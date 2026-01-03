США керуватимуть Венесуелою до безпечного переходу влади, - Трамп

Американський лідер Дональд Трамп повідомив, що США керуватимуть Венесуелою доти, поки не зможуть забезпечити "безпечний, належний і розсудливий перехід влади".

Про це глава Білого дому сказав під час пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ.

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США тимчасово керуватимуть Венесуелою

"Ми збираємося керувати країною до того часу, коли зможемо забезпечити безпечний, належний і розсудливий перехід влади. Ми не хочемо, щоб хтось втрутився, і ми мали ту саму ситуацію, що останніми роками. Ми хочемо миру, свободи та справедливості для великого народу Венесуели",- заявив президент США.

Також Трамп пригрозив Венесуелі "другою, потужнішою атакою", якщо держслужбовці режиму Мадуро продовжать спротив США.

"Всі політичні та військові сили у Венесуелі мають розуміти, що те, що сталось з Мадуро, станеться з ними",- наголосив Трамп.

Що ще сказав Трамп

Також американський лідер розповів, що жоден американський військовослужбовець не постраждав та не загинув в операції "Опівнічний молот". За його словами, армія США не втратила жодної одиниці військової техніки.

"Ми володіємо можливостями та навичками, які наші вороги навряд чи можуть навіть уявити. У нас найкраще обладнання у світі. Немає нічого подібного до того, що маємо ми",- заявив Трамп.

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Що передувало?

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