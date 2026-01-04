Китай призывает США немедленно освободить Мадуро

Власти Китая выразили обеспокоенность в связи с задержанием Соединенными Штатами президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены и призвали американскую сторону немедленно прекратить их содержание под стражей и освободить их.

Об этом говорится в заявлении МИД КНР, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Китай обеспокоен принудительным задержанием Соединенными Штатами президента Мадуро и его жены и их вывозом из страны", - говорится в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве назвали действия американской стороны нарушением международного права и целей и принципов Устава ООН.

"Китай призывает Соединенные Штаты обеспечить личную безопасность президента Мадуро и его жены, немедленно освободить их и прекратить подрывать государственную власть в Венесуэле и решать проблемы путем диалога и переговоров", - отмечается в документе.

Что предшествовало?

