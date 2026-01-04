Великобритания поддерживает передачу власти в Венесуэле. Мы считали Мадуро нелегитимным, - Стармер
Великобритания открыто заявила о поддержке мирного и демократического процесса передачи власти в Венесуэле законному правительству, которое будет отвечать волеизъявлению граждан, на фоне сообщений о крахе режима Николаса Мадуро.
Об этом премьер-министр Кир Стармер написал в сети Х, информирует Цензор.НЕТ.
Что говорит Стармер?
В частности, Стармер подчеркнул, что Великобритания давно выступает за передачу власти в Венесуэле и не признавала Мадуро легитимным президентом.
Великобритания уже давно поддерживает передачу власти в Венесуэле. Мы считали Мадуро нелегитимным президентом и не проливаем слез по поводу конца его режима. Сегодня утром я еще раз подтвердил свою поддержку международного права. В ближайшие дни правительство Великобритании обсудит развитие ситуации с американскими коллегами, поскольку мы стремимся к безопасной и мирной передаче власти легитимному правительству, которое будет отражать волю венесуэльского народа", - добавил Стармер.
Что предшествовало?
- Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели мощные взрывы.
- Журналистка издания CBS News Дженнифер Джейкобс в Twitter написала: "Президент Трамп отдал приказ нанести удары по объектам внутри Венесуэлы, в частности по военным объектам, сообщили американские чиновники, поскольку администрация рано в субботу усилила свою кампанию против режима президента Николаса Мадуро".
- Позже госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что военная операция США в отношении Венесуэлы завершена. Лидер страны Николас Мадуро задержан, сейчас он под контролем американских властей.
- Впоследствии стало известно, что против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес выдвинут ряд обвинений, они предстанут перед судом Нью-Йорка.
- Венесуэла направила запрос в секретариат Совета Безопасности ООН о срочном заседании СБ в связи с атаками Соединенных Штатов на страну.
- Кроме того, американский президент Дональд Трамп сообщил, что США будут управлять Венесуэлой до тех пор, пока не смогут обеспечить "безопасный, надлежащий и разумный переход власти".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Всі її можливі представники - по еміграціям...
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що анонсований Трампом перехідний період в управлінні Венесуелою має бути мирним, демократичним і з пошаною до волі венесуельського народу. Про це Макрон https://x.com/EmmanuelMacron/status/2007525386977194040?s=20 написав на платформі X у суботу.
"Сьогодні венесуельський народ позбавився диктатури Ніколаса Мадуро і може лише радіти цьому. Захопивши владу і зневажаючи основні свободи, Ніколас Мадуро серйозно підірвав гідність свого народу. Майбутній перехідний період має бути мирним, демократичним та поважним до волі венесуельського народу. Ми сподіваємося, що президент Едмундо Гонсалес Уррутія, обраний 2024 року, зможе оперативно забезпечити цей перехід", - написав Макрон на XФранцузький президент також зазначив, що веде обмін інформацією з "партнерами у регіоні" і що Франція забезпечить безпеку своїх громадян.