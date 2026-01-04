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Новини Удари США по Венесуелі
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Обов’язки президента Венесуели виконуватиме віцепрезидентка Родрігес, - Верховний суд країни

Віцепрезидентка Венесуели закликала США звільнити Мадуро

Конституційна палата Верховного суду Венесуели ухвалила рішення, згідно з яким на період відсутності Ніколаса Мадуро обов’язки глави держави виконуватиме віцепрезидентка Делсі Родрігес. Це рішення ухвалено після того, як у суботу вранці Мадуро був затриманий під час операції, проведеної американськими силами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на рішення суду Венесуели.

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Що вирішив суд?

Зокрема, у рішенні суду зазначається, що Родрігес обійме "посаду президента Боліваріанської Республіки Венесуела з метою забезпечення адміністративної безперервності та всебічного захисту нації".

У рішенні, окрім того, наголошується, що суд розгляне це питання для напрацювання правових механізмів, які забезпечать безперервну роботу державних інституцій, управління урядом і захист суверенітету у разі вимушеної відсутності президента республіки.

Відповідно до Конституції Венесуели, якщо Ніколас Мадуро буде відсутній, повноваження з управління країною мають перейти до Делсі Родрігес.

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Що передувало?

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Автор: 

Венесуела (433) США (26954) Мадуро Ніколас (121)
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Топ коментарі
+16
А взагалі трамп луже хоробрий.Напасти на в десятки раз меншу і слабішу країну,це ми можемо.
А от постійно погрожуючий і штатам в тім числі диктатор і тиран кім-хороший хлопець,з яким«приємно мати справу»...
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04.01.2026 08:42 Відповісти
+15
Конгресмен-республіканець Дон Бекон висловив занепокоєння щодо того, який сигнал можуть подати дії Трампа.

«Моя головна занепокоєність зараз полягає в тому, що Росія скористається цим, щоб виправдати свої незаконні та варварські воєнні дії проти України, а Китай - щоб виправдати вторгнення на Тайвань», - сказав він.
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04.01.2026 07:53 Відповісти
+7
Не дивуюсь, що є чимало довбойолопів, які навіть щиро вважають, що Трумп влаштував розборки з режимом Венесуели з метою встановлення в країні ліберальної демократії.
Забули швидко дурники, хто такий Трумп і як він підтримує демократію в самих США. Та як він поважає та навіть запобігає перед диктаторськими режимами, які, як, наприклад, режим Ина в КНДР,до якого Мадурі було ой як ще далеко.
Хто як, а я не бачу ніякого зв*язку викрадення Мадури з встановленням Трумпом демократії в Венесуєлі. А якщрр взяти до уваги венесуельську нафту, то видно, що з усіх дірок трумпового жупана демократії лізе колоніалізм.
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04.01.2026 08:55 Відповісти

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