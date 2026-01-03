Китай "шокований" і рішуче засуджує "кричуще застосування" США сили проти Венесуели

Міністерство закордонних справ Китаю назвало дії США у Венесуелі "кричущим порушенням міжнародного права".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві речника Міністерства закордонних справ Китаю, опублікованій у соцмережі X.

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Дії США порушують міжнародне право

"Китай глибоко шокований і рішуче засуджує кричуще застосування сили Сполученими Штатами проти суверенної держави та дії проти її президента. Такі акти гегемонії США серйозно порушують міжнародне право та суверенітет Венесуели", – йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що такі дії "загрожують миру та безпеці в Латинській Америці та Карибському басейні". Наголошується, що Китай рішуче виступає проти цього.

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Заклик до США

"Ми закликаємо США дотримуватися міжнародного права, цілей і принципів Статуту ООН і припинити порушувати суверенітет і безпеку інших країн", – додали в МЗС Китаю.

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