Китай "шокирован" и решительно осуждает "вопиющее применение" США силы против Венесуэлы

Министерство иностранных дел Китая назвало действия США в Венесуэле "вопиющим нарушением международного права".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении представителя Министерства иностранных дел Китая, опубликованном в соцсети X.

Действия США нарушают международное право

"Китай глубоко шокирован и решительно осуждает вопиющее применение силы Соединенными Штатами против суверенного государства и действия против его президента. Такие акты гегемонии США серьезно нарушают международное право и суверенитет Венесуэлы", – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что такие действия "угрожают миру и безопасности в Латинской Америке и Карибском бассейне". Подчеркивается, что Китай решительно выступает против этого.

Призыв к США

"Мы призываем США соблюдать международное право, цели и принципы Устава ООН и прекратить нарушать суверенитет и безопасность других стран", – добавили в МИД Китая.

Что предшествовало?