Обов’язки президента Венесуели виконуватиме віцепрезидентка Родрігес, - Верховний суд країни
Конституційна палата Верховного суду Венесуели ухвалила рішення, згідно з яким на період відсутності Ніколаса Мадуро обов’язки глави держави виконуватиме віцепрезидентка Делсі Родрігес. Це рішення ухвалено після того, як у суботу вранці Мадуро був затриманий під час операції, проведеної американськими силами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на рішення суду Венесуели.
Що вирішив суд?
Зокрема, у рішенні суду зазначається, що Родрігес обійме "посаду президента Боліваріанської Республіки Венесуела з метою забезпечення адміністративної безперервності та всебічного захисту нації".
У рішенні, окрім того, наголошується, що суд розгляне це питання для напрацювання правових механізмів, які забезпечать безперервну роботу державних інституцій, управління урядом і захист суверенітету у разі вимушеної відсутності президента республіки.
Відповідно до Конституції Венесуели, якщо Ніколас Мадуро буде відсутній, повноваження з управління країною мають перейти до Делсі Родрігес.
Що передувало?
- Зранку 3 січня у столиці Венесуели Каракасі пролунали потужні вибухи.
- Журналістка видання CBS News Дженніфер Джейкобс у Twitter написала: "Президент Трамп віддав наказ завдати ударів по об'єктах усередині Венесуели, зокрема по військових об'єктах, повідомили американські посадовці, оскільки адміністрація рано в суботу посилила свою кампанію проти режиму президента Ніколаса Мадуро".
- Пізніше держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що військову операцію США щодо Венесуели завершено. Лідера країни Ніколаса Мадуро затримано, нині він перебуває під контролем американської влади.
- Згодом стало відомо, що проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини Силії Флорес висунуть низку звинувачень, вони постануть перед судом Нью-Йорка.
- Венесуела надіслала запит до секретаріату Ради Безпеки ООН щодо термінового засідання РБ у зв'язку з атаками Сполучених Штатів на країну.
- Крім того, американський президент Дональд Трамп повідомив, що США керуватимуть Венесуелою доти, поки не зможуть забезпечити "безпечний, належний і розсудливий перехід влади".
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«Моя головна занепокоєність зараз полягає в тому, що Росія скористається цим, щоб виправдати свої незаконні та варварські воєнні дії проти України, а Китай - щоб виправдати вторгнення на Тайвань», - сказав він.
Забули швидко дурники, хто такий Трумп і як він підтримує демократію в самих США. Та як він поважає та навіть запобігає перед диктаторськими режимами, які, як, наприклад, режим Ина в КНДР,до якого Мадурі було ой як ще далеко.
Хто як, а я не бачу ніякого зв*язку викрадення Мадури з встановленням Трумпом демократії в Венесуєлі. А якщрр взяти до уваги венесуельську нафту, то видно, що з усіх дірок трумпового жупана демократії лізе колоніалізм.