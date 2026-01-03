Китай "шокований" і рішуче засуджує "кричуще застосування" США сили проти Венесуели
Міністерство закордонних справ Китаю назвало дії США у Венесуелі "кричущим порушенням міжнародного права".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві речника Міністерства закордонних справ Китаю, опублікованій у соцмережі X.
Дії США порушують міжнародне право
"Китай глибоко шокований і рішуче засуджує кричуще застосування сили Сполученими Штатами проти суверенної держави та дії проти її президента. Такі акти гегемонії США серйозно порушують міжнародне право та суверенітет Венесуели", – йдеться в повідомленні.
Крім того, зазначається, що такі дії "загрожують миру та безпеці в Латинській Америці та Карибському басейні". Наголошується, що Китай рішуче виступає проти цього.
Заклик до США
"Ми закликаємо США дотримуватися міжнародного права, цілей і принципів Статуту ООН і припинити порушувати суверенітет і безпеку інших країн", – додали в МЗС Китаю.
Що передувало?
- Зранку 3 січня у столиці Венесуели Каракасі пролунали потужні вибухи.
- Журналістка видання CBS News Дженніфер Джейкобс у Twitter написала: "Президент Трамп віддав наказ завдати ударів по об'єктах усередині Венесуели, зокрема по військових об'єктах, повідомили американські посадовці, оскільки адміністрація рано в суботу посилила свою кампанію проти режиму президента Ніколаса Мадуро".
- Пізніше держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що військову операцію США щодо Венесуели завершено. Лідера країни Ніколаса Мадуро затримано, нині він перебуває під контролем американської влади.
- Згодом стало відомо, що проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини Силії Флорес висунуть низку звинувачень, вони постануть перед судом Нью-Йорка.
- Венесуела надіслала запит до секретаріату Ради Безпеки ООН щодо термінового засідання РБ у зв'язку з атаками Сполучених Штатів на країну.
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