Новости Удары США по Венесуэле
7 136 66

"Венесуэла никогда не будет колонией": вице-президент Родригес призвала США освободить Мадуро

Вице-президент Венесуэлы призвала США освободить Мадуро

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес призвала США освободить Николаса Мадуро и его жену и заявила, что Венесуэла никогда не будет колонией какого-либо государства.

С соответствующим заявлением Родригес выступила в эфире государственного телевидения, цитирует агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Что заявила Родригес 

Родригес выступила из Каракаса вместе со своим братом, председателем национального собрания Хорхе Родригесом, министром внутренних дел Диосдадо Кабельо и министрами иностранных дел и обороны.

В обращении она призвала власти США освободить Мадуро и его жену.

Также Родригес призвала граждан к спокойствию и единству для защиты суверенитета и заявила, что Венесуэла "никогда не будет колонией ни одного государства".

Кроме этого, она заявила, что Мадуро является "единственным легитимным президентом" Венесуэлы. Ее заявление прозвучало через несколько часов после слов президента США Дональда Трампа, который утверждал, что Родригес якобы была приведена к присяге после захвата Мадуро во время военной операции.

Ранее президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по операции в Венесуэле заявил, что госсекретарь Марко Рубио только что разговаривал с Делси Родригес "и она, по сути, готова делать то, что мы считаем необходимым, чтобы сделать Венесуэлу снова великой".

Читайте також: США будут управлять Венесуелой до безопасного перехода власти, - Трамп

  • Напомним, что американский лидер Дональд Трамп сообщил, что США будут управлять Венесуэлой до тех пор, пока не смогут обеспечить "безопасный, надлежащий и разумный переход власти".

Что предшествовало?

Читайте також: Дальнейшие военные операции в Венесуэле - на стадии планирования, но они, вероятно, не понадобятся, - Трамп

Автор: 

Венесуэла (227) США (28840) Мадуро Николас (68)
Топ комментарии
+40
Хотів би побачити колись - таке фото .
..
03.01.2026 23:55 Ответить
03.01.2026 23:55 Ответить
+24
Це мрія всіх украінців , щоби кремлівського виродка повісили 🤬
04.01.2026 00:03 Ответить
04.01.2026 00:03 Ответить
+23
Ми не маємо такої кількості нафти , як у Венесулі
04.01.2026 00:09 Ответить
04.01.2026 00:09 Ответить
03.01.2026 23:49 Ответить
03.01.2026 23:49 Ответить
Мексика, Колумбія, Чілі стали на сторону Венесуели
04.01.2026 02:01 Ответить
04.01.2026 02:01 Ответить
в каком смысле стали на сторону?
Тут важнейший вопрос - что скажет купечество? Бразилия и Аргентина?
Аргентина хоть в свое время войну с GB (не кгб) и проиграла, но зубки показала - два больших военных корабля GB отправила на дно
04.01.2026 03:30 Ответить
04.01.2026 03:30 Ответить
Яке таке "купетчество"? Фу руським духом завоняло. На фолклендах жили англійці. Аргентинці приперлися як кацапи, та хотіли захопити нахрапом але отримали по зубам. Пошкоджено було тільки одне судно англійське і то французькою протикорабельною ракетою.
04.01.2026 08:56 Ответить
04.01.2026 08:56 Ответить
Тепер Америка злякається, поверне Мадурку, ще й дасть на дорогу пиріжок. Не сміши.
04.01.2026 04:46 Ответить
04.01.2026 04:46 Ответить
отвєт невірний!

чекайте на другу хвилю...

