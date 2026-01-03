Дальнейшие военные операции в Венесуэле находятся на стадии планирования, но они, вероятно, не понадобятся, - Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты были готовы ко второй волне ударов по Венесуэле, однако, по его словам, это больше не нужно.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Трамп заявил на пресс-конференции в Палм-Бич.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Мы были готовы провести вторую волну, если это будет необходимо – мы на самом деле предполагали, что вторая волна будет необходимой, но сейчас это, вероятно, не так", – сказал Трамп.

По его словам, первая волна была настолько успешной, что новые атаки не понадобятся.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Трамп обнародовал фото задержанного Мадуро на борту американского корабля. ФОТО

"Первая волна, если можно так назвать, первое нападение было настолько успешным, что, вероятно, нам не придется проводить второе, но мы готовы провести вторую волну, на самом деле гораздо большую", – заявил Трамп.

Также он повторил, что операция, проведенная в субботу рано утром, во время которой элитные американские войска вытащили Мадуро и его жену из их спальни, была "точечной" операцией.

Читайте также: Китай "шокирован" и решительно осуждает "вопиющее применение" США силы против Венесуэлы

Президент США сообщил, что дальнейшие военные операции в Венесуэле находятся на стадии планирования, но администрация "вероятно не будет вынуждена их проводить".

Что предшествовало?