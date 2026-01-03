РУС
Новости Удары США по Венесуэле
3 567 63

Китай "шокирован" и решительно осуждает "вопиющее применение" США силы против Венесуэлы

Китай о событиях в Венесуэле

Министерство иностранных дел Китая назвало действия США в Венесуэле "вопиющим нарушением международного права".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении представителя Министерства иностранных дел Китая, опубликованном в соцсети X.

Действия США нарушают международное право

"Китай глубоко шокирован и решительно осуждает вопиющее применение силы Соединенными Штатами против суверенного государства и действия против его президента. Такие акты гегемонии США серьезно нарушают международное право и суверенитет Венесуэлы", – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что такие действия "угрожают миру и безопасности в Латинской Америке и Карибском бассейне". Подчеркивается, что Китай решительно выступает против этого.

Призыв к США

"Мы призываем США соблюдать международное право, цели и принципы Устава ООН и прекратить нарушать суверенитет и безопасность других стран", – добавили в МИД Китая.

Что предшествовало?

Венесуэла (227) Китай (3303) США (28828)
Топ комментарии
+28
Китайська влада була та залишається брехливою та лицемірною...
03.01.2026 19:01 Ответить
+25
О як заспівали а в Україні просто криза і не яких порушень права
03.01.2026 19:01 Ответить
+20
Пане Si давайте краще погоримо про Україну та РФ
03.01.2026 19:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мексика наступна?
radiosvoboda.org
Трамп розкритикував Мексику та її лідерку Клаудію Штейнбаум, звинувативши країну в тому, що фактичну владу там, за його словами, утримують наркокартелі. Відповідні заяви він зробив 3 січня під час брифінгу у США.

Трамп заявив, що має «дружні стосунки» з президенткою Мексики, однак, на його переконання, вона «не контролює ситуацію в державі». За словами президента США, він нібито неодноразово пропонував Штейнбаум допомогу у знищенні картелів, але щоразу чув відмову.

«Вона гарна жінка, але Мексикою управляють картелі. Не вона керує Мексикою. Мексикою управляють картелі... Ні, ні, вона, знаєте, дуже боїться картелів... І я багато разів питав її: чи хочете, щоб ми ліквідували картелі? «Ні, ні, ні, пане президенте. Ні, ні, ні, будь ласка», - заявив Трамп.

Трамп також наголосив, що Вашингтон, за його словами, не може ігнорувати проблему, бо через наркотики країна нібито втратила сотні тисяч людей. Він стверджує, що «реальні масштаби втрат значно перевищують офіційні оцінки».
03.01.2026 19:00 Ответить
Водночас Трамп згадав і Канаду, припустивши, що частина наркотиків потрапляє до США і з північного напрямку.

«До речі, чимало надходить і через Канаду, якщо ви не знаєте. Але здебільшого вони йдуть через південний кордон, і з Мексикою доведеться щось робити», - додав Трампп.
03.01.2026 19:07 Ответить
іннуітам повезло з кліматом - у них кока не росте.
03.01.2026 19:13 Ответить
Та кому та кока потрібна?

А от нафта, газ, уран, рідкоземельні...................є.
03.01.2026 19:17 Ответить
тю! а трамп каже ж що справа у наркотиках. Тоді і расії вже треба хвилюватись.
Там до речі з Тайваню нема контрабанди фентанілу до КНР?
03.01.2026 19:24 Ответить
То все легко купуеться. Просто тепер із лідери стануть більше договіроздібними.
03.01.2026 20:11 Ответить
А полярні мухомори? Американці їх просто ще не розкуштували...Ми ж, до Афгану, теж мак ростили, виключно для пиріжків...
03.01.2026 19:31 Ответить
поярні мухомори будуть масштабувати на експорт коли нафта остаточно зхлопнеться. А поки їх тільки оленям вистачає, бо однім ягєлєм ім харчуватись сумно.
03.01.2026 19:38 Ответить
Шкода що Траму не знайшлося в чомусь звинуватити вигрібуху.
03.01.2026 19:17 Ответить
Китайська влада була та залишається брехливою та лицемірною...
03.01.2026 19:01 Ответить
комуністи -- найбільше зло за всю історію людства.

