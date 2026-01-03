РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8259 посетителей онлайн
Новости Удары США по Венесуэле
1 293 27

Люди в Венесуэле заслуживают свободной жизни после лет угнетения, - президент Европарламента Мецола

Мецола о событиях в Венесуэле

Президент Европарламента Роберта Мецола на фоне событий в Венесуэле напомнила, что в Европейском парламенте не считают Николаса Мадуро избранным лидером страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Мецола написала в соцсети Х.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Европарламент не считает Мадуро легитимным

"Люди в Венесуэле заслуживают свободной жизни после лет угнетения. Как неоднократно подтверждал Европейский парламент, мы не считаем Николаса Мадуро легитимным, избранным лидером Венесуэлы", - написала она.

Мецола подчеркнула, что ближайшие часы и дни будут решающими.

Читайте также: Зеленский о событиях в Венесуэле: Если с диктаторами так можно, США знают, что делать дальше

Европарламент – за демократический результат

"Европарламент всегда призывал к полному уважению международного права, поддержке демократии и признанию законной воли народа Венесуэлы. Мы будем продолжать поддерживать мирный, демократический результат", - добавила президент Европарламента.

Смотрите также: Трамп обнародовал фото задержанного Мадуро на борту американского корабля. ФОТО

Мецола о событиях в Венесуэле

Что предшествовало?

Автор: 

Венесуэла (227) Европарламент (1847) Мадуро Николас (68) Мецола Роберта (96)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
А взагалі, викрадати президента будь якої країни це нормально с точки зору міжнародного права?! трамп = х...о.
показать весь комментарий
03.01.2026 23:57 Ответить
+3
Опозиція Венесуели готова взяти владу після того, як США захопили Ніколаса Мадуро, заявила її лідерка Марія Коріна Мачадо у суботу, 3 січня.

Вона зазначила, що колишній кандидат у президенти Венесуели Едмундо Гонсалес Уррутія, якого опозиція країни та низка держав визнали переможцем виборів, "має негайно розпочати виконання своїх конституційних обов'язків і бути визнаним головнокомандувачем національних збройних сил".

"Сьогодні ми готові виконати свій мандат і взяти владу.
Залишаймося пильними, активними та організованими, доки не завершиться демократичний перехід", - підкреслила Мачадо.
показать весь комментарий
03.01.2026 23:51 Ответить
+2
Віце-президент Венесуели Делсі Родрігес в ефірі державного телебачення назвала Ніколаса Мадуро «єдиним президентом країни» та підкреслила, що її країна ніколи не стане «колонією» іншої держави.

Родрігес виступила з зверненням до мешканців Республіки разом зі своїм братом, головою Національної асамблеї (однопалатного парламенту) Хорхе Родрігесом, міністром внутрішніх справ Діосдадо Кабельо, а також міністрами закордонних справ і оборони.

Вона закликала країну до єдності та оцінювала захоплення Мадуро як «викрадення».
показать весь комментарий
03.01.2026 23:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Опозиція Венесуели готова взяти владу після того, як США захопили Ніколаса Мадуро, заявила її лідерка Марія Коріна Мачадо у суботу, 3 січня.

Вона зазначила, що колишній кандидат у президенти Венесуели Едмундо Гонсалес Уррутія, якого опозиція країни та низка держав визнали переможцем виборів, "має негайно розпочати виконання своїх конституційних обов'язків і бути визнаним головнокомандувачем національних збройних сил".

"Сьогодні ми готові виконати свій мандат і взяти владу.
Залишаймося пильними, активними та організованими, доки не завершиться демократичний перехід", - підкреслила Мачадо.
показать весь комментарий
03.01.2026 23:51 Ответить
Віце-президент Венесуели Делсі Родрігес в ефірі державного телебачення назвала Ніколаса Мадуро «єдиним президентом країни» та підкреслила, що її країна ніколи не стане «колонією» іншої держави.

Родрігес виступила з зверненням до мешканців Республіки разом зі своїм братом, головою Національної асамблеї (однопалатного парламенту) Хорхе Родрігесом, міністром внутрішніх справ Діосдадо Кабельо, а також міністрами закордонних справ і оборони.

