Люди в Венесуэле заслуживают свободной жизни после лет угнетения, - президент Европарламента Мецола
Президент Европарламента Роберта Мецола на фоне событий в Венесуэле напомнила, что в Европейском парламенте не считают Николаса Мадуро избранным лидером страны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Мецола написала в соцсети Х.
Европарламент не считает Мадуро легитимным
"Люди в Венесуэле заслуживают свободной жизни после лет угнетения. Как неоднократно подтверждал Европейский парламент, мы не считаем Николаса Мадуро легитимным, избранным лидером Венесуэлы", - написала она.
Мецола подчеркнула, что ближайшие часы и дни будут решающими.
Европарламент – за демократический результат
"Европарламент всегда призывал к полному уважению международного права, поддержке демократии и признанию законной воли народа Венесуэлы. Мы будем продолжать поддерживать мирный, демократический результат", - добавила президент Европарламента.
Что предшествовало?
- Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели мощные взрывы.
- Журналистка издания CBS News Дженнифер Джейкобс в Twitter написала: "Президент Трамп отдал приказ нанести удары по объектам внутри Венесуэлы, в частности по военным объектам, сообщили американские чиновники, поскольку администрация рано в субботу усилила свою кампанию против режима президента Николаса Мадуро".
- Позже госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что военная операция США в отношении Венесуэлы завершена. Лидер страны Николас Мадуро задержан, сейчас он находится под контролем американских властей.
- Впоследствии стало известно, что против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес выдвинут ряд обвинений, они предстанут перед судом Нью-Йорка.
- Венесуэла направила запрос в секретариат Совета Безопасности ООН о срочном заседании СБ в связи с атаками Соединенных Штатов на страну.
- Кроме того, американский президент Дональд Трамп сообщил, что США будут управлять Венесуэлой до тех пор, пока не смогут обеспечить "безопасный, надлежащий и разумный переход власти".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вона зазначила, що колишній кандидат у президенти Венесуели Едмундо Гонсалес Уррутія, якого опозиція країни та низка держав визнали переможцем виборів, "має негайно розпочати виконання своїх конституційних обов'язків і бути визнаним головнокомандувачем національних збройних сил".
"Сьогодні ми готові виконати свій мандат і взяти владу.
Залишаймося пильними, активними та організованими, доки не завершиться демократичний перехід", - підкреслила Мачадо.
Родрігес виступила з зверненням до мешканців Республіки разом зі своїм братом, головою Національної асамблеї (однопалатного парламенту) Хорхе Родрігесом, міністром внутрішніх справ Діосдадо Кабельо, а також міністрами закордонних справ і оборони.
Вона закликала країну до єдності та оцінювала захоплення Мадуро як «викрадення».
Очікується, що лідер Венесуели наступного тижня постане перед федеральним судом Манхеттена за звинуваченнями у наркотиках та зброї.
Подружжя було витягнуто з їхньої спальні під час масштабної операції військовослужбовців США в Каракасі вночі.
Міністерство юстиції США сьогодні розкрила новий обвинувачувальний акт проти Мадуро, а також його дружини та сина.
Це лозунги для ЛОХів, поки ділять владу...
П.с. у тій 👆 ( не цій 👇 ) країні "армія" контролює наркоринок, виконавча влада контррлює нафту.
Тобто їхні генерали +/- аналог нашої мінтури ...
Нелігітімних геть !
.
для начала...
.
Джерело: https://censor.net/ua/n3593667