Новости Удары США по Венесуэле
Китай призывает США немедленно освободить Мадуро

Китай требует освободить Мадуро

Власти Китая выразили обеспокоенность в связи с задержанием Соединенными Штатами президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены и призвали американскую сторону немедленно прекратить их содержание под стражей и освободить их.

Об этом говорится в заявлении МИД КНР, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Китай обеспокоен принудительным задержанием Соединенными Штатами президента Мадуро и его жены и их вывозом из страны", - говорится в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве назвали действия американской стороны нарушением международного права и целей и принципов Устава ООН.

"Китай призывает Соединенные Штаты обеспечить личную безопасность президента Мадуро и его жены, немедленно освободить их и прекратить подрывать государственную власть в Венесуэле и решать проблемы путем диалога и переговоров", - отмечается в документе.

Читайте также: "Венесуэла никогда не будет колонией": вице-президент Родригес призвала США освободить Мадуро

Что предшествовало?

Читайте также: Люди в Венесуэле заслуживают свободной жизни после лет угнетения, - президент Европарламента Мецола

Автор: 

+14
жовті телепні напишить скаргу у ООН
04.01.2026 14:07 Ответить
+12
Людожерська компартія перелякалася, що падають союзники прутіна. У них виплодків же ставка на війну - щоб гібридно послабити Захід
04.01.2026 14:10 Ответить
+10
А шо трапилось? Виявляється в цю гру можна грати не лише вашому *****?
04.01.2026 14:14 Ответить
Сі бере на поруки мадуру
04.01.2026 14:06 Ответить
Мабуть кокс на кацапію з Венесуали через кнр прямує!
04.01.2026 14:08 Ответить
США здійснили акт агресії проти всіх принципів ООН, тепер всі диктатори будуть публічно змішувати США з лайном а дебільний Трамп буде робити вигляд що все нормально.
04.01.2026 14:12 Ответить
Хай змішують. Головне, що будуть знати що з ними може бути
04.01.2026 14:14 Ответить
Так США не поспішають захоплювати лукашенка, путіна, ким чен ина та інших покидьків. Вони захоплюють тільки самих слабких диктаторів, в яких немає ядерної зброї. Зараз всі диктатори з потроєною енергією стануть шукати варіанти отримання ядерної зброї.
04.01.2026 14:30 Ответить
Егеж, сі буде спати разом з теракотовою армією, в ху замовить десять нових валіз від кутюр.
04.01.2026 14:15 Ответить
Всі диктатори отримали публічний натяк що з ним може бути.
04.01.2026 14:21 Ответить
І які наслідки це буде мати? Гонка озброєнь та збільшення кількості ядерних держав. Трамп погіршив безпеку всієї планети.
04.01.2026 14:32 Ответить
Гонка озброєнь майже ніколи не припинялася.

Ніякого масового збільшення ядерних держав не буде. Це не так просто як вважають місцеві дрочуни на ядерну бомбу.

