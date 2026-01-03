"Венесуела ніколи не буде колонією": віцепрезидентка Родрігес закликала США звільнити Мадуро

Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес закликала США звільнити Ніколаса Мадуро та його дружину і заявила, що Венесуела ніколи не буде колонією жодної держави.

З відповідною заявою Родрігес виступила в ефірі державного телебачення, цитує агентство Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що заявила Родрігес

Родрігес виступила з Каракаса разом зі своїм братом, головою національних зборів Хорхе Родрігесом, міністром внутрішніх справ Діосдадо Кабельо та міністрами закордонних справ та оборони.

У зверненні вона закликала владу США звільнити Мадуро та його дружину.

Також Родрігес закликала громадян до спокою і єдності задля захисту суверенітету та заявила, що Венесуела "ніколи не буде колонією жодної держави".

Крім цього, вона заявила, що Мадуро є "єдиним легітимним президентом" Венесуели. Її заява пролунала через кілька годин після слів президента США Дональда Трампа, який стверджував, що Родрігес нібито була приведена до присяги після захоплення Мадуро під час військової операції.

Раніше президент США Дональд Трамп під час пресконференції щодо операції у Венесуелі заявив, що держсекретар Марко Рубіо щойно говорив з Делсі Родрігес "і вона, по суті, готова робити те, що ми вважаємо за необхідне, аби зробити Венесуелу знову великою".

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Нагадаємо, що американський лідер Дональд Трамп повідомив, що США керуватимуть Венесуелою доти, поки не зможуть забезпечити "безпечний, належний і розсудливий перехід влади".

Що передувало?

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