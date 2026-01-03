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Новини Удари США по Венесуелі
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Подальші військові операції у Венесуелі - на стадії планування, але вони, ймовірно, не знадобляться, - Трамп

трамп про атаку на Венесуелу

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати були готові до другої хвилі ударів по Венесуелі, однак, за його словами, це більше не потрібно.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це Трамп заявив на пресконференції в Палм Біч.

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США були готові до другої хвилі

"Ми були готові провести другу хвилю, якщо це буде необхідно – ми насправді припускали, що друга хвиля буде необхідною, але зараз це, ймовірно, не так", – сказав Трамп.

За його словами, перша хвиля була настільки успішною, що нові атаки не знадобляться.

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Перша хвиля, якщо можна так назвати, перший напад був настільки успішним, що, ймовірно, нам не доведеться проводити другий, але ми готові провести другу хвилю, насправді набагато більшу", – заявив Трамп.

"Точкова" операція

Також він повторив, що операція, проведена в суботу рано-вранці, під час якої елітні американські війська витягли Мадуро і його дружину з їхньої спальні, була "точковою" операцією.

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Президент США повідомив, що подальші військові операції у Венесуелі перебувають на стадії планування, але адміністрація "ймовірно не буде змушена їх проводити".

Що передувало?

Автор: 

Венесуела (433) США (26948) Трамп Дональд (9080)
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Топ коментарі
+12
охорона вже певне мала грінкарти на той момент і сіла разом у наступний гелікоптер
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03.01.2026 20:13 Відповісти
+10
желательно по мацкве!
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03.01.2026 19:57 Відповісти
+9
Не читав Трамп Шарія

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03.01.2026 20:13 Відповісти

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