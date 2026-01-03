Подальші військові операції у Венесуелі - на стадії планування, але вони, ймовірно, не знадобляться, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати були готові до другої хвилі ударів по Венесуелі, однак, за його словами, це більше не потрібно.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це Трамп заявив на пресконференції в Палм Біч.
США були готові до другої хвилі
"Ми були готові провести другу хвилю, якщо це буде необхідно – ми насправді припускали, що друга хвиля буде необхідною, але зараз це, ймовірно, не так", – сказав Трамп.
За його словами, перша хвиля була настільки успішною, що нові атаки не знадобляться.
Перша хвиля, якщо можна так назвати, перший напад був настільки успішним, що, ймовірно, нам не доведеться проводити другий, але ми готові провести другу хвилю, насправді набагато більшу", – заявив Трамп.
"Точкова" операція
Також він повторив, що операція, проведена в суботу рано-вранці, під час якої елітні американські війська витягли Мадуро і його дружину з їхньої спальні, була "точковою" операцією.
Президент США повідомив, що подальші військові операції у Венесуелі перебувають на стадії планування, але адміністрація "ймовірно не буде змушена їх проводити".
Що передувало?
- Зранку 3 січня у столиці Венесуели Каракасі пролунали потужні вибухи.
- Журналістка видання CBS News Дженніфер Джейкобс у Twitter написала: "Президент Трамп віддав наказ завдати ударів по об'єктах усередині Венесуели, зокрема по військових об'єктах, повідомили американські посадовці, оскільки адміністрація рано в суботу посилила свою кампанію проти режиму президента Ніколаса Мадуро".
- Пізніше держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що військову операцію США щодо Венесуели завершено. Лідера країни Ніколаса Мадуро затримано, нині він перебуває під контролем американської влади.
- Згодом стало відомо, що проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини Силії Флорес висунуть низку звинувачень, вони постануть перед судом Нью-Йорка.
- Венесуела надіслала запит до секретаріату Ради Безпеки ООН щодо термінового засідання РБ у зв'язку з атаками Сполучених Штатів на країну.
- Крім того, американський президент Дональд Трамп повідомив, що США керуватимуть Венесуелою доти, поки не зможуть забезпечити "безпечний, належний і розсудливий перехід влади".
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