Обязанности президента Венесуэлы будет исполнять вице-президент Родригес, - Верховный суд страны
Конституционная палата Верховного суда Венесуэлы приняла решение, согласно которому на период отсутствия Николаса Мадуро обязанности главы государства будет исполнять вице-президент Делси Родригес. Это решение принято после того, как в субботу утром Мадуро был задержан во время операции, проведенной американскими силами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишетReuters со ссылкой на решение суда Венесуэлы.
Что решил суд?
В частности, в решении суда отмечается, что Родригес займет "должность президента Боливарианской Республики Венесуэла с целью обеспечения административной непрерывности и всесторонней защиты нации".
В решении, кроме того, отмечается, что суд рассмотрит этот вопрос для выработки правовых механизмов, которые обеспечат непрерывную работу государственных институтов, управление правительством и защиту суверенитета в случае вынужденного отсутствия президента республики.
В соответствии с Конституцией Венесуэлы, если Николас Мадуро будет отсутствовать, полномочия по управлению страной должны перейти к Делси Родригес.
Что предшествовало?
- Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели мощные взрывы.
- Журналистка издания CBS News Дженнифер Джейкобс в Twitter написала: "Президент Трамп отдал приказ нанести удары по объектам внутри Венесуэлы, в частности по военным объектам, сообщили американские чиновники, поскольку администрация рано в субботу усилила свою кампанию против режима президента Николаса Мадуро".
- Позже госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что военная операция США в отношении Венесуэлы завершена. Лидер страны Николас Мадуро задержан, сейчас он находится под контролем американских властей.
- Впоследствии стало известно, что против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес выдвинут ряд обвинений, они предстанут перед судом Нью-Йорка.
- Венесуэла направила запрос в секретариат Совета Безопасности ООН о срочном заседании СБ в связи с атаками Соединенных Штатов на страну.
- Кроме того, американский президент Дональд Трамп сообщил, что США будут управлять Венесуэлой до тех пор, пока не смогут обеспечить "безопасный, надлежащий и разумный переход власти".
Трамп ішов на вибори з гаслом проти «вічних війн», різко критикував минулі зусилля США щодо зміни режимів і обіцяв проводити зовнішню політику з фокусом «Америка понад усе».
Тепер же він ставить на карту своє президентство, намагаючись успішно відновити південноамериканську країну, економіка якої перебуває у занепаді, а політична стабільність підірвана десятиліттями диктатури.
«Моя головна занепокоєність зараз полягає в тому, що Росія скористається цим, щоб виправдати свої незаконні та варварські воєнні дії проти України, а Китай - щоб виправдати вторгнення на Тайвань», - сказав він.
«Тоді були інші президенти. Але зі мною це не так», - сказав він.
«Зі мною ми маємо ідеальний рекорд перемог.»
А от постійно погрожуючий і штатам в тім числі диктатор і тиран кім-хороший хлопець,з яким«приємно мати справу»...