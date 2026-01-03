Зеленський про події у Венесуелі: Якщо з диктаторами так можна, США знають, що робити далі

Президент Володимир Зеленський вважає, що США у Венесуелі показали орієнтир, як діяти з диктаторами.

Про це глава держави сказав на брифінгу за підсумками зустрічі радників з питань нацбезпеки європейських країн, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Зеленський про операцію США у Венесуелі

Журналісти попросили Зеленського прокоментувати операцію США у Венесуелі, яку Вашингтон здійснив у ніч на 3 січня.

"Ну, що я можу сказати? Якщо можна з диктаторами отак, то Сполучені Штати Америки знають, що їм робити далі",- сказав глава держави.

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Що передувало?

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