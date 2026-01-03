Дальнейшие военные операции в Венесуэле находятся на стадии планирования, но они, вероятно, не понадобятся, - Трамп.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты были готовы ко второй волне ударов по Венесуэле, однако, по его словам, это больше не нужно.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Трамп заявил на пресс-конференции в Палм-Бич.
"Мы были готовы провести вторую волну, если это будет необходимо – мы на самом деле предполагали, что вторая волна будет необходимой, но сейчас это, вероятно, не так", – сказал Трамп.
По его словам, первая волна была настолько успешной, что новые атаки не понадобятся.
"Первая волна, если можно так назвать, первое нападение было настолько успешным, что, вероятно, нам не придется проводить второе, но мы готовы провести вторую волну, на самом деле гораздо большую", – заявил Трамп.
Также он повторил, что операция, проведенная в субботу рано утром, во время которой элитные американские войска вытащили Мадуро и его жену из их спальни, была "точечной" операцией.
Президент США сообщил, что дальнейшие военные операции в Венесуэле находятся на стадии планирования, но администрация "вероятно не будет вынуждена их проводить".
Что предшествовало?
- Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели мощные взрывы.
- Журналистка издания CBS News Дженнифер Джейкобс в Twitter написала: "Президент Трамп отдал приказ нанести удары по объектам внутри Венесуэлы, в частности по военным объектам, сообщили американские чиновники, поскольку администрация рано в субботу усилила свою кампанию против режима президента Николаса Мадуро".
- Позже госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что военная операция США в отношении Венесуэлы завершена. Лидер страны Николас Мадуро задержан, сейчас он находится под контролем американских властей.
- Впоследствии стало известно, что против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес выдвинут ряд обвинений, они предстанут перед судом Нью-Йорка.
- Венесуэла направила запрос в секретариат Совета Безопасности ООН о срочном заседании СБ в связи с атаками Соединенных Штатов на страну.
- Кроме того, американский президент Дональд Трамп сообщил, что США будут управлять Венесуэлой до тех пор, пока не смогут обеспечить "безопасный, надлежащий и разумный переход власти".
За словами Кейна, усе було готово вже до грудня, але потім учасникам операції довелося кілька тижнів чекати сприятливої погоди.
Нарешті, у ніч на 3 грудня встановилася потрібна погода.
О 22:46 за східним часом США Трамп віддав наказ про початок операції. У повітря з 20 баз, за словами генерала Кейна, одночасно піднялися понад 150 літаків і безпілотників. Потім з авіаносця в Карибському морі вилетіли вертольоти з групою захоплення, до складу якої увійшли й представники Міністерства юстиції (ім належало очно висунути обвинувачення Мадуро).
Вертольоти, за словами генерала, летіли на висоті 30 метрів над водою. У цей час літаки та дрони почали завдавати удари по венесуельській ППО.
Земляни відкрили вогонь по вертольотах, ті відповіли.
Венесуельці влучили в один вертоліт, але, за словами генерала Кейна, він не вийшов з ладу і повернувся з завдання разом з усіма.
Потім група захоплення взяла в полон Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію, вертольоти піднялися в повітря і о 3:29 за Східним узбережжям США, тобто через 4 години 43 хвилини після початку операції, сіли на авіаносець «Іводзіма».
Генерал Ден Кейн на початку свого розповіді підкреслив, що пропустить багато подробиць, щоб не розкривати методи та тактику подібних операцій.