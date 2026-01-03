США керуватимуть Венесуелою до безпечного переходу влади, - Трамп
Американський лідер Дональд Трамп повідомив, що США керуватимуть Венесуелою доти, поки не зможуть забезпечити "безпечний, належний і розсудливий перехід влади".
Про це глава Білого дому сказав під час пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ.
США тимчасово керуватимуть Венесуелою
"Ми збираємося керувати країною до того часу, коли зможемо забезпечити безпечний, належний і розсудливий перехід влади. Ми не хочемо, щоб хтось втрутився, і ми мали ту саму ситуацію, що останніми роками. Ми хочемо миру, свободи та справедливості для великого народу Венесуели",- заявив президент США.
Також Трамп пригрозив Венесуелі "другою, потужнішою атакою", якщо держслужбовці режиму Мадуро продовжать спротив США.
"Всі політичні та військові сили у Венесуелі мають розуміти, що те, що сталось з Мадуро, станеться з ними",- наголосив Трамп.
Що ще сказав Трамп
Також американський лідер розповів, що жоден американський військовослужбовець не постраждав та не загинув в операції "Опівнічний молот". За його словами, армія США не втратила жодної одиниці військової техніки.
"Ми володіємо можливостями та навичками, які наші вороги навряд чи можуть навіть уявити. У нас найкраще обладнання у світі. Немає нічого подібного до того, що маємо ми",- заявив Трамп.
Що передувало?
- Зранку 3 січня у столиці Венесуели Каракасі пролунали потужні вибухи.
- Журналістка видання CBS News Дженніфер Джейкобс у Twitter написала: "Президент Трамп віддав наказ завдати ударів по об'єктах усередині Венесуели, зокрема по військових об'єктах, повідомили американські посадовці, оскільки адміністрація рано в суботу посилила свою кампанію проти режиму президента Ніколаса Мадуро".
- Пізніше держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що військову операцію США щодо Венесуели завершено. Лідера країни Ніколаса Мадуро затримано, нині він перебуває під контролем американської влади.
- Згодом стало відомо, що проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини Силії Флорес висунуть низку звинувачень, вони постануть перед судом Нью-Йорка.
- Венесуела надіслала запит до секретаріату Ради Безпеки ООН щодо термінового засідання РБ у зв'язку з атаками Сполучених Штатів на країну.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
бо якось сумно
Візьмемо за приклад Німеччину, де були американці - там свобода, розвинута економіка і процвітання. А де росія і її слуги( Зе і його команда ''кварталу'' виросли на росії, несли нам ''русский мир''...), там занепад, узурпація влади, то що краще?