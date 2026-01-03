РУС
Новости Отношения Венесуэлы и США Удары США по Венесуэле
3 835 87

США будут управлять Венесуэлой до безопасного перехода власти, - Трамп

Трамп: Венесуэла переходит под управление США на переходный период

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что США будут управлять Венесуэлой до тех пор, пока не смогут обеспечить "безопасный, надлежащий и разумный переход власти".

Об этом глава Белого дома сказал во время пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ.

США временно будут управлять Венесуэлой

"Мы собираемся управлять страной до тех пор, пока не сможем обеспечить безопасный, надлежащий и разумный переход власти. Мы не хотим, чтобы кто-то вмешался, и у нас была та же ситуация, что и в последние годы. Мы хотим мира, свободы и справедливости для великого народа Венесуэлы", - заявил президент США.

Также Трамп пригрозил Венесуэле "второй, более мощной атакой", если госслужащие режима Мадуро продолжат сопротивление США.

"Все политические и военные силы в Венесуэле должны понимать, что то, что случилось с Мадуро, случится с ними", - подчеркнул Трамп.

Что еще сказал Трамп

Также американский лидер рассказал, что ни один американский военнослужащий не пострадал и не погиб в операции "Полуночный молот". По его словам, армия США не потеряла ни одной единицы военной техники.

"Мы обладаем возможностями и навыками, которые наши враги вряд ли могут даже представить. У нас лучшее оборудование в мире. Нет ничего подобного тому, что есть у нас", - заявил Трамп.

Смотрите также: Мощные взрывы в Каракасе. ВВС США массированно атаковали военные объекты в Венесуэле. ВИДЕО+ФОТО

Что предшествовало?

Смотрите также: Трамп обнародовал фото задержанного Мадуро на борту американского корабля. ФОТО

Автор: 

Топ комментарии
+15
А можна у цей список ще країн додати?
бо якось сумно
03.01.2026 19:29 Ответить
+8
комплименти США ...головне шоб потім вони не взяли у долю русню по керуванню ...
03.01.2026 19:29 Ответить
+7
Ви про Україну? Підтримую.
03.01.2026 19:35 Ответить
А можна у цей список ще країн додати?
бо якось сумно
03.01.2026 19:29 Ответить
Ви про Україну? Підтримую.
03.01.2026 19:35 Ответить
А вам Україну не шкода ?
03.01.2026 19:36 Ответить
ще є за чим жалкувати ?

після ЗЄлі гірше НЕ буде !

.
03.01.2026 19:40 Ответить
донні, пришли голубой вертольот з Дельтою і за нашим !

.
03.01.2026 19:42 Ответить
Україна не Венесуела, Гостомельский десант рашки назад не повернувся! Те саме буде з будь яким іншим десантом! Трамп робить дебільні заяви, він ще не отримав жодного контролю над Венесуелою а вже каже що він буде чимось управляти, дебіл.

