УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13799 відвідувачів онлайн
Новини Удари США по Венесуелі
4 752 35

Зеленський про події у Венесуелі: Якщо з диктаторами так можна, США знають, що робити далі

Зеленський: Якщо захоплення Мадуро було можливим, то Америка знає свій наступний крок

Президент Володимир Зеленський вважає, що США у Венесуелі показали орієнтир, як діяти з диктаторами.

Про це глава держави сказав на брифінгу за підсумками зустрічі радників з питань нацбезпеки європейських країн, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Зеленський про операцію США у Венесуелі 

Журналісти попросили Зеленського прокоментувати операцію США у Венесуелі, яку Вашингтон здійснив у ніч на 3 січня.

"Ну, що я можу сказати? Якщо можна з диктаторами отак, то Сполучені Штати Америки знають, що їм робити далі",- сказав глава держави.

Читайте також: США керуватимуть Венесуелою до безпечного переходу влади, - Трамп

Що передувало?

Читайте також: Подальші військові операції у Венесуелі - на стадії планування, але вони, ймовірно, не знадобляться, - Трамп

Автор: 

Венесуела (433) Зеленський Володимир (28370) США (26948)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Хоче в одну камеру з мадурою! 😁
показати весь коментар
03.01.2026 21:41 Відповісти
+16
Панталоне навіть не усвідомлює, яку дічь він зморозив🤡
показати весь коментар
03.01.2026 21:41 Відповісти
+15
Суши сухарі, тварюко! Ти наступний))
показати весь коментар
03.01.2026 21:43 Відповісти

Завантаження...

 
 