В усіх їх іпостасях.
03.01.2026 19:06 Ответить
О як заспівали а в Україні просто криза і не яких порушень права
03.01.2026 19:01 Ответить
Пане Si давайте краще погоримо про Україну та РФ
03.01.2026 19:02 Ответить
Ми з Вами майже одночасно теж саме написали.
03.01.2026 19:04 Ответить
Китай в **** - Сі запитує - а так можна було
03.01.2026 19:02 Ответить
Сі - ні, не можна. 😊 А Трампу - можна.
03.01.2026 19:17 Ответить
А з самим Сі таке може відбутися ?
Тепер це питання вже цілком конкретне
03.01.2026 19:22 Ответить
ну пу попробовал так сделать и очень обосрался! думаю си тоже обосрется с тайванем.
03.01.2026 19:27 Ответить
А як щодо нашого суверенитету? Чи в Україні запоребрик силу застосував, але не "кричуще"?
03.01.2026 19:02 Ответить
А де був китаячий "шок" у 2008-му, у 2014-му, у 2022-му?
03.01.2026 19:03 Ответить
Вам же показали приклад, зараз Тайвань, Сибір, вам трампонутий нічого не зробить, показавши прилад
03.01.2026 19:03 Ответить
тільки сибір і владівосток. Тайвань ні.
03.01.2026 19:55 Ответить
За Тайвань буде відповідь США.
03.01.2026 20:13 Ответить
Ну сссуки просто. Як Україну хєрячат вже п*ятий рік- ім подобається, і міжнародні закони ніхто не порушував в цьому випадку, а як наркобаронів чипляють- то це вже типу піпець. китай така сама мерзенна країна, як і іх васали рашка з іраном і той же венєсуелой
03.01.2026 19:04 Ответить
Які барони? Там справа в нафті.
03.01.2026 20:18 Ответить
Ти диви! червонодупі китайці згадали про міжнародне право.

Вперше з 2014р.

І це в той час, коли Україна не визнає ані Тайвань, ані Тибет.

