"Венесуэла никогда не будет колонией": вице-президент Родригес призвала США освободить Мадуро

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес призвала США освободить Николаса Мадуро и его жену и заявила, что Венесуэла никогда не будет колонией какого-либо государства.

С соответствующим заявлением Родригес выступила в эфире государственного телевидения, цитирует агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Что заявила Родригес

Родригес выступила из Каракаса вместе со своим братом, председателем национального собрания Хорхе Родригесом, министром внутренних дел Диосдадо Кабельо и министрами иностранных дел и обороны.

В обращении она призвала власти США освободить Мадуро и его жену.

Также Родригес призвала граждан к спокойствию и единству для защиты суверенитета и заявила, что Венесуэла "никогда не будет колонией ни одного государства".

Кроме этого, она заявила, что Мадуро является "единственным легитимным президентом" Венесуэлы. Ее заявление прозвучало через несколько часов после слов президента США Дональда Трампа, который утверждал, что Родригес якобы была приведена к присяге после захвата Мадуро во время военной операции.

Ранее президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по операции в Венесуэле заявил, что госсекретарь Марко Рубио только что разговаривал с Делси Родригес "и она, по сути, готова делать то, что мы считаем необходимым, чтобы сделать Венесуэлу снова великой".

Напомним, что американский лидер Дональд Трамп сообщил, что США будут управлять Венесуэлой до тех пор, пока не смогут обеспечить "безопасный, надлежащий и разумный переход власти".

Что предшествовало?

