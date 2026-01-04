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Рубіо відіграватиме провідну роль у керуванні Венесуелою, - Bloomberg
Ключові напрями керування Венесуелою, доки не відбудеться безпечний і правовий перехід влади у країні, очолить державний секретар США Марко Рубіо
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.
Так, посадовець США заявив, що державний секретар Марко Рубіо, який упродовж усієї своєї політичної кар'єри жорстко критикував Ніколаса Мадуро та його попередника Уго Чавеса, фактично візьме на себе провідну роль у керуванні Венесуелою.
Зазначається, що наразі немає чітко визначеного плану щодо розміщення американських військ чи адміністрації у Венесуелі. Але Трамп дав зрозуміти, що він приділяє пильну увагу нафтовій галузі країни.
Що передувало?
- Зранку 3 січня у столиці Венесуели Каракасі пролунали потужні вибухи.
- Журналістка видання CBS News Дженніфер Джейкобс у Twitter написала: "Президент Трамп віддав наказ завдати ударів по об'єктах усередині Венесуели, зокрема по військових об'єктах, повідомили американські посадовці, оскільки адміністрація рано в суботу посилила свою кампанію проти режиму президента Ніколаса Мадуро".
- Пізніше держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що військову операцію США щодо Венесуели завершено. Лідера країни Ніколаса Мадуро затримано, нині він перебуває під контролем американської влади.
- Згодом стало відомо, що проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини Силії Флорес висунуть низку звинувачень, вони постануть перед судом Нью-Йорка.
- Венесуела надіслала запит до секретаріату Ради Безпеки ООН щодо термінового засідання РБ у зв'язку з атаками Сполучених Штатів на країну.
- Крім того, американський президент Дональд Трамп повідомив, що США керуватимуть Венесуелою доти, поки не зможуть забезпечити "безпечний, належний і розсудливий перехід влади".
- Конституційна палата Верховного суду Венесуели ухвалила рішення, згідно з яким на період відсутності Ніколаса Мадуро обов’язки глави держави виконуватиме віцепрезидентка Делсі Родрігес.
Топ коментарі
+10 Псамметих II
показати весь коментар04.01.2026 12:52 Відповісти Посилання
+9 Tychus Findlay
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+9 Псамметих II
показати весь коментар04.01.2026 13:04 Відповісти Посилання
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