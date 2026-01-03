США будут управлять Венесуэлой до безопасного перехода власти, - Трамп

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что США будут управлять Венесуэлой до тех пор, пока не смогут обеспечить "безопасный, надлежащий и разумный переход власти".

Об этом глава Белого дома сказал во время пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ.

США временно будут управлять Венесуэлой

"Мы собираемся управлять страной до тех пор, пока не сможем обеспечить безопасный, надлежащий и разумный переход власти. Мы не хотим, чтобы кто-то вмешался, и у нас была та же ситуация, что и в последние годы. Мы хотим мира, свободы и справедливости для великого народа Венесуэлы", - заявил президент США.

Также Трамп пригрозил Венесуэле "второй, более мощной атакой", если госслужащие режима Мадуро продолжат сопротивление США.

"Все политические и военные силы в Венесуэле должны понимать, что то, что случилось с Мадуро, случится с ними", - подчеркнул Трамп.

Что еще сказал Трамп

Также американский лидер рассказал, что ни один американский военнослужащий не пострадал и не погиб в операции "Полуночный молот". По его словам, армия США не потеряла ни одной единицы военной техники.

"Мы обладаем возможностями и навыками, которые наши враги вряд ли могут даже представить. У нас лучшее оборудование в мире. Нет ничего подобного тому, что есть у нас", - заявил Трамп.

Что предшествовало?

