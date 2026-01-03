"Венесуэла никогда не будет колонией": вице-президент Родригес призвала США освободить Мадуро
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес призвала США освободить Николаса Мадуро и его жену и заявила, что Венесуэла никогда не будет колонией какого-либо государства.
С соответствующим заявлением Родригес выступила в эфире государственного телевидения, цитирует агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.
Что заявила Родригес
Родригес выступила из Каракаса вместе со своим братом, председателем национального собрания Хорхе Родригесом, министром внутренних дел Диосдадо Кабельо и министрами иностранных дел и обороны.
В обращении она призвала власти США освободить Мадуро и его жену.
Также Родригес призвала граждан к спокойствию и единству для защиты суверенитета и заявила, что Венесуэла "никогда не будет колонией ни одного государства".
Кроме этого, она заявила, что Мадуро является "единственным легитимным президентом" Венесуэлы. Ее заявление прозвучало через несколько часов после слов президента США Дональда Трампа, который утверждал, что Родригес якобы была приведена к присяге после захвата Мадуро во время военной операции.
Ранее президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по операции в Венесуэле заявил, что госсекретарь Марко Рубио только что разговаривал с Делси Родригес "и она, по сути, готова делать то, что мы считаем необходимым, чтобы сделать Венесуэлу снова великой".
- Напомним, что американский лидер Дональд Трамп сообщил, что США будут управлять Венесуэлой до тех пор, пока не смогут обеспечить "безопасный, надлежащий и разумный переход власти".
Что предшествовало?
- Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели мощные взрывы.
- Журналистка издания CBS News Дженнифер Джейкобс в Twitter написала: "Президент Трамп отдал приказ нанести удары по объектам внутри Венесуэлы, в частности по военным объектам, сообщили американские чиновники, поскольку администрация рано в субботу усилила свою кампанию против режима президента Николаса Мадуро".
- Позже госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что военная операция США в отношении Венесуэлы завершена. Лидер страны Николас Мадуро задержан, сейчас он находится под контролем американских властей.
- Впоследствии стало известно, что против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес выдвинут ряд обвинений, они предстанут перед судом Нью-Йорка.
- Венесуэла направила запрос в секретариат Совета Безопасности ООН о срочном заседании СБ в связи с атаками Соединенных Штатов на страну.
Тут важнейший вопрос - что скажет купечество? Бразилия и Аргентина?
Аргентина хоть в свое время войну с GB (не кгб) и проиграла, но зубки показала - два больших военных корабля GB отправила на дно
чекайте на другу хвилю...
.
И чтоб произошло какое-то изменение, надо снести не только маДуру , НО и всех чиновников во всех частях власти , вплоть до врачей. Там коррупция, родственные связи , законы под себя любимых очень распространены…
Одне діло- прибрати диктатора- інше- почати замість нього диктувати свою волю.
..
У уявленю що зробити.
відповідно до останньої заяви трампа.
.
Ну ладно
Переборщил
Гренландия и Канада с Мексикой сидят тихонько в уголке и ждут когда станут новими звездочками на матрасе
Сша доречі, територій не захоплювала --- ось вам факт і доказ : галасливі тьоті спокійно балакають у себе в столиці / та в ООН а не лежать з простріленою шухлядою чи в підвальчику Гуантпнамо.
поки генерали-наркоділки міняють пампарси, сша запропонували їм обирато свіжого президента
Конфликт: Ограниченный контингент советских войск (ОКСВА) поддерживал правительство против моджахедов.
Противостояние: Моджахеды получали помощь от США, Китая и исламских стран.
Завершение: Женевские соглашения 1988 года и полный вывод войск к 15 февраля 1989 года.
😂😂😂
Чого не критикуєш рашку за викрадення януковича, асада і ще цілої плеяди всяких Лідорів і Генералісімусів
Попередню систему ***** зламало і нема ніякого сенсу Заходу дотримуматися правил, на які Схід кладе прутня.
Поки треба бути лоялістом а там час покаже чия візьме.
Не в захваті від Мага-піндосів але це смішно - жодний загів "воєнних" не захищав мадурку, зате всі в уряді та в оон надувають щоки з неймовірно важливим виглядом..
Ну хай вистурає далі.
ну, як не захвачували територію?
тільки від тепер, всі надра та особливо нафта буде належати не мадуро "народу венесуєли" а родині трампа та наближеним холуям, типу віткофа.
а, венесуєльці будуть батрачити за намисто та люстерко.
один в один як нам смокталка свириденка впарила, і рада, одноголосно прийняла, зі всіма опозиціонерами!
до речі німці, були ізгоями до 70х років 20 століття і дійсно батрачили за пайку сосисок і келиха дешевої сечі, типу пива.
і будеш здивований: крупс, порш, мерседес, бмв ...... самі ті бариги що привели адіка до влади та всіляко підтримували!
а, фольцик був створений указом алоізовича.