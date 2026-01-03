Люди в Венесуэле заслуживают свободной жизни после лет угнетения, - президент Европарламента Мецола

Президент Европарламента Роберта Мецола на фоне событий в Венесуэле напомнила, что в Европейском парламенте не считают Николаса Мадуро избранным лидером страны.

об этом Мецола написала в соцсети Х.

Европарламент не считает Мадуро легитимным

"Люди в Венесуэле заслуживают свободной жизни после лет угнетения. Как неоднократно подтверждал Европейский парламент, мы не считаем Николаса Мадуро легитимным, избранным лидером Венесуэлы", - написала она.

Мецола подчеркнула, что ближайшие часы и дни будут решающими.

Европарламент – за демократический результат

"Европарламент всегда призывал к полному уважению международного права, поддержке демократии и признанию законной воли народа Венесуэлы. Мы будем продолжать поддерживать мирный, демократический результат", - добавила президент Европарламента.

Что предшествовало?