Мер Каракаса заявила про розгортання оборони міста спільними зусиллями громадян, армії та поліції. Отже наступна військова акція Трампа буде кривавою бійнею.
03.01.2026 19:59 Ответить
Мер Каракаса может заявить, что она Вашингтон разбомбит, но вице президентка Венесуэлы уже приняла должность Президента страны , после чего имела долгий и "продуктивный" разговор с Рубио. Так что так.
03.01.2026 20:05 Ответить
Продуктивый для Рубио
03.01.2026 20:17 Ответить
У 2019 не шкода ж було...
03.01.2026 19:41 Ответить
Мені шкода Україну. По цій причині і так бажаю, пока її не розтягнули по шматочках міндічі-цукермани.
Візьмемо за приклад Німеччину, де були американці - там свобода, розвинута економіка і процвітання. А де росія і її слуги( Зе і його команда ''кварталу'' виросли на росії, несли нам ''русский мир''...), там занепад, узурпація влади, то що краще?
03.01.2026 19:41 Ответить
Іран - краще стало ?
Афганістан - краще стало ?
Можна ще про В'єтнам згадати ...
03.01.2026 19:47 Ответить
Підлиз зачотний. може розкажеш про В'єтнам, Сірію та Афганістан?
03.01.2026 19:56 Ответить
Порівнювати Трампона і Рузвельта - якось не комільфо, м'яко кажучи.
03.01.2026 20:14 Ответить
комплименти США ...головне шоб потім вони не взяли у долю русню по керуванню ...
03.01.2026 19:29 Ответить
Навіщо? Посадять свою маріонетку, і будуть "доїть" Венесуелу... Але це КАРМА...
03.01.2026 19:36 Ответить
А й справді. Чого ще не утнув *****, що зробив Мадуро? Ресурси, також є. І її захоплення послабило б Китай.
Маріонетка в кремлі - з усіх боків вигідно.
03.01.2026 19:40 Ответить
Переважна більшість тутешного стада коментуючих явно не читала "Королі і капуста" О*Генрі. Та й схоже, що вони взагалі нічого не читали і не читають.
03.01.2026 19:41 Ответить
Не візьмуть. Весь той регіон США вважають лише свою територію. Тому США і так дратувпвся через Венесуелли, тому що Венесуела через Мадуро стала плацдармом для проникнення впливу Ірану і Китаю
03.01.2026 20:08 Ответить
Кацапією покеруй
03.01.2026 19:30 Ответить
Для ***** та ********** у рудого червона доріжка та вояки США раком перед ******
03.01.2026 19:31 Ответить
Як може агент керувати куратором
03.01.2026 19:42 Ответить
Бородата бабця притягла свою ляльку в крісло президента. Але лялька посадила свого спонсора.
Всяке буває
03.01.2026 19:44 Ответить
Та ви що? Хіба можна так на харошєго парня Балядіміра.
03.01.2026 19:43 Ответить
трамп = п...о!!!
03.01.2026 19:30 Ответить
Перехід влади? - для чого? - 51 -й штат - ділов то
03.01.2026 19:30 Ответить
Венесуела - лише початок: Трамп пригрозив війною ще одній країні.

Дональд Трамп виступив із погрозами Мексиці після операції у Венесуелі.
03.01.2026 19:30 Ответить
Все, даже ху...ла обійшов, раніше був трампонутим, в зараз вже Трамп завоєватель. Хоча Венесуелу просто догнала карма, за підтримку ху.... лостану у війні проти України
03.01.2026 19:41 Ответить
хтось же має працювати у світі добрим шерифом з великим кольтом

.
03.01.2026 19:44 Ответить
Щось від ***** нічого не чутно про пєрєворот та лєгітімного.
03.01.2026 19:33 Ответить
Я вважаю, що вони домовилися (США та кацапія).

