1 699 23
Зеленский о событиях в Венесуэле: Если с диктаторами так можно, США знают, что делать дальше
Президент Владимир Зеленский считает, что США в Венесуэле показали ориентир, как действовать с диктаторами.
Об этом глава государства сказал на брифинге по итогам встречи советников по вопросам нацбезопасности европейских стран, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
Зеленский об операции США в Венесуэле
Журналисты попросили Зеленского прокомментировать операцию США в Венесуэле, которую Вашингтон осуществил в ночь на 3 января.
"Ну, что я могу сказать? Если можно с диктаторами так, то Соединенные Штаты Америки знают, что им делать дальше", - сказал глава государства.
Что предшествовало?
- Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели мощные взрывы.
- Журналистка издания CBS News Дженнифер Джейкобс в Twitter написала: "Президент Трамп отдал приказ нанести удары по объектам внутри Венесуэлы, в частности по военным объектам, сообщили американские чиновники, поскольку администрация рано в субботу усилила свою кампанию против режима президента Николаса Мадуро".
- Позже госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что военная операция США в отношении Венесуэлы завершена. Лидер страны Николас Мадуро задержан, сейчас он находится под контролем американских властей.
- Впоследствии стало известно, что против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес выдвинут ряд обвинений, они предстанут перед судом Нью-Йорка.
- Венесуэла направила запрос в секретариат Совета Безопасности ООН о срочном заседании СБ в связи с атаками Соединенных Штатов на страну.
- Кроме того, американский президент Дональд Трамп сообщил, что США будут управлять Венесуэлой до тех пор, пока не смогут обеспечить "безопасный, надлежащий и разумный переход власти".
Топ комментарии
+13 Alex G.
показать весь комментарий03.01.2026 21:39 Ответить Ссылка
+9 zakvova
показать весь комментарий03.01.2026 21:41 Ответить Ссылка
+9 Olga A #374484
показать весь комментарий03.01.2026 21:43 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зеленський щодо заміни Малюка -
Я поважаю всіх, але буду проводити ті ротації, які вважаю потрібними», - заявив Зеленський. За його словами, після перезавантаження оборонного сектору змін потребуватимуть і Збройні сили України
Нагадаємо, у грудні колишній голова офісу президента України Андрій Єрмак вимагав у президента https://zn.ua/ukr/POLITICS/jermak-vimahav-vidstavki-holovi-sbu-cherez-operatsiju-midas-zmi.html відправити у відставку голову Служби безпеки України Василя Малюка через те, що він начебто "прогледів" операцію "Мідас" і не захистив його.
МИ ВВАЖАЄМО а потім одразу ж Я ВВАЖАЮ
Хто тут винен ФРЕЙД чи Єрмак?
Думаю не Буданов бо підпис на його призначення пішов одночасно з протестом військових проти зняття Малюка .
Але усі пам"ятають ось це
Уже https://zn.ua/ukr/UKRAINE/ochilnik-ofisu-prezidenta-jermak-napisav-zajavu-pro-vidstavku-prezident.html колишній голова офісу президента України Андрій Єрмак впродовж минулого тижня вимагав у президента відправити у відставку голову Служби безпеки України Василя Малюка, пише «https://www.pravda.com.ua/articles/2025/12/01/8009699/ Українська правда» із посиланням на джерела.
Видання зазначає, що аргументом для звільнення Василя Малюка Єрмак називав те, що він начебто «прогледів» https://zn.ua/ukr/anticorruption/operatsija-midas-shljakh-do-absoljutnoji-vladi-dovzhinoju-v-dolar.html операцію «Мідас» і не захистив його.
трумп не буде чіпати..
хло йому дуже допомогло в його особистому житті..
Швець-Ми повернулися в ХІХсторіччя . Трамп- ресурсами венесуелли будуть керувати зі США
Портніков - Путін та Сі не врятували Мадуро