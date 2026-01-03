РУС
Новости Удары США по Венесуэле
863 20

Дальнейшие военные операции в Венесуэле находятся на стадии планирования, но они, вероятно, не понадобятся, - Трамп.

трамп об атаке на Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты были готовы ко второй волне ударов по Венесуэле, однако, по его словам, это больше не нужно.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Трамп заявил на пресс-конференции в Палм-Бич.

"Мы были готовы провести вторую волну, если это будет необходимо – мы на самом деле предполагали, что вторая волна будет необходимой, но сейчас это, вероятно, не так", – сказал Трамп.

По его словам, первая волна была настолько успешной, что новые атаки не понадобятся.

"Первая волна, если можно так назвать, первое нападение было настолько успешным, что, вероятно, нам не придется проводить второе, но мы готовы провести вторую волну, на самом деле гораздо большую", – заявил Трамп.

Также он повторил, что операция, проведенная в субботу рано утром, во время которой элитные американские войска вытащили Мадуро и его жену из их спальни, была "точечной" операцией.

Президент США сообщил, что дальнейшие военные операции в Венесуэле находятся на стадии планирования, но администрация "вероятно не будет вынуждена их проводить".

Что предшествовало?

мєлочь, звісно, але приємно:

"РФ вложила в венесуэльскую https://topcor.ru/economy/ экономику порядка $20 млрд и эта инвестиция оказалась под угрозой."

а скільки ще вклав китай ?

.
03.01.2026 19:55 Ответить
А як же охорона Мадуро, просто так взяла і пропустила американців в спальню і ще дала полетіти назад?
03.01.2026 20:06 Ответить
охорона вже певне мала грінкарти на той момент і сіла разом у наступний гелікоптер
03.01.2026 20:13 Ответить
ізвінітє, а как же "музиканти з вагнера" ?
о\блажались ?

.
03.01.2026 20:15 Ответить
Э не дорогой,пару волн ракетных атак ещё понадобится.
03.01.2026 19:56 Ответить
желательно по мацкве!
03.01.2026 19:57 Ответить
Рудого маразматика під суд!
03.01.2026 19:59 Ответить
Как Михаил Макаренко #494225 удаленно отключить мозг, чувства и конечности?
Мастер-класс:
"а плешивого старпера в кремле под суд надо отправить?"
- и человек в отключке.
03.01.2026 20:06 Ответить
якщо вони не витягнуть "з спальні" віце-президентшу, прем'єра, міністрів оборони, внутрішніх справ, спецслужби, призначеного Мадурою голови парламенту - нічим хорошим для США ця операція з захоплення Мудуро не закінчиться.
03.01.2026 19:59 Ответить
Почитай що робили такі самі посадовці після смерті Чаушеску з дружиною. Аналогії, навіть історичні, працюють.
показать весь комментарий
справа в тому, що перелічені мною посадові особи Венесуели - переконані чавешісти
показать весь комментарий
за чужий рахунок пьють навіть язвєнніки та трєзвєнніки, а "переконані чавісти" й подавно

.
03.01.2026 20:17 Ответить
Короче Мадуру свои же и сдали по ходу.
показать весь комментарий
Не здивуюсь якщо його свої зв'язали і передали американцям, а перед тим ще щось вкололи
показать весь комментарий
На спільній із Трампом пресконференції генерал Кейн повідомив, що ця підготовка до операції - стеження за Мадуро, збір розвідувальних даних, тренування та відпрацювання взаємодії військових - тривала кілька місяців.
За словами Кейна, усе було готово вже до грудня, але потім учасникам операції довелося кілька тижнів чекати сприятливої погоди.
Нарешті, у ніч на 3 грудня встановилася потрібна погода.
О 22:46 за східним часом США Трамп віддав наказ про початок операції. У повітря з 20 баз, за словами генерала Кейна, одночасно піднялися понад 150 літаків і безпілотників. Потім з авіаносця в Карибському морі вилетіли вертольоти з групою захоплення, до складу якої увійшли й представники Міністерства юстиції (ім належало очно висунути обвинувачення Мадуро).
Вертольоти, за словами генерала, летіли на висоті 30 метрів над водою. У цей час літаки та дрони почали завдавати удари по венесуельській ППО.
03.01.2026 20:04 Ответить
О 02:01 ночі за Каракасом (на годину більше, ніж на Східному узбережжі США) вертольоти дісталися до резиденції Мадуро. З повітря їх як і раніше прикривали літаки та безпілотники.
Земляни відкрили вогонь по вертольотах, ті відповіли.
Венесуельці влучили в один вертоліт, але, за словами генерала Кейна, він не вийшов з ладу і повернувся з завдання разом з усіма.
Потім група захоплення взяла в полон Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію, вертольоти піднялися в повітря і о 3:29 за Східним узбережжям США, тобто через 4 години 43 хвилини після початку операції, сіли на авіаносець «Іводзіма».
Генерал Ден Кейн на початку свого розповіді підкреслив, що пропустить багато подробиць, щоб не розкривати методи та тактику подібних операцій.
03.01.2026 20:05 Ответить
Якщо , в результаті всього цього , у Венесуелі настане криваий хаос , то Тромб також скаже - "при мені цього б не сталося" ...?
показать весь комментарий
тоді американці повернуть Мадуро, скинувши його з літака без парашуту.
показать весь комментарий
Не читав Трамп Шарія

показать весь комментарий
А який був през1 - залучився підтримкою Китаю і кацапів і так швидко здувся
показать весь комментарий