Може щось для годиться скажуть кацапи, але це буде для внутрішнього споживання.
03.01.2026 19:38 Ответить
дада трамп попросил разрешение у хла завалить его союзника))) в этом мире все делается только с разрешения сцаря))))и асада выкинули с сирии по велению хлаи иран разхерячмли тоже несомненно по изволению презедента мираааа!!
03.01.2026 19:46 Ответить
Ви несе сенсу ні про що домовлятися. Взагалі. ***** би не допомагав Мадурі взагалі.
03.01.2026 20:09 Ответить
Американці добряче китайців в результаті нажухали 😁 що ті зі своїми інвестиціями в Мадуро будуть робити тепер не ясно 🤔
03.01.2026 19:33 Ответить
відповідь буде асиметричною. китай виключно володіє технологіями збагачення та виробництва деяких надважливих матеріалів та ресурсів, без яких америці доведеться ну дуже вкластися та втратити десяток років на аналогічні альтернативи...
03.01.2026 19:38 Ответить
або зробити китайцям такий финансовий п#здець, що ті самі все зрозуміють, кому треба сраку цілувать.
03.01.2026 19:42 Ответить
їм нині хло зливає золотий запас сосії, не дуже й постраждають. недарма трампуня дуже швидко здувся, коли китай почав потихесеньку відповідати на торгові ембарго та тарифи...
03.01.2026 19:45 Ответить
Капіталізм, це коли шукають покупців, а не продавців.
03.01.2026 19:43 Ответить
в даному випадку особливої альтернативи поки немає...
03.01.2026 19:46 Ответить
Дуже добре ясно - "вони загубились".
Помахайте їм ручкою, та скажіть "再見 (прощавайте)".
03.01.2026 19:40 Ответить
03.01.2026 19:34 Ответить
великая узкая душа которая за бамбасс положила 1.5 ляма все еще ищет свое величия в штанах
03.01.2026 19:46 Ответить
"Ми володіємо можливостями та навичками, які наші вороги навряд чи можуть навіть уявити. У нас найкраще обладнання у світі. Немає нічого подібного до того, що маємо ми"... і як це допомогло в афганістані?... а зараз товарищ сі, країну якого десятиріччями плекали жадібні буржуїни грошима та технологіями, зобідиться та й прикрутить краник постачання в гамерику різкоземельних металів, так необхідних для виробництва тамагавків та ф-ок, і де буде те "нічого подібного" всього за рік, коли скінчаться запаси?...
03.01.2026 19:35 Ответить
А что он тогда кушать станет, это редкоземельный товарищ? Золото *****?
03.01.2026 20:09 Ответить
а літаки, ракети та інше подібне в світі виробляють лише сша?...
03.01.2026 20:12 Ответить
Що означає керувати Венесуелою. Ти вже з США зробив тампостан, а що зробиш з Венесуелою, і тебе просив народ, чи ти сам так вирішив. А якщо Китай захоче керувати Тайванем, що будеш казати
03.01.2026 19:36 Ответить
В світі немає більше демократії.Рашка відкрила ящик Пандори. Тепер у світі є лише право сильного.
Якщо ти потужний військово, економічно , значить ти можеш дозволити собі демократію. А всі решта ні.
03.01.2026 19:39 Ответить
Для початку Венесуела має капітулювати.Потім Трамп візьме на себе відповідальність за наявність всього у населення Венесуели,поки там не з'явитися свій президент.Амеріканці будуть радіти можливості годувати Венесуелу пару років,а потім народ венесуели обере водія трамваю,бо вантажівка і таксі вже були.
03.01.2026 19:56 Ответить
Ви впевнені, що хйло? Хло тільки прийняло естафету.
03.01.2026 20:03 Ответить
Теперь самое время насытить мировой рынок венесуэльской нефтью дешевле кацапской и продать Украине Томагавки и пора уже заканчивать с кремлёвской сволоччю. Премия мира Трампу не за горами. Рыжий таки своего достигнет.
03.01.2026 19:36 Ответить
для безпечного переходу знадобиться років двадцять. Але це не точно. Може пятдесят, коли вже нафта не буде так критично порібна.
03.01.2026 19:41 Ответить
Ну ОК, але це вимагатиме присутності "на землі". А якщо там почнеться партизанська війна? Місцеві картелі за підтримки ***** та інших покидьків можуть там влаштувати дуже "веселе" життя.
03.01.2026 19:41 Ответить
Так, більша частина Венесуели покрита тропічними вологими джунглями. Трумпісти хочуть повторення В*єтнамської війни?
03.01.2026 19:49 Ответить
Никто не рыпнется в Венесуеле. ))) Какие там сторонники Мадуро.... Я вас умоляю. 7 мая 1945 года в Германии было 8 с половиной миллионов членов НСДАП. 8 мая 1945 года - ни одного. )))))
03.01.2026 19:42 Ответить
Ти там був, ти там жив, знвєш венесуельців? Якщо ні, то не звіизди!
03.01.2026 19:51 Ответить
У Німеччині була багато мілліона окупаційна армія.Така маленька деталюшка.
03.01.2026 19:59 Ответить
Як бачимо, до сраки всі міжнародні угоди, закони і правили. Якщо ти сильніший то береш що хочеш і сам себе назначаєш хазяїном. А дурники до сих пір вірять в якісь угоди і мирні плани
03.01.2026 19:42 Ответить
