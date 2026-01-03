РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9714 посетителей онлайн
Новости Удары США по Венесуэле
1 699 23

Зеленский о событиях в Венесуэле: Если с диктаторами так можно, США знают, что делать дальше

Зеленский: Если захват Мадуро был возможен, то Америка знает свой следующий шаг

Президент Владимир Зеленский считает, что США в Венесуэле показали ориентир, как действовать с диктаторами.

Об этом глава государства сказал на брифинге по итогам встречи советников по вопросам нацбезопасности европейских стран, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Зеленский об операции США в Венесуэле 

Журналисты попросили Зеленского прокомментировать операцию США в Венесуэле, которую Вашингтон осуществил в ночь на 3 января.

"Ну, что я могу сказать? Если можно с диктаторами так, то Соединенные Штаты Америки знают, что им делать дальше", - сказал глава государства.

Читайте также: США будут управлять Венесуэлой до безопасного перехода власти, - Трамп

Что предшествовало?

Читайте также: Дальнейшие военные операции в Венесуэле - на стадии планирования, но они, вероятно, не понадобятся, - Трамп

Автор: 

Венесуэла (227) Зеленский Владимир (23264) США (28828)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Оманська Гнида про себе ?
показать весь комментарий
03.01.2026 21:39 Ответить
+9
Панталоне навіть не усвідомлює, яку дічь він зморозив🤡
показать весь комментарий
03.01.2026 21:41 Ответить
+9
Суши сухарі, тварюко! Ти наступний))
показать весь комментарий
03.01.2026 21:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Оманська Гнида про себе ?
показать весь комментарий
03.01.2026 21:39 Ответить
Хоче в одну камеру з мадурою! 😁
показать весь комментарий
03.01.2026 21:41 Ответить
А если он и с коррупционерами так?
показать весь комментарий
03.01.2026 21:41 Ответить
Панталоне навіть не усвідомлює, яку дічь він зморозив🤡
показать весь комментарий
03.01.2026 21:41 Ответить
Суши сухарі, тварюко! Ти наступний))
показать весь комментарий
03.01.2026 21:43 Ответить
цитати зі статті на ДТ про останню пресуху вовки, я думаю ЩЕ АБСОЛЮТНО ПІД ЄРМАКОМ (ТАТАРОВИМ)

Зеленський щодо заміни Малюка -
Я поважаю всіх, але буду проводити ті ротації, які вважаю потрібними», - заявив Зеленський. За його словами, після перезавантаження оборонного сектору змін потребуватимуть і Збройні сили України

Нагадаємо, у грудні колишній голова офісу президента України Андрій Єрмак вимагав у президента https://zn.ua/ukr/POLITICS/jermak-vimahav-vidstavki-holovi-sbu-cherez-operatsiju-midas-zmi.html відправити у відставку голову Служби безпеки України Василя Малюка через те, що він начебто "прогледів" операцію "Мідас" і не захистив його.
показать весь комментарий
03.01.2026 21:45 Ответить
хто дивився його пресуху- - головна фішка пояснень змін, того чи іншого прзиначення починалася фразою
МИ ВВАЖАЄМО а потім одразу ж Я ВВАЖАЮ

Хто тут винен ФРЕЙД чи Єрмак?
Думаю не Буданов бо підпис на його призначення пішов одночасно з протестом військових проти зняття Малюка .
Але усі пам"ятають ось це
показать весь комментарий
03.01.2026 21:50 Ответить
За даними ЗМІ, Малюк мав якось зупинити антикорупційні органи.

Уже https://zn.ua/ukr/UKRAINE/ochilnik-ofisu-prezidenta-jermak-napisav-zajavu-pro-vidstavku-prezident.html колишній голова офісу президента України Андрій Єрмак впродовж минулого тижня вимагав у президента відправити у відставку голову Служби безпеки України Василя Малюка, пише «https://www.pravda.com.ua/articles/2025/12/01/8009699/ Українська правда» із посиланням на джерела.

Видання зазначає, що аргументом для звільнення Василя Малюка Єрмак називав те, що він начебто «прогледів» https://zn.ua/ukr/anticorruption/operatsija-midas-shljakh-do-absoljutnoji-vladi-dovzhinoju-v-dolar.html операцію «Мідас» і не захистив його.
показать весь комментарий
03.01.2026 21:51 Ответить
"Якщо з диктаторами так можна " - ти що на себе натякаєш ? Ти нічим не кращий за мадуро і твоє місце поряд з ним.
показать весь комментарий
03.01.2026 21:47 Ответить
Что хуже и путина уже ?
показать весь комментарий
03.01.2026 22:26 Ответить
Щиро сподівався, що йому цього разу підкажуть не коментувати 🤢. Взагалі потрібно було проморозитися
показать весь комментарий
03.01.2026 21:51 Ответить
Зе, тобі б краще помовчати. А то Трампу ж пофіг який "Вова", не хоче зупиняти війну...
показать весь комментарий
03.01.2026 21:52 Ответить
Яка потужна заява(Але чомусь,коли хйло набрехав трампоничу про атаку на бункер валдайський,ти почав виправдовуватися,замість також сказати,що ,мовляв,хуйло завжди був і буде законною ціллю(
показать весь комментарий
03.01.2026 21:53 Ответить
не легітимного диктатора обнульониша з маскви,
трумп не буде чіпати..
хло йому дуже допомогло в його особистому житті..
показать весь комментарий
03.01.2026 21:54 Ответить
«Ознаки диктатури включають концентрацію влади в руках однієї особи чи групи, відсутність справжніх виборів, придушення опозиції та прав і свобод громадян (особливо свободи слова, зібрань), контроль над ЗМІ та пропаганду, незалежність судової системи, а також використання силових структур для підтримання порядку й репресій проти незгодних, часто з наявністю єдиної ідеології та культу особи лідОра. » (с)
показать весь комментарий
03.01.2026 21:54 Ответить
Ви спеціально це фото вже вкотре?...
показать весь комментарий
03.01.2026 21:55 Ответить
показать весь комментарий
03.01.2026 21:56 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=LNpiwtQCuIw

Швець-Ми повернулися в ХІХсторіччя . Трамп- ресурсами венесуелли будуть керувати зі США
показать весь комментарий
03.01.2026 21:57 Ответить
Га-га-га! США знають!? А Росія?
показать весь комментарий
03.01.2026 22:05 Ответить
Ну якщо ти спробуєш будувати щось подібне яки у Венесуелі то ти наступний..
показать весь комментарий
03.01.2026 22:10 Ответить
Зеленський повинен розуміти, що в такому ракурсі на нас дивиться і Трамп і путін. Риторика Трампа цьому підтвердження. Трамп придушує слабі і малі країни. Ось Гренландія йому сниться до прикладу…
показать весь комментарий
03.01.2026 22:12 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=XnFYVrGeUfo

Портніков - Путін та Сі не врятували Мадуро
показать весь комментарий
03.01.2026 22:17 Ответить
 
 