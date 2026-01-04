УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11470 відвідувачів онлайн
Новини Удари США по Венесуелі
5 156 159

Рубіо відіграватиме провідну роль у керуванні Венесуелою, - Bloomberg

Рубіо може очолити ключові напрями керування Венесуелою

Ключові напрями керування Венесуелою, доки не відбудеться безпечний і правовий перехід влади у країні, очолить державний секретар США Марко Рубіо

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Так, посадовець США заявив, що державний секретар Марко Рубіо, який упродовж усієї своєї політичної кар'єри жорстко критикував Ніколаса Мадуро та його попередника Уго Чавеса, фактично візьме на себе провідну роль у керуванні Венесуелою.

Зазначається, що наразі немає чітко визначеного плану щодо розміщення американських військ чи адміністрації у Венесуелі. Але Трамп дав зрозуміти, що він приділяє пильну увагу нафтовій галузі країни.

Також читайте: Радбез ООН збереться 5 січня щодо дій США у Венесуелі, - Reuters

Що передувало?

Автор: 

Венесуела (433) Рубіо Марко (457)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Igor Liashenko #598365 скільки лайна як ти встали на сторону мадури якій підримував кацапстан
показати весь коментар
04.01.2026 12:52 Відповісти
+9
Погано, що в Україні нафти немає. Так би ще на початку 90х прийшла заокеанська "демократія" і ніяка раша не напала б.
показати весь коментар
04.01.2026 12:30 Відповісти
+9
Igor Liashenko #598365 навіть пояснювати не хочу, бо ти телепень.
показати весь коментар
04.01.2026 13:04 Відповісти

Завантаження...

 
 