Зеленский о событиях в Венесуэле: Если с диктаторами так можно, США знают, что делать дальше

Президент Владимир Зеленский считает, что США в Венесуэле показали ориентир, как действовать с диктаторами.

Об этом глава государства сказал на брифинге по итогам встречи советников по вопросам нацбезопасности европейских стран, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский об операции США в Венесуэле

Журналисты попросили Зеленского прокомментировать операцию США в Венесуэле, которую Вашингтон осуществил в ночь на 3 января.

"Ну, что я могу сказать? Если можно с диктаторами так, то Соединенные Штаты Америки знают, что им делать дальше", - сказал глава государства.

Что предшествовало?

