати «зміну уряду, яка підпорядкує країну імперським інтересам та місцевим олігархічним секторам».
заява України по Венесуелі вчасна та корисна !
дякуємо, пане Сибіга
але це мав би зробити сам ЗЄлєнський, як глава Держави Україна
Малюка наші військові не відпустять
.
З ******, з Трампом, з Сі а також з диктаторами меншого рівня (Мадуро, Зеля, Орбан, Фіцо і т.п.) - інакше не можна.
Прийняли прямо в аеропорту Каракаса, передали кацапським ФСБшникам. Кацапи влупили їм по 14 років, сидять, якщо ще живі.
Так що Венесуела - конкретно кацапська підстілка.
Сподіваємося, що наступним буде Лукашенко.
Тому моє припущення про те що мовляв - венесуельцям Мадура обрид вже - як гірка редька , і що американцям з його арештом -можливо допомогли самі ж венесуельці , виявилося правдою .
написав "Диктаторів жоден народ не любить. Це хіба що на Росії ******* пуйла"
І, напевно, це і є русскім парадоксом: Ленін - Сталін в ім'я химери соціалізм знищили більше сто мільйонів людей і ті що уціліли ридали за ними, по смерті розмістили у гробницях - мавзолеях і до цього часу їх возвеличують і ставлять пам'ятники.
