США будут управлять Венесуэлой до безопасного перехода власти, - Трамп
Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что США будут управлять Венесуэлой до тех пор, пока не смогут обеспечить "безопасный, надлежащий и разумный переход власти".
Об этом глава Белого дома сказал во время пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ.
США временно будут управлять Венесуэлой
"Мы собираемся управлять страной до тех пор, пока не сможем обеспечить безопасный, надлежащий и разумный переход власти. Мы не хотим, чтобы кто-то вмешался, и у нас была та же ситуация, что и в последние годы. Мы хотим мира, свободы и справедливости для великого народа Венесуэлы", - заявил президент США.
Также Трамп пригрозил Венесуэле "второй, более мощной атакой", если госслужащие режима Мадуро продолжат сопротивление США.
"Все политические и военные силы в Венесуэле должны понимать, что то, что случилось с Мадуро, случится с ними", - подчеркнул Трамп.
Что еще сказал Трамп
Также американский лидер рассказал, что ни один американский военнослужащий не пострадал и не погиб в операции "Полуночный молот". По его словам, армия США не потеряла ни одной единицы военной техники.
"Мы обладаем возможностями и навыками, которые наши враги вряд ли могут даже представить. У нас лучшее оборудование в мире. Нет ничего подобного тому, что есть у нас", - заявил Трамп.
Что предшествовало?
- Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели мощные взрывы.
- Журналистка издания CBS News Дженнифер Джейкобс в Twitter написала: "Президент Трамп отдал приказ нанести удары по объектам внутри Венесуэлы, в частности по военным объектам, сообщили американские чиновники, поскольку администрация рано в субботу усилила свою кампанию против режима президента Николаса Мадуро".
- Позже госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что военная операция США в отношении Венесуэлы завершена. Лидер страны Николас Мадуро задержан, сейчас он находится под контролем американских властей.
- Впоследствии стало известно, что против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес выдвинут ряд обвинений, они предстанут перед судом Нью-Йорка.
- Венесуэла направила запрос в секретариат Совета Безопасности ООН о срочном заседании СБ в связи с атаками Соединенных Штатов на страну.
бо якось сумно
після ЗЄлі гірше НЕ буде !
.
.
Мер Каракаса заявила про розгортання оборони міста спільними зусиллями громадян, армії та поліції. Отже наступна військова акція Трампа буде кривавою бійнею.
Візьмемо за приклад Німеччину, де були американці - там свобода, розвинута економіка і процвітання. А де росія і її слуги( Зе і його команда ''кварталу'' виросли на росії, несли нам ''русский мир''...), там занепад, узурпація влади, то що краще?
Афганістан - краще стало ?
Можна ще про В'єтнам згадати ...
Маріонетка в кремлі - з усіх боків вигідно.
Всяке буває
Дональд Трамп виступив із погрозами Мексиці після операції у Венесуелі.
.
Може щось для годиться скажуть кацапи, але це буде для внутрішнього споживання.
Помахайте їм ручкою, та скажіть "再見 (прощавайте)".
Якщо ти потужний військово, економічно , значить ти можеш дозволити собі демократію. А всі решта ні.
а против пу или си сам как овца
Тому у кого такого обладнання немає - той повинен підкоритись волі страпона...
Міжнародне право в дії.
Ну воювати проти майже папуасів з рогатками, які до того ж уявляють наслідки війни з найбагатшою ще й ядерною країною в разі спроби спротиву, багато навичок не треба.
================================
Піймав себе на думці після знайомства з інформацією про висери з Білого дому (Вашінгтон дістрікт) останніх кілька днів, що у світі більше не існує Міжнародного права. Відтак виникло питання, чи були в ООН офіційні панахіда та поминки з цього приводу? У всякому випадку я цього не помітив.Якщо таки не було, то для проведення церемонії похоронів непогано було б запросити африканських хлопців якоїсь однієї з нігерійських контор ритуального сервісу. З тою умовою, що вони для обслуговування цієї події візьмуть до себе на роботу містера Трумпа.А з усіх інших, хто долучився до смерті Міжнародного права, можна було б організувати оркестр похоронних лабухів.