Тьху на ваші лицемірні комуняцькі рила!
03.01.2026 19:05 Ответить
Ха-ха-ха,краснопузые маоисты шокированы,теперь вам не светит Тайвань,пока Трамп в бальном зале,можете вернуть северные территории откуда вас,как шавок,недавно выкинули.
03.01.2026 19:05 Ответить
як по китайські буде "А Україна - ета другоє"?
03.01.2026 19:07 Ответить
生活不是等暴风雨过去，而是学会在雨中跳舞 )))
03.01.2026 19:19 Ответить
складна мова. У нас два слова, а у них це цілий прогноз погоди на сто років.
03.01.2026 19:29 Ответить
Жизнь - это не ожидание, пока утихнет буря, а обучение танцам под дождем.
03.01.2026 19:56 Ответить
простое в сложном...
03.01.2026 19:57 Ответить
я ж і кажу - у них все від погоди залежить.
03.01.2026 20:14 Ответить
Ипанутые китайцы что-то там за международное право вякнули? Клоуны 🤣🤡
03.01.2026 19:08 Ответить
Китайці лоханулися,бо втратили шанс напасти на Тайвань ?)
03.01.2026 19:10 Ответить
От якби ще і комуняк Китая так шльопнули
03.01.2026 19:10 Ответить
То не кричуще застосування сили США, а криза в Венесуелі.
03.01.2026 19:15 Ответить
І всі сторони, закликаються до стриманності!
03.01.2026 19:20 Ответить
Ну шо, Мадуро, допомогли тобі твої комуняки?
03.01.2026 19:16 Ответить
шо тут скажеш, радбез оон не забороняв цей інцидент
03.01.2026 19:16 Ответить
А де ж вимога вузькооких негайно повернути Мадуро на родіну?
03.01.2026 19:17 Ответить
Комунякам вигідні такі режими, як в Венесуелі, Іране, паРаше, находячись в справедливій міжнародній ізоляції вони попри санкції продають за безцінь комунякам ресурси... комуняки штучно створюють та підтримують таки режими…
03.01.2026 19:20 Ответить
Китай ты не один!Боты Раши и Ирана тоже возмущены!😉
03.01.2026 19:21 Ответить
А чи був Китай шокований, коли раша напала на Україну?
03.01.2026 19:22 Ответить
ой яка неочікуваність для червонодупих ...як війну розпочинати в Україні з руснею ,то все клас , думали шо хліб буде на шару ,а нафта з Венесуєли ,тотальна влада завдяки енергоресурсам , от вам ху* великий як ваш дракон на всю вашу коммуністичну пику . От тепер будете думати як закінчити цю війну ,на українську користь ...
03.01.2026 19:24 Ответить
Треба китайцям пояснити що то був 3-часовий венесуельський крізіс.
03.01.2026 19:24 Ответить
03.01.2026 19:27 Ответить
А китаезы уже установили свои буровые в Маракайбо и тут бац-бац, и мадура тю-тю.)))
03.01.2026 19:25 Ответить
Саме смішне в цьому що завтра все це забудеться і наші писаки знову заспівають пісню про агента Краснова))
03.01.2026 19:30 Ответить
Забила у пошуковик:
"Китай "шокований" і рішуче засуджує "кричуще застосування" роZZією сили проти України", і нічого не знайшла. Нічого. Мабуть, китайський осудливий шок десь загубився.
03.01.2026 19:36 Ответить
03.01.2026 19:37 Ответить
Треба усунути першопричини венесуельської кризи.
03.01.2026 19:41 Ответить
А чому тоді не критикують розв'язану війну кацапстану проти України? Чи не є "кричущим застосуванням сили"??
03.01.2026 19:45 Ответить
А що це сі так збудився від венесуельської кризи?
03.01.2026 19:48 Ответить
панове, Китай був головним споживачем венесуельської нафти. от і все) звідси оці всі крики.
трампло одним ударом - вибило постачання китаю, взяло під контроль найбільші в світі запаси нафти, і цим, потенційно, зменшило ціну рашкінської нафти..
03.01.2026 19:49 Ответить
Тепер просту буде її в Трампа купувати.
03.01.2026 20:14 Ответить
Ой лишенько.. ти ба ,,порушення міжнародних прав,, 🎭⛩🐉
03.01.2026 19:49 Ответить
А ввести в Венесуелу свій обмежений контингент (тисяч 500) для захисту від амероімперіалістів? Обісралися? Думаю,Тайвань вже доживає останні тижні...
03.01.2026 19:51 Ответить
Дуже нелегко щось ввести через пів світу.

А з Тайванем все не так просто.
03.01.2026 20:15 Ответить
Китай "шокований" і рішуче засуджує "кричуще застосування" США сили проти Венесуели...

ОДНАК Китай не був "шокований" і рішуче НЕ засудив "кричуще застосування" сили РФ проти України, а лукаво назвав агресію РФ українською кризою.

Ще т. Пу не сказав свого слова. Напевно, хитро промовчить - не стане дратувати Трампа?

Можливо, т. Пу спробує продати своє "невмешательство" "у кризу у Венесуелі" у ще більшу лояльність Трампа щодо "усунення першопричини української кризи"
03.01.2026 19:52 Ответить
"Можливо, т. Пу спробує продати своє "невмешательство" "у кризу у Венесуелі" у ще більшу лояльність Трампа щодо "усунення першопричини української кризи""

Неможливо продати те чого нема.
***** нічим допомагати Мадурі.
03.01.2026 20:17 Ответить
Тепер нічого не спиняє чінарів атакувати тайвань, сша ж таке роблять
03.01.2026 20:06 Ответить
..а росію чому не засуджуєте?
03.01.2026 20:19 Ответить
 
 