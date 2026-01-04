Китай призывает США немедленно освободить Мадуро
Власти Китая выразили обеспокоенность в связи с задержанием Соединенными Штатами президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены и призвали американскую сторону немедленно прекратить их содержание под стражей и освободить их.
Об этом говорится в заявлении МИД КНР, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Китай обеспокоен принудительным задержанием Соединенными Штатами президента Мадуро и его жены и их вывозом из страны", - говорится в заявлении.
Во внешнеполитическом ведомстве назвали действия американской стороны нарушением международного права и целей и принципов Устава ООН.
"Китай призывает Соединенные Штаты обеспечить личную безопасность президента Мадуро и его жены, немедленно освободить их и прекратить подрывать государственную власть в Венесуэле и решать проблемы путем диалога и переговоров", - отмечается в документе.
Что предшествовало?
- Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели мощные взрывы.
- Журналистка издания CBS News Дженнифер Джейкобс в Twitter написала: "Президент Трамп отдал приказ нанести удары по объектам внутри Венесуэлы, в частности по военным объектам, сообщили американские чиновники, поскольку администрация рано в субботу усилила свою кампанию против режима президента Николаса Мадуро".
- Позже госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что военная операция США в отношении Венесуэлы завершена. Лидер страны Николас Мадуро задержан, сейчас он находится под контролем американских властей.
- Впоследствии стало известно, что против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес выдвинут ряд обвинений, они предстанут перед судом Нью-Йорка.
- Венесуэла направила запрос в секретариат Совета Безопасности ООН о срочном заседании СБ в связи с атаками Соединенных Штатов на страну.
- Кроме того, американский президент Дональд Трамп сообщил, что США будут управлять Венесуэлой до тех пор, пока не смогут обеспечить "безопасный, надлежащий и разумный переход власти".
Ніякого масового збільшення ядерних держав не буде. Це не так просто як вважають місцеві дрочуни на ядерну бомбу.
Безпеку планети погіршив ***** ще в 2014, це все наслідки саме анексії Криму.
По-друге, Трамп своїми агресивними діями легітимізував дії путіна проти України.
По-третє, всі держави розглядали США як гаранта безпеки а тепер США стало джерелом агресії та нестабільності від якого потрібно захищатись.
Хуже нє будєт
Ото дядько завзятий, йому нафти не треба, лиш до кави прагне
Ну да ну да.... це ж очевидно
Мені шкода, що ***** та трампло відмінили міжнародне право та почали брати в оренду слабші за себе країни.
Народ Венесуели все одно залишиться жебраками, тому що розпоряджатися їхніми ресурсами тепер буде саме жадібне створіння на планеті земля - це президент Америки.
. Нас теж закликають !!! Дуже "мудро" ( а точніше лицемірні мавпи) закликати до діалогу, коли нас ******** без перестану
Навпаки, підтримали б, сказали що вірно все зробили, повернули провінцію під свій конроль.
І тут же б запропонували Тайваню добровільно передати владу Сі.
Мразота ліцемірна плутається в показах...
Знач знатна істерика стоїть в приймальні ВінніПуха
З них однієї Куби з кацапськими ядерними бомбами вистачило.
ОДНАК Китай не був "шокований" і рішуче НЕ засудив "кричуще застосування" сили РФ проти України, а лукаво назвав агресію РФ українською кризою.
Ще т. Пу не сказав свого слова. Напевно, хитро промовчить - не стане дратувати Трампа?
Можливо, т. Пу спробує продати своє "невмешательство" "у кризу у Венесуелі" у ще більшу лояльність Трампа щодо "усунення першопричини української кризи"
Чомусь закрадається підозра: а чи не є "криза" США&Венесуела результатом сепаратного зговору Трамп - Путін США "повертає" собі Венесуелу, а Путін Україну?
У часи Мюнхен38 Муссоліні видав формулу "Великі птахи завжди договоряться за рахунок дрібних", яка по суті і є основою ООН.
Якщо великі птахи не можуть між собою договоритися, як мафіозі поділити зони впливу/жизненно-важных интересов, то ООНбуде безсила...
ООН - такий собі міждержавний колгосп, який заснований і насправді базується на праві сильнішого. Рада безпеки має "Право вето, яке дозволяє постійним членам РБ відкидати проєкт будь-яких змістовних резолюцій ООН, незалежно від рівня підтримки, якою користується цей проєкт".