Безпеку планети погіршив ***** ще в 2014, це все наслідки саме анексії Криму.
04.01.2026 14:38 Ответить
Ну по-перше, кількість ядерних держав збільшилась через передачу росією білорусі ядерної зброї!
По-друге, Трамп своїми агресивними діями легітимізував дії путіна проти України.
По-третє, всі держави розглядали США як гаранта безпеки а тепер США стало джерелом агресії та нестабільності від якого потрібно захищатись.
04.01.2026 14:46 Ответить
Та ніхера бульбанам не передавали, це все понти для лохів.
04.01.2026 14:51 Ответить
Ну ми це перевіримо як тільки почнуться бойові дії з перевдягненими в білоруську форму кацапами.
04.01.2026 14:52 Ответить
А що там нарассєя..?! Щось Китай мовчить..бо пуйло союзник як і Мадуро .?!
04.01.2026 14:47 Ответить
Людожерська компартія перелякалася, що падають союзники прутіна. У них виплодків же ставка на війну - щоб гібридно послабити Захід
04.01.2026 14:10 Ответить
жовті телепні напишить скаргу у ООН
04.01.2026 14:07 Ответить
Краще вже у Лігу захисту дикої природи!
04.01.2026 14:10 Ответить
отак от бумеранг вернувся.
04.01.2026 14:08 Ответить
Скажіть що його викрав Буданов
Хуже нє будєт
04.01.2026 14:09 Ответить
Буданга впав у транс і провів Дельту коридорами президентського палацу.
04.01.2026 14:11 Ответить
Сховище кави штурмували ?
Ото дядько завзятий, йому нафти не треба, лиш до кави прагне
04.01.2026 14:14 Ответить
Колумбійська краща, комуняки все занепасти.
04.01.2026 14:16 Ответить
Йой
04.01.2026 14:22 Ответить
Вони так і скажуть. Не буквально звісно. Але у підсумку буде Україна "ва всьом вінавата".
04.01.2026 14:15 Ответить
Фламінга зробила кілька стрибків по 3000 км ?
Ну да ну да.... це ж очевидно
04.01.2026 14:23 Ответить
звнепокоєння - Мадуро оцінить.
04.01.2026 14:10 Ответить
Молодець Трамп ..не то шо той поц байден і негр обема
04.01.2026 14:12 Ответить
Звичайно, що молодець. Підтримав новий тренд брати в оренду суверенні країни та господарювати на їхніх ресурсах. Він добре навчився у кремлівського *****.
04.01.2026 14:34 Ответить
Жалко тобі упиря мадуро який зробив ніщебродами всю країну???
04.01.2026 14:36 Ответить
Де я казала, що мені шкода упиря мадуру?
Мені шкода, що ***** та трампло відмінили міжнародне право та почали брати в оренду слабші за себе країни.
Народ Венесуели все одно залишиться жебраками, тому що розпоряджатися їхніми ресурсами тепер буде саме жадібне створіння на планеті земля - це президент Америки.
04.01.2026 14:47 Ответить
На місці Венесуели я б завдав удару у відповідь і викрав Краснова з дружиною і зятем. Його легітимність і психічний стан теж викликають питання. А керувати Штатами поки може Родрігес.
04.01.2026 14:12 Ответить
Нап'єшся, будеш (с)
04.01.2026 14:16 Ответить
🤣🤣🤣тут вже клініка...пити вже не треба
04.01.2026 14:19 Ответить
Занадто тонкий кишківник, у мадурівських посіпак...
04.01.2026 14:42 Ответить
🤮🤮🤮 і розв'язувати проблеми шляхом діалогу та переговорів", - зазначається в документі

. Нас теж закликають !!! Дуже "мудро" ( а точніше лицемірні мавпи) закликати до діалогу, коли нас ******** без перестану
04.01.2026 14:13 Ответить
... інакше щас як перднемо...хуйлу у вухо...
04.01.2026 14:13 Ответить
А шо трапилось? Виявляється в цю гру можна грати не лише вашому *****?
04.01.2026 14:14 Ответить
Думаю они уже прикидывают как бы его так же с Тайванем провернуть.
04.01.2026 14:15 Ответить
Вони вже 75 років , як прикидують
04.01.2026 14:20 Ответить
З Тайванем не вийде.
04.01.2026 14:22 Ответить
А то що?
04.01.2026 14:16 Ответить
Чому ці хитрожопі китайці не називають агресію паРаші проти України війною і не призивають ***** припинити бойові дії і вивести війська на кордони 1991 року згідно міжнародному праву і Статуту ООН.Війну вони називають "українською кризою".Ну ось і отримайте "венесуельську кризу",бо треба ліквідувати "першопричини".
04.01.2026 14:20 Ответить
Щось якось не правильно реагують. Тайвань вже не потрібен?
Навпаки, підтримали б, сказали що вірно все зробили, повернули провінцію під свій конроль.
І тут же б запропонували Тайваню добровільно передати владу Сі.
04.01.2026 14:22 Ответить
Логічно
Мразота ліцемірна плутається в показах...
Знач знатна істерика стоїть в приймальні ВінніПуха
04.01.2026 14:25 Ответить
А Кітай не хотів так само виступити в 2014 з приводу рашки?
04.01.2026 14:24 Ответить
А тоді ніхто не захотів, всі ввімкнули "дурника" і покинули Україну напризволяще. Якби не збитий Боїнг, вони б і не почали чухатися.
04.01.2026 14:34 Ответить
Мадуро перетворив Венесуеллу на плацдарм для проникнення впливу Китаю і Ірану в південну америку. Хтось справді думав що США будут мовчки спостерігати як на їхньюму задньому дворі хтось буде безлад робити.