.
03.01.2026 23:51 Ответить
03.01.2026 23:51 Ответить
Мабуть кітайоз та кацапів вона колонізаторами не вважає
04.01.2026 00:43 Ответить
04.01.2026 00:43 Ответить
А вам рабам яка різниця хто хазяїн?
03.01.2026 23:51 Ответить
03.01.2026 23:51 Ответить
Та ніхто не проти . Але ж навіщо звільняти Мадуру ??
03.01.2026 23:51 Ответить
03.01.2026 23:51 Ответить
а нехай триколор піднімуть над резиденцією ))
03.01.2026 23:51 Ответить
03.01.2026 23:51 Ответить
Кацапсячий аквафреш?
04.01.2026 00:02 Ответить
04.01.2026 00:02 Ответить
ну да ))
04.01.2026 00:13 Ответить
04.01.2026 00:13 Ответить
Та ну нах. Пиндоси на всех авианосцах откроют кингстони, єто ж какой будет ущерб морским жителям, Грета завоет
04.01.2026 00:35 Ответить
04.01.2026 00:35 Ответить
Тепер доведеться везти в США Делсі Родрігес у компанію до Мадуро 🤔
03.01.2026 23:53 Ответить
03.01.2026 23:53 Ответить
Не все проще. Амери отправят туда Грету Тумблерг и венесуєльци сдадутся Уругваю через час и согласятся кормить чилийских и аргентинских пингвинов пожизненно украинскими сосисками по 7 грн, купленними через фирми прокладки Коломойского
04.01.2026 00:08 Ответить
04.01.2026 00:08 Ответить
Дивно, а чого ж тоді вони не чинили спротив "колонізації"? Звичайні громадяни зривають портрети Мадуро на вулицях і радіють, хоча офіційна "підтримка" більше 80%...
03.01.2026 23:53 Ответить
03.01.2026 23:53 Ответить
То вони на пам'ять.
04.01.2026 08:20 Ответить
04.01.2026 08:20 Ответить
Там как на кацапии , всё голосование поддельное !!!
И чтоб произошло какое-то изменение, надо снести не только маДуру , НО и всех чиновников во всех частях власти , вплоть до врачей. Там коррупция, родственные связи , законы под себя любимых очень распространены…
04.01.2026 11:20 Ответить
04.01.2026 11:20 Ответить
І тут очікувано обісрався. До речі, рудий ще навіть мито з пінгвинів не зібрав.
03.01.2026 23:54 Ответить
03.01.2026 23:54 Ответить
Я б теж послав трампона нахер з такими його заявками. - Тепер я буду управляти Венесуелою.
Одне діло- прибрати диктатора- інше- почати замість нього диктувати свою волю.
03.01.2026 23:55 Ответить
03.01.2026 23:55 Ответить
Хотів би побачити колись - таке фото .
..
03.01.2026 23:55 Ответить
03.01.2026 23:55 Ответить
Так, у кожного має бути свій Мадуро....
04.01.2026 00:02 Ответить
04.01.2026 00:02 Ответить
Це мрія всіх украінців , щоби кремлівського виродка повісили 🤬
04.01.2026 00:03 Ответить
04.01.2026 00:03 Ответить
Ще можна втопити.
04.01.2026 00:37 Ответить
04.01.2026 00:37 Ответить
Які ви всі жорстокі , нехай просто до ранку здохне з усіма двійниками , мєдвєдкіним , лаврушкіним та рештою кацапні .
04.01.2026 01:24 Ответить
04.01.2026 01:24 Ответить
А шоу Кадафі... ?))
04.01.2026 01:25 Ответить
04.01.2026 01:25 Ответить
ви отримали головний приз!
У уявленю що зробити.
04.01.2026 01:46 Ответить
04.01.2026 01:46 Ответить
сша уср*ться, але ніколи цього не дозволить
04.01.2026 01:46 Ответить
04.01.2026 01:46 Ответить
Шеврон з американським прапором на рукавах мене б влаштував ще більше, адже в деяких штатах США не скасована смертна кара (на відміну від України), а путлер може бути звинувачений у вбивствах американських громадян на українській території.
04.01.2026 08:34 Ответить
04.01.2026 08:34 Ответить
Танкери захватили. Мадуру захватили. Шо им еще б нада?
03.01.2026 23:57 Ответить
03.01.2026 23:57 Ответить
На симонян підстаркувату схожа 😸😸. Поганяло " копчена".
03.01.2026 23:58 Ответить
03.01.2026 23:58 Ответить
Хоч хтось розуміє, що на очах усього світу відбулося захоплення і привласнення іншої держави? Чим це відрізняється від захоплення українського Криму путіним по суті?
04.01.2026 00:03 Ответить
04.01.2026 00:03 Ответить
Ми не маємо такої кількості нафти , як у Венесулі
04.01.2026 00:09 Ответить
04.01.2026 00:09 Ответить
Венесуела вже у складі США?
04.01.2026 00:10 Ответить
04.01.2026 00:10 Ответить
вже !
відповідно до останньої заяви трампа.

