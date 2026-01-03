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Новини Удари США по Венесуелі
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Китай "шокований" і рішуче засуджує "кричуще застосування" США сили проти Венесуели

Китай про події у Венесуелі

Міністерство закордонних справ Китаю назвало дії США у Венесуелі "кричущим порушенням міжнародного права".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві речника Міністерства закордонних справ Китаю, опублікованій у соцмережі X.

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Дії США порушують міжнародне право

"Китай глибоко шокований і рішуче засуджує кричуще застосування сили Сполученими Штатами проти суверенної держави та дії проти її президента. Такі акти гегемонії США серйозно порушують міжнародне право та суверенітет Венесуели", – йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що такі дії "загрожують миру та безпеці в Латинській Америці та Карибському басейні". Наголошується, що Китай рішуче виступає проти цього.

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Заклик до США

"Ми закликаємо США дотримуватися міжнародного права, цілей і принципів Статуту ООН і припинити порушувати суверенітет і безпеку інших країн", – додали в МЗС Китаю.

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Китай про події у Венесуелі

Що передувало?

Автор: 

Венесуела (433) Китай (5319) США (26948)
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Топ коментарі
+53
Китайська влада була та залишається брехливою та лицемірною...
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03.01.2026 19:01 Відповісти
+53
О як заспівали а в Україні просто криза і не яких порушень права
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03.01.2026 19:01 Відповісти
+39
Ну сссуки просто. Як Україну хєрячат вже п*ятий рік- ім подобається, і міжнародні закони ніхто не порушував в цьому випадку, а як наркобаронів чипляють- то це вже типу піпець. китай така сама мерзенна країна, як і іх васали рашка з іраном і той же венєсуелой
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03.01.2026 19:04 Відповісти

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