З них однієї Куби з кацапськими ядерними бомбами вистачило.
04.01.2026 14:25 Ответить
Тепер будь-хто може захоплювати будь-кого і будь-кому за це нічогісінько не буде. ***** американське відкрило скриньку пандори, так само, як кацапсяче *****.
04.01.2026 14:25 Ответить
Зможуть лише ті хто може, а от решті держав слід задуматися, з ким разом "кашу варити", щоб вижити.
04.01.2026 14:37 Ответить
Ну, наприклад ми, кашу варили з усіма, і усі нас кинули. Раіся, Європа та Гамерика - всі вони нас обдурили з гарантіями. Тому вірити нікому не можна, особливо кацапам та пєндосам, а про китайців взагалі мовчу.
04.01.2026 14:52 Ответить
***** є лише кацапське, не треба зміщувати акценти
04.01.2026 14:40 Ответить
Треба. Вони однакові та підтримують одне одного. Та світ будуть ділити між собою.
04.01.2026 14:53 Ответить
І скриньку пандори відкрило те ж кацапське ***** і сре в неї вже скільки років
04.01.2026 14:42 Ответить
Вже звільнили. З посади президента Венесуели.
04.01.2026 14:26 Ответить
диктатори всполошились
04.01.2026 14:34 Ответить
Так суд Нью-Йока стримано поговорить з Мадуро та забезпечить йому особисту безпеку та відпустить до в'язниці. Тим самим посприяє припиненню підриву влади Венесуели, бо Мадуро не є її законно обраним президентом.
04.01.2026 14:34 Ответить
Тільки, через труп путіна...
04.01.2026 14:34 Ответить
Китай... Ну от нафіга такі заклики? І що, зараз Штати (Трамп) скажуть: так, так, ми погарячкували. От тобі мадуро літак, вибачення, повертайся.
04.01.2026 14:36 Ответить
мене зараз турбує кого підтримують військові Венесуели ,якщо опозицію це добре для Трапа ,якщо ні -Трамп до побачення
04.01.2026 14:37 Ответить
китай китй а ну узнай где твой .......
04.01.2026 14:39 Ответить
Закликаємо до стриманості в мамадуро-трампівській кризі 😀
04.01.2026 14:43 Ответить
Китай "шокований" і рішуче засуджує "кричуще застосування" США сили проти Венесуели...

ОДНАК Китай не був "шокований" і рішуче НЕ засудив "кричуще застосування" сили РФ проти України, а лукаво назвав агресію РФ українською кризою.

Ще т. Пу не сказав свого слова. Напевно, хитро промовчить - не стане дратувати Трампа?

Можливо, т. Пу спробує продати своє "невмешательство" "у кризу у Венесуелі" у ще більшу лояльність Трампа щодо "усунення першопричини української кризи"

Чомусь закрадається підозра: а чи не є "криза" США&Венесуела результатом сепаратного зговору Трамп - Путін США "повертає" собі Венесуелу, а Путін Україну?

У часи Мюнхен38 Муссоліні видав формулу "Великі птахи завжди договоряться за рахунок дрібних", яка по суті і є основою ООН.

Якщо великі птахи не можуть між собою договоритися, як мафіозі поділити зони впливу/жизненно-важных интересов, то ООНбуде безсила...

ООН - такий собі міждержавний колгосп, який заснований і насправді базується на праві сильнішого. Рада безпеки має "Право вето, яке дозволяє постійним членам РБ відкидати проєкт будь-яких змістовних резолюцій ООН, незалежно від рівня підтримки, якою користується цей проєкт".
04.01.2026 14:48 Ответить
Про міжнародне право вони згадали, суки косоокі...
04.01.2026 14:50 Ответить
освободишь тибет-освободят мадурку..узкопленочній...
04.01.2026 14:51 Ответить
 
 