.
04.01.2026 00:30 Ответить
04.01.2026 00:30 Ответить
Іще референдум не провели ((
04.01.2026 01:25 Ответить
04.01.2026 01:25 Ответить
Чи виступив Трамп за заявою, що Венесуела "повертається в рідну говєнь"?
04.01.2026 00:17 Ответить
04.01.2026 00:17 Ответить
Трамп загнув ще крутіше. Він навіть в говень Венесуелу брати не хоче. - Будете виконувати що я скажу. І мої радники і зять.
04.01.2026 00:21 Ответить
04.01.2026 00:21 Ответить
Венесуєла уже штат США? Косово штат США?
Ну ладно
Переборщил
Гренландия и Канада с Мексикой сидят тихонько в уголке и ждут когда станут новими звездочками на матрасе
04.01.2026 00:27 Ответить
04.01.2026 00:27 Ответить
Рашка захопила асада і януковача.
Сша доречі, територій не захоплювала --- ось вам факт і доказ : галасливі тьоті спокійно балакають у себе в столиці / та в ООН а не лежать з простріленою шухлядою чи в підвальчику Гуантпнамо.

поки генерали-наркоділки міняють пампарси, сша запропонували їм обирато свіжого президента
04.01.2026 01:24 Ответить
04.01.2026 01:24 Ответить
Оберуть мабуть онуку цієї копченої вішалки - вони всі там родичі
04.01.2026 01:58 Ответить
04.01.2026 01:58 Ответить
Рашка відкрила 'скриньку Пандори' спочатку в Грузії, а потім в Україні, бо путлеру не подобався існуючий світовий порядок. Ось тільки, якщо щось зламати, то воно ламається повністю, а не лише а тій частині, де тобі хочеться - тож доведеться вигрібати тепер по повній. На сайті Білого дому розміщено пост: 'До вийб...ся - отримаєш пзд...', і це, мабуть, не лише в адресу Мадуро. США ще скинуть режим аятол в Ірані (а до того все йде), і цілком зможуть зробити нафту по 5 доларів за бочку - після чого на болотах почнеться багато веселого і цікавого. Ну а далі Китай, хоча там, скоріше всього, все зрозуміють до того...
04.01.2026 08:46 Ответить
04.01.2026 08:46 Ответить
Отличается тем , что Америка не оккупировала Венесуэлу, а ***** оккупировал Крым .
04.01.2026 11:24 Ответить
04.01.2026 11:24 Ответить
Що там ця макака квакає. Де там та Мадура яка кілька років тому розказувала що скоро не буде ні України ні президента Зеленського? Тепер Мадуру який сидить в клітці Гуантанамо потрібно запитати як в нього самого справи
04.01.2026 00:04 Ответить
04.01.2026 00:04 Ответить
Начало: 27 декабря 1979 года, операция «Шторм-333», штурм президентского дворца и убийство лидера Афганистана Хафизулы Амина.
Конфликт: Ограниченный контингент советских войск (ОКСВА) поддерживал правительство против моджахедов.
Противостояние: Моджахеды получали помощь от США, Китая и исламских стран.
Завершение: Женевские соглашения 1988 года и полный вывод войск к 15 февраля 1989 года.
04.01.2026 00:07 Ответить
04.01.2026 00:07 Ответить
Віце-президентка також хоче таке фото як в Мадуро?!
😂😂😂
