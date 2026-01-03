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Зеленський про події у Венесуелі: Якщо з диктаторами так можна, США знають, що робити далі
Президент Володимир Зеленський вважає, що США у Венесуелі показали орієнтир, як діяти з диктаторами.
Про це глава держави сказав на брифінгу за підсумками зустрічі радників з питань нацбезпеки європейських країн, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
Зеленський про операцію США у Венесуелі
Журналісти попросили Зеленського прокоментувати операцію США у Венесуелі, яку Вашингтон здійснив у ніч на 3 січня.
"Ну, що я можу сказати? Якщо можна з диктаторами отак, то Сполучені Штати Америки знають, що їм робити далі",- сказав глава держави.
Що передувало?
- Зранку 3 січня у столиці Венесуели Каракасі пролунали потужні вибухи.
- Журналістка видання CBS News Дженніфер Джейкобс у Twitter написала: "Президент Трамп віддав наказ завдати ударів по об'єктах усередині Венесуели, зокрема по військових об'єктах, повідомили американські посадовці, оскільки адміністрація рано в суботу посилила свою кампанію проти режиму президента Ніколаса Мадуро".
- Пізніше держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що військову операцію США щодо Венесуели завершено. Лідера країни Ніколаса Мадуро затримано, нині він перебуває під контролем американської влади.
- Згодом стало відомо, що проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини Силії Флорес висунуть низку звинувачень, вони постануть перед судом Нью-Йорка.
- Венесуела надіслала запит до секретаріату Ради Безпеки ООН щодо термінового засідання РБ у зв'язку з атаками Сполучених Штатів на країну.
- Крім того, американський президент Дональд Трамп повідомив, що США керуватимуть Венесуелою доти, поки не зможуть забезпечити "безпечний, належний і розсудливий перехід влади".
Топ коментарі
+17 igor shmatko
показати весь коментар03.01.2026 21:41 Відповісти Посилання
+16 zakvova
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+15 Olga A #374484
показати весь коментар03.01.2026 21:43 Відповісти Посилання
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