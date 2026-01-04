РУС
Удары США по Венесуэле
1 605 21

Обязанности президента Венесуэлы будет исполнять вице-президент Родригес, - Верховный суд страны

Вице-президент Венесуэлы призвала США освободить Мадуро

Конституционная палата Верховного суда Венесуэлы приняла решение, согласно которому на период отсутствия Николаса Мадуро обязанности главы государства будет исполнять вице-президент Делси Родригес. Это решение принято после того, как в субботу утром Мадуро был задержан во время операции, проведенной американскими силами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишетReuters со ссылкой на решение суда Венесуэлы.

Что решил суд?

В частности, в решении суда отмечается, что Родригес займет "должность президента Боливарианской Республики Венесуэла с целью обеспечения административной непрерывности и всесторонней защиты нации".

В решении, кроме того, отмечается, что суд рассмотрит этот вопрос для выработки правовых механизмов, которые обеспечат непрерывную работу государственных институтов, управление правительством и защиту суверенитета в случае вынужденного отсутствия президента республики.

В соответствии с Конституцией Венесуэлы, если Николас Мадуро будет отсутствовать, полномочия по управлению страной должны перейти к Делси Родригес.

Что предшествовало?

Венесуэла (227) США (28828) Мадуро Николас (68)
Топ комментарии
+2
А что, она в вертолёт не влезла вместе с МадуроЙ?
04.01.2026 08:06 Ответить
+2
Маячня,там вся країна святкує арешт Мадуро.
04.01.2026 08:13 Ответить
+1
BBC
Трамп ішов на вибори з гаслом проти «вічних війн», різко критикував минулі зусилля США щодо зміни режимів і обіцяв проводити зовнішню політику з фокусом «Америка понад усе».
Тепер же він ставить на карту своє президентство, намагаючись успішно відновити південноамериканську країну, економіка якої перебуває у занепаді, а політична стабільність підірвана десятиліттями диктатури.
04.01.2026 07:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
04.01.2026 07:50 Ответить
Конгресмен-республіканець Дон Бекон висловив занепокоєння щодо того, який сигнал можуть подати дії Трампа.

«Моя головна занепокоєність зараз полягає в тому, що Росія скористається цим, щоб виправдати свої незаконні та варварські воєнні дії проти України, а Китай - щоб виправдати вторгнення на Тайвань», - сказав він.
04.01.2026 07:53 Ответить
Запитаний CNN, чи враховував Трамп неоднозначний досвід американських спроб усунути диктаторів, президент відокремив себе від попередників.

«Тоді були інші президенти. Але зі мною це не так», - сказав він.
«Зі мною ми маємо ідеальний рекорд перемог.»
04.01.2026 08:01 Ответить
с ростова будет "управлять"?_)
04.01.2026 07:52 Ответить
Шо за хабалка?
04.01.2026 07:54 Ответить
Мадурівська прихвостиня
04.01.2026 08:03 Ответить
У-у-у -- чорнорота
04.01.2026 08:05 Ответить
Вот запара, теперь еще и к Родригес гостей посылать.
04.01.2026 07:55 Ответить
з росії , вона зараз в Москві
04.01.2026 07:56 Ответить
пуйло буде керувати Венесуелою , як тобі таке рудий
04.01.2026 07:59 Ответить
А далі - об'єднання венесуельської влади і народу проти американських агресорів. Далі - консолідація латиноамериканських країн проти американського імперіалізму.
04.01.2026 08:01 Ответить
🤣
04.01.2026 08:20 Ответить
Боротьба з нелегальною емiграцiєй.
04.01.2026 08:12 Ответить
А выборы проводить нельзя,военное положение,шах и мат демократии,опять.
04.01.2026 08:12 Ответить
а можна без мату ?
04.01.2026 08:14 Ответить
Перші її кроки при владі - цементація стовпів режиму Чавеса+Мадуро
04.01.2026 08:26 Ответить
Тобто ,а тепер проліт гелікоптерів амриканських котиків заборонено?)))Вони схожі на імітаторів влади)Світ думав,що в них армія,а вийшла схожою на українську,зразка 2013 року.
04.01.2026 08:34 Ответить
А взагалі трамп луже хоробрий.Напасти на в десятки раз меншу і слабішу країну,це ми можемо.
А от постійно погрожуючий і штатам в тім числі диктатор і тиран кім-хороший хлопець,з яким«приємно мати справу»...
04.01.2026 08:42 Ответить
 
 