Совет Безопасности ООН соберется 5 января по поводу действий США в Венесуэле, - Reuters

Колумбия, при поддержке России и Китая, инициировала проведение заседания Совета Безопасности ООН, которое планируется провести в понедельник, 5 января.

об этом пишет Reuters со ссылкой на дипломатов.

Так, отмечается, что посол Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада написал письмо в Совет Безопасности ООН в субботу.

"Это колониальная война, направленная на уничтожение нашей республиканской формы правления, свободно избранной нашим народом, и на установление марионеточного правительства, которое позволит разграбить наши природные ресурсы, включая крупнейшие в мире запасы нефти", – говорится в письме.

Кроме того, он заявил, что США нарушили Устав ООН.

В свою очередь, пресс-секретарь генсека ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик заявил, что военные действия США в отношении Венесуэлы являются "опасным прецедентом".

Что предшествовало?