Міжнародні угоди, джентельменский договір, ви не робите В, а ми не робимо Би.
03.01.2026 19:47 Ответить
всегда так было, историю учи
03.01.2026 19:49 Ответить
Венесуэла за 3 часа. Учись, бездарь на пуйле
03.01.2026 19:43 Ответить
русня
03.01.2026 19:45 Ответить
Шукатимуть корисні копалини, бо з нафтою все і так зрозуміло?
03.01.2026 19:45 Ответить
Later: Lukashenko is leaving, Putin is getting ready...
03.01.2026 19:45 Ответить
А можете ще Україну взяти.
03.01.2026 19:46 Ответить
Трамп,але,а фигуранта организовавшего разворовывание американской помощи вывезти на красивом американском вертолетике куда-то нах,а страну взять под управление конгрессом и беленьким домом?
03.01.2026 19:51 Ответить
03.01.2026 20:05 Ответить
03.01.2026 19:52 Ответить
Для того, щоб керувати - потрібні силовики. А чому тоді Трамп наказав своєму "обмеженому контиргенту", який захопив Мадуро, вийти з Венесуели?
03.01.2026 19:53 Ответить
России очень радовалась,когда Америка объявила свою Аренду закрыться внутри себя, перестать быть мировым полицейским!Уйти чисто во внутренние дела и поэтому диктаторы думали,что руки развязаны!А Трамп нарушил это обещание даже МАГА против него! Потому что есть силы в Америке, которые ему объяснили,что это для Америки пагубно! Это принцип Домино,и это показывает,что ось Зла рано радовалась!С Россией можно работать через её сателлитов и её ослабить Не обязательно бомбить.СССР без этого распалось! Цены на нефть!
03.01.2026 19:53 Ответить
Ничего он не нарушал. Мадуро был признан Трампом как угроза США, а значит это уже внутренние дела. Примерно так же ***** объяснял вторжение в Украину. *****, при этом, для Трампа внутренней угрозой не является, по крайней мере он так не считает.
03.01.2026 20:00 Ответить
Агенду!
03.01.2026 20:00 Ответить
Где-то так и кацапы планировали с Украиной.
03.01.2026 19:55 Ответить
Рижатіна - ще одну війну розрулив?
03.01.2026 19:56 Ответить
Трамп показує як можна ставити своїх намісників- маріонеток. А вихваляння операцією по викраденню Мадуро- це особливий розділ психіатрії. Трампу не давали спокою наші спецоперації ГУР та СБУ. Тепер він тріщить від пихи на увесь світ - «ніхто крім нас! Тільки могли таке виконати!» Своїми діями та словами він дає знати путіну- дивись, ти так теж можеш робити, я поможу.
03.01.2026 19:59 Ответить
Узкоглазые ввалили лярд в усатого водилу.
03.01.2026 20:01 Ответить
США керуватимуть Венесуелою до безпечного переходу нафтових родовищ до американських компаній.
03.01.2026 20:03 Ответить
Дід попав у петлю,яку розклав для нього Сі.Почав клювати зернятка.
03.01.2026 20:04 Ответить
Схоже, що так і є. США великі та могутні, але чи вистачить у них сил на весь світ? Принаймі від Тайваню до Гренландії через Іран та Близький Схід.
03.01.2026 20:09 Ответить
Міжнародне право "змито в унітаз". Тепер тільки право сили. "Веселі" настати часи.....
03.01.2026 20:05 Ответить
Для кого становила небезпеку влада Венесуели?Для гаманців американських мільярдерів та самого тампона?америкашки,та вдавитесь ви чужими грошима.
03.01.2026 20:08 Ответить
маладец против овец
а против пу или си сам как овца
03.01.2026 20:08 Ответить
Про Сі не забувайте
03.01.2026 20:10 Ответить
Так бы и с кремлём Дони!
03.01.2026 20:09 Ответить
"У нас найкраще обладнання у світі. Немає нічого подібного до того, що маємо ми".
Тому у кого такого обладнання немає - той повинен підкоритись волі страпона...
Міжнародне право в дії.
03.01.2026 20:13 Ответить
"Ми володіємо можливостями та навичками, які наші вороги навряд чи можуть навіть уявити.За його словами, армія США не втратила жодної одиниці військової техніки."

Ну воювати проти майже папуасів з рогатками, які до того ж уявляють наслідки війни з найбагатшою ще й ядерною країною в разі спроби спротиву, багато навичок не треба.
03.01.2026 20:16 Ответить
Русня не в гуморі

03.01.2026 20:17 Ответить
Це я писав ще в листопаді вже минулого року.
================================
Піймав себе на думці після знайомства з інформацією про висери з Білого дому (Вашінгтон дістрікт) останніх кілька днів, що у світі більше не існує Міжнародного права. Відтак виникло питання, чи були в ООН офіційні панахіда та поминки з цього приводу? У всякому випадку я цього не помітив.Якщо таки не було, то для проведення церемонії похоронів непогано було б запросити африканських хлопців якоїсь однієї з нігерійських контор ритуального сервісу. З тою умовою, що вони для обслуговування цієї події візьмуть до себе на роботу містера Трумпа.А з усіх інших, хто долучився до смерті Міжнародного права, можна було б організувати оркестр похоронних лабухів.
03.01.2026 20:17 Ответить
 
 