РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7837 посетителей онлайн
Новости Удары США по Венесуэле
434 10

Великобритания поддерживает передачу власти в Венесуэле. Мы считали Мадуро нелегитимным, - Стармер

падение режима Мадуро

Великобритания открыто заявила о поддержке мирного и демократического процесса передачи власти в Венесуэле законному правительству, которое будет отвечать волеизъявлению граждан, на фоне сообщений о крахе режима Николаса Мадуро.

Об этом премьер-министр Кир Стармер написал в сети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что говорит Стармер?

В частности, Стармер подчеркнул, что Великобритания давно выступает за передачу власти в Венесуэле и не признавала Мадуро легитимным президентом.

Читайте: Обязанности президента Венесуэлы будет исполнять вице-президент Родригес, - Верховный суд страны

Великобритания уже давно поддерживает передачу власти в Венесуэле. Мы считали Мадуро нелегитимным президентом и не проливаем слез по поводу конца его режима. Сегодня утром я еще раз подтвердил свою поддержку международного права. В ближайшие дни правительство Великобритании обсудит развитие ситуации с американскими коллегами, поскольку мы стремимся к безопасной и мирной передаче власти легитимному правительству, которое будет отражать волю венесуэльского народа", - добавил Стармер.

Читайте также: "Венесуэла никогда не будет колонией": вице-президент Родригес призвала США освободить Мадуро

Что предшествовало?

Читайте также: Люди в Венесуэле заслуживают свободной жизни после лет угнетения, - президент Европарламента Мецола

Автор: 

Венесуэла (227) Мадуро Николас (68) Стармер Кир (317)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мирна передача влади це добре - а військові клани Венесуели шо скажуть?
показать весь комментарий
04.01.2026 08:08 Ответить
Яка вам різниця? Давайте розбиратися з українською наркомафією!
показать весь комментарий
04.01.2026 08:43 Ответить
Не похоже на крах режима. Чавеса сменил Мадуро, Мадуро сменила Родригес(кстати по совмещению еще и глава местной спецслужбы).
показать весь комментарий
04.01.2026 08:15 Ответить
От тільки питання: а кому передавати? Де та демократична влада в Венесуелі?
Всі її можливі представники - по еміграціям...
показать весь комментарий
04.01.2026 08:21 Ответить
Чверть венесуельців в еміграції. Ось там і нова влада.
показать весь комментарий
04.01.2026 08:37 Ответить
Ну і що з того, ну витягли великого карася із болота? Від цього болото стало чистим озером?
показать весь комментарий
04.01.2026 08:25 Ответить
А це лише початок.
показать весь комментарий
04.01.2026 08:29 Ответить
Черга ху.йломона настала, бо його увесь цивілізований світ вважає нелегітимним,тільки коли його будуть перевозити гелікоптером вигляд у нього буде дещо погірше! Як в принципі і у всіх пі.дорососіян оскільки це сама огидна, лишньохромосома, та сциклива недонація!
показать весь комментарий
04.01.2026 08:26 Ответить
Для розкачки Куба і Іран, а так рашкостан.
показать весь комментарий
04.01.2026 08:38 Ответить
https://ua.interfax.com.ua/news/general/1133525.html Макрон: https://ua.interfax.com.ua/news/general/1133525.html Перехідний період має бути мирним, демократичним і з пошаною до волі венесуельського народу
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що анонсований Трампом перехідний період в управлінні Венесуелою має бути мирним, демократичним і з пошаною до волі венесуельського народу. Про це Макрон https://x.com/EmmanuelMacron/status/2007525386977194040?s=20 написав на платформі X у суботу.
"Сьогодні венесуельський народ позбавився диктатури Ніколаса Мадуро і може лише радіти цьому. Захопивши владу і зневажаючи основні свободи, Ніколас Мадуро серйозно підірвав гідність свого народу. Майбутній перехідний період має бути мирним, демократичним та поважним до волі венесуельського народу. Ми сподіваємося, що президент Едмундо Гонсалес Уррутія, обраний 2024 року, зможе оперативно забезпечити цей перехід", - написав Макрон на XФранцузький президент також зазначив, що веде обмін інформацією з "партнерами у регіоні" і що Франція забезпечить безпеку своїх громадян.
показать весь комментарий
04.01.2026 08:41 Ответить
 
 