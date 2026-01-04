Рубіо відіграватиме провідну роль у керуванні Венесуелою, - Bloomberg

Ключові напрями керування Венесуелою, доки не відбудеться безпечний і правовий перехід влади у країні, очолить державний секретар США Марко Рубіо

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

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Так, посадовець США заявив, що державний секретар Марко Рубіо, який упродовж усієї своєї політичної кар'єри жорстко критикував Ніколаса Мадуро та його попередника Уго Чавеса, фактично візьме на себе провідну роль у керуванні Венесуелою.

Зазначається, що наразі немає чітко визначеного плану щодо розміщення американських військ чи адміністрації у Венесуелі. Але Трамп дав зрозуміти, що він приділяє пильну увагу нафтовій галузі країни.

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