Вона закликала країну до єдності та оцінювала захоплення Мадуро як «викрадення».
показать весь комментарий
03.01.2026 23:53 Ответить
Літак із захопленим Мадуро приземлився на базі американських військово-повітряних сил «Стюарт» у Нью-Йорку, повідомляє телекомпанія CBS

показать весь комментарий
04.01.2026 00:19 Ответить
CNN

Очікується, що лідер Венесуели наступного тижня постане перед федеральним судом Манхеттена за звинуваченнями у наркотиках та зброї.

Подружжя було витягнуто з їхньої спальні під час масштабної операції військовослужбовців США в Каракасі вночі.

Міністерство юстиції США сьогодні розкрила новий обвинувачувальний акт проти Мадуро, а також його дружини та сина.
показать весь комментарий
04.01.2026 00:27 Ответить
Ага. Щось не було видно бажання генералів і солдатів "захищати до останньої краплі... ".
Це лозунги для ЛОХів, поки ділять владу...
П.с. у тій 👆 ( не цій 👇 ) країні "армія" контролює наркоринок, виконавча влада контррлює нафту.
Тобто їхні генерали +/- аналог нашої мінтури ...
показать весь комментарий
04.01.2026 01:06 Ответить
Заява вірна !

Нелігітімних геть !

.
показать весь комментарий
03.01.2026 23:53 Ответить
А хто легітимний- законно обраний?
показать весь комментарий
04.01.2026 00:02 Ответить
Трамп.
показать весь комментарий
04.01.2026 00:51 Ответить
Ющ у 2004, Яник ( теоретично , є питання) у 2010 .
показать весь комментарий
04.01.2026 01:08 Ответить
А взагалі, викрадати президента будь якої країни це нормально с точки зору міжнародного права?! трамп = х...о.
показать весь комментарий
03.01.2026 23:57 Ответить
А у ***** вийшло викрасти хоч якогось президента будь-якої країни щоб бути рівним Трампу? 🤔
показать весь комментарий
04.01.2026 00:01 Ответить
До плєшивого такі " президенти" як мадуро самі повзуть
показать весь комментарий
04.01.2026 00:02 Ответить
Паде́ние режи́ма Баша́ра А́сада произошло 8 декабря 2024 года. Баасистский режим в Сирии начал разрушаться по ходу наступления сирийской оппозиции, которое началось 27 ноября. Кульминацией наступления стало падение столицы - Дамаска - и бегство Башара Асада из страны.
показать весь комментарий
04.01.2026 00:31 Ответить
мадура - НЕ президент.

для начала...

.
показать весь комментарий
04.01.2026 00:21 Ответить
расія викрала Асада!! Тримає його у себе. А також фонди і золотий запас Сирії
показать весь комментарий
04.01.2026 01:11 Ответить
Міжнародне право вважає його нелегітимним.
показать весь комментарий
04.01.2026 08:49 Ответить
Воно то так. Оголосіть нові вибори- в чому проблема?
показать весь комментарий
04.01.2026 00:00 Ответить
Десь я таке чув. Згадав, слова кацапів,коли був Майдан.
показать весь комментарий
04.01.2026 00:52 Ответить
І що, не оголосили нові вибори? Кацапи були взагалі проти виборів. Ви мабуть вдарились в сосну.
показать весь комментарий
04.01.2026 01:10 Ответить
За будь-яких обставин необхідно дотримуватися принципів міжнародного права та Статуту ООН. Ми закликаємо до стриманості", - повідомила Каллас.

Джерело: https://censor.net/ua/n3593667
показать весь комментарий
04.01.2026 00:03 Ответить
Напад на Чехословакію - літак запросив аварійну посадку, звідти скакнули "вдв" і захопили аеропорт для висадки совєцкіх військ.
показать весь комментарий
04.01.2026 01:13 Ответить
Коли вже кабаєва з кабаєхою викрадуть, та привезуть на суд!
показать весь комментарий
04.01.2026 01:11 Ответить
Чудово! А тепер треба зробити те ж саме з мохнатою аятолою та нелегітимним фюрером московії. Свого простроченного ми якось самі позбудемось.
показать весь комментарий
04.01.2026 10:05 Ответить
 
 