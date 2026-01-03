Китай "шокирован" и решительно осуждает "вопиющее применение" США силы против Венесуэлы
Министерство иностранных дел Китая назвало действия США в Венесуэле "вопиющим нарушением международного права".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении представителя Министерства иностранных дел Китая, опубликованном в соцсети X.
Действия США нарушают международное право
"Китай глубоко шокирован и решительно осуждает вопиющее применение силы Соединенными Штатами против суверенного государства и действия против его президента. Такие акты гегемонии США серьезно нарушают международное право и суверенитет Венесуэлы", – говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что такие действия "угрожают миру и безопасности в Латинской Америке и Карибском бассейне". Подчеркивается, что Китай решительно выступает против этого.
Призыв к США
"Мы призываем США соблюдать международное право, цели и принципы Устава ООН и прекратить нарушать суверенитет и безопасность других стран", – добавили в МИД Китая.
Что предшествовало?
- Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели мощные взрывы.
- Журналистка издания CBS News Дженнифер Джейкобс в Twitter написала: "Президент Трамп отдал приказ нанести удары по объектам внутри Венесуэлы, в частности по военным объектам, сообщили американские чиновники, поскольку администрация рано в субботу усилила свою кампанию против режима президента Николаса Мадуро".
- Позже госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что военная операция США в отношении Венесуэлы завершена. Лидер страны Николас Мадуро задержан, сейчас он находится под контролем американских властей.
- Впоследствии стало известно, что против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес выдвинут ряд обвинений, они предстанут перед судом Нью-Йорка.
- Венесуэла направила запрос в секретариат Совета Безопасности ООН о срочном заседании СБ в связи с атаками Соединенных Штатов на страну.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
radiosvoboda.org
Трамп розкритикував Мексику та її лідерку Клаудію Штейнбаум, звинувативши країну в тому, що фактичну владу там, за його словами, утримують наркокартелі. Відповідні заяви він зробив 3 січня під час брифінгу у США.
Трамп заявив, що має «дружні стосунки» з президенткою Мексики, однак, на його переконання, вона «не контролює ситуацію в державі». За словами президента США, він нібито неодноразово пропонував Штейнбаум допомогу у знищенні картелів, але щоразу чув відмову.
«Вона гарна жінка, але Мексикою управляють картелі. Не вона керує Мексикою. Мексикою управляють картелі... Ні, ні, вона, знаєте, дуже боїться картелів... І я багато разів питав її: чи хочете, щоб ми ліквідували картелі? «Ні, ні, ні, пане президенте. Ні, ні, ні, будь ласка», - заявив Трамп.
Трамп також наголосив, що Вашингтон, за його словами, не може ігнорувати проблему, бо через наркотики країна нібито втратила сотні тисяч людей. Він стверджує, що «реальні масштаби втрат значно перевищують офіційні оцінки».
«До речі, чимало надходить і через Канаду, якщо ви не знаєте. Але здебільшого вони йдуть через південний кордон, і з Мексикою доведеться щось робити», - додав Трампп.
А от нафта, газ, уран, рідкоземельні...................є.
Там до речі з Тайваню нема контрабанди фентанілу до КНР?
В усіх їх іпостасях.
Тепер це питання вже цілком конкретне
Вперше з 2014р.
І це в той час, коли Україна не визнає ані Тайвань, ані Тибет.
Тьху на ваші лицемірні комуняцькі рила!
"Китай "шокований" і рішуче засуджує "кричуще застосування" роZZією сили проти України", і нічого не знайшла. Нічого. Мабуть, китайський осудливий шок десь загубився.
трампло одним ударом - вибило постачання китаю, взяло під контроль найбільші в світі запаси нафти, і цим, потенційно, зменшило ціну рашкінської нафти..
А з Тайванем все не так просто.
ОДНАК Китай не був "шокований" і рішуче НЕ засудив "кричуще застосування" сили РФ проти України, а лукаво назвав агресію РФ українською кризою.
Ще т. Пу не сказав свого слова. Напевно, хитро промовчить - не стане дратувати Трампа?
Можливо, т. Пу спробує продати своє "невмешательство" "у кризу у Венесуелі" у ще більшу лояльність Трампа щодо "усунення першопричини української кризи"
Неможливо продати те чого нема.
***** нічим допомагати Мадурі.