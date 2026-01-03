Сибига о событиях в Венесуэле: Режим Мадуро нарушил все принципы

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на события в Венесуэле.

Об этом говорится в посте главы МИД Андрея Сибиги в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Режим Мадуро

"Украина последовательно отстаивает право народов на свободную жизнь, без диктатуры, угнетения и нарушений прав человека. Режим Мадуро нарушил все эти принципы во всех аспектах", - говорится в сообщении.

Сибига отметил, что демократические страны и правозащитные организации по всему миру давно подчеркивали массовые преступления его режима, насилие, пытки, притеснения, нарушения всех базовых свобод, украденные выборы и разрушение демократии и верховенства права.

Украина не признала легитимность Мадуро

"Украина, вместе с десятками других стран в разных регионах мира, не признала легитимность Мадуро после сфальсифицированных выборов и насилия против протестующих.

Народ Венесуэлы должен иметь шанс на нормальную жизнь, безопасность, процветание и человеческое достоинство. Мы будем продолжать поддерживать их право на такую нормальность, уважение и свободу", - подчеркнул Сибига.

Глава МИД Украины отметил, что Украина выступает за дальнейшее развитие событий в соответствии с принципами международного права и приоритетами демократии, прав человека и интересов венесуэльцев.

"Спасибо всем в мире, кто помогает защищать жизнь", - добавил он.

Что предшествовало?