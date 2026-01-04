Великобритания поддерживает передачу власти в Венесуэле. Мы считали Мадуро нелегитимным, - Стармер

Великобритания открыто заявила о поддержке мирного и демократического процесса передачи власти в Венесуэле законному правительству, которое будет отвечать волеизъявлению граждан, на фоне сообщений о крахе режима Николаса Мадуро.

Об этом премьер-министр Кир Стармер написал в сети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что говорит Стармер?

В частности, Стармер подчеркнул, что Великобритания давно выступает за передачу власти в Венесуэле и не признавала Мадуро легитимным президентом.

Читайте: Обязанности президента Венесуэлы будет исполнять вице-президент Родригес, - Верховный суд страны

Великобритания уже давно поддерживает передачу власти в Венесуэле. Мы считали Мадуро нелегитимным президентом и не проливаем слез по поводу конца его режима. Сегодня утром я еще раз подтвердил свою поддержку международного права. В ближайшие дни правительство Великобритании обсудит развитие ситуации с американскими коллегами, поскольку мы стремимся к безопасной и мирной передаче власти легитимному правительству, которое будет отражать волю венесуэльского народа", - добавил Стармер.

Читайте также: "Венесуэла никогда не будет колонией": вице-президент Родригес призвала США освободить Мадуро

Что предшествовало?

Читайте также: Люди в Венесуэле заслуживают свободной жизни после лет угнетения, - президент Европарламента Мецола