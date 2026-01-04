Радбез ООН збереться 5 січня щодо дій США у Венесуелі, - Reuters

Колумбія, за підтримки Росії та Китаю, ініціювала проведення засідання Ради Безпеки ООН, яке планують провести в понеділок, 5 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на дипломатів.

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Так, зазначається, що посол Венесуели в ООН Самуель Монкада написав лист до Ради Безпеки ООН у суботу.

"Це колоніальна війна, спрямована на знищення нашої республіканської форми правління, вільно обраної нашим народом, і на встановлення маріонеткового уряду, який дозволить розграбувати наші природні ресурси, включно з найбільшими у світі запасами нафти", – йдеться в листі.

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Крім того, він заявив, що США порушили Статут ООН.

Своєю чергою речник генсека ООН Антоніу Гутерріша Стефан Дюжаррік заявив, що військові дії США щодо Венесуели є "небезпечним прецедентом".

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Що передувало?