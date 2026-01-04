Обов’язки президента Венесуели виконуватиме віцепрезидентка Родрігес, - Верховний суд країни

Конституційна палата Верховного суду Венесуели ухвалила рішення, згідно з яким на період відсутності Ніколаса Мадуро обов’язки глави держави виконуватиме віцепрезидентка Делсі Родрігес. Це рішення ухвалено після того, як у суботу вранці Мадуро був затриманий під час операції, проведеної американськими силами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на рішення суду Венесуели.

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Що вирішив суд?

Зокрема, у рішенні суду зазначається, що Родрігес обійме "посаду президента Боліваріанської Республіки Венесуела з метою забезпечення адміністративної безперервності та всебічного захисту нації".

У рішенні, окрім того, наголошується, що суд розгляне це питання для напрацювання правових механізмів, які забезпечать безперервну роботу державних інституцій, управління урядом і захист суверенітету у разі вимушеної відсутності президента республіки.

Відповідно до Конституції Венесуели, якщо Ніколас Мадуро буде відсутній, повноваження з управління країною мають перейти до Делсі Родрігес.

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Що передувало?

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