04.01.2026 00:39 Ответить
04.01.2026 00:39 Ответить
Буде вибачатися перед карлсоном? Чи перед сином трампа?
04.01.2026 01:20 Ответить
04.01.2026 01:20 Ответить
А як би так Пуйла затримали,тобі б теж не подобалось?
04.01.2026 01:01 Ответить
04.01.2026 01:01 Ответить
Як виявляється - якбилка не виросла , вона за розміром тільки для Венесуели підходить , ні для ірану , ні для північної кореї , ну для ***** . Роби висновки .... може те "якби" з ****** розміняне на Україну ?
04.01.2026 01:31 Ответить
04.01.2026 01:31 Ответить
Малих, суверенних диктатур...
04.01.2026 01:02 Ответить
04.01.2026 01:02 Ответить
Татишо
Чого не критикуєш рашку за викрадення януковича, асада і ще цілої плеяди всяких Лідорів і Генералісімусів
04.01.2026 01:19 Ответить
04.01.2026 01:19 Ответить
Подобається тобі чи ні - з 2022 саме це право і працює.
Попередню систему ***** зламало і нема ніякого сенсу Заходу дотримуматися правил, на які Схід кладе прутня.
04.01.2026 01:35 Ответить
04.01.2026 01:35 Ответить
ПРЕМ'ЄР ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ПІДТВЕРДИВ ПІДТРИМКУ МИРНОЇ ПЕРЕДАЧІ ВЛАДИ У ВЕНЕСУЕЛІ
04.01.2026 01:07 Ответить
04.01.2026 01:07 Ответить
Молодці. Як пагтія рагіонов перед ростовським вояжем Віктора Другого.
Поки треба бути лоялістом а там час покаже чия візьме.
Не в захваті від Мага-піндосів але це смішно - жодний загів "воєнних" не захищав мадурку, зате всі в уряді та в оон надувають щоки з неймовірно важливим виглядом..
04.01.2026 01:17 Ответить
04.01.2026 01:17 Ответить
Це та, що зараз у Москві? 😁
Ну хай вистурає далі.
04.01.2026 01:33 Ответить
04.01.2026 01:33 Ответить
Янукович.....повернення...
04.01.2026 06:34 Ответить
04.01.2026 06:34 Ответить
От тут Гренландія напряглась
04.01.2026 06:44 Ответить
04.01.2026 06:44 Ответить
...не думаю
04.01.2026 07:15 Ответить
04.01.2026 07:15 Ответить
ну, як не колонія?
ну, як не захвачували територію?
тільки від тепер, всі надра та особливо нафта буде належати не мадуро "народу венесуєли" а родині трампа та наближеним холуям, типу віткофа.
а, венесуєльці будуть батрачити за намисто та люстерко.
один в один як нам смокталка свириденка впарила, і рада, одноголосно прийняла, зі всіма опозиціонерами!
04.01.2026 09:15 Ответить
04.01.2026 09:15 Ответить
Це типу як "батрачили" німці після 2 ї світової?
04.01.2026 09:53 Ответить
04.01.2026 09:53 Ответить
це, типу, як індіанці догнивають у своїх гетто!
до речі німці, були ізгоями до 70х років 20 століття і дійсно батрачили за пайку сосисок і келиха дешевої сечі, типу пива.
і будеш здивований: крупс, порш, мерседес, бмв ...... самі ті бариги що привели адіка до влади та всіляко підтримували!
а, фольцик був створений указом алоізовича.
04.01.2026 10:02 Ответить
04.01.2026 10:02 Ответить
 
 