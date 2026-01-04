Обязанности президента Венесуэлы будет исполнять вице-президент Родригес, - Верховный суд страны

Конституционная палата Верховного суда Венесуэлы приняла решение, согласно которому на период отсутствия Николаса Мадуро обязанности главы государства будет исполнять вице-президент Делси Родригес. Это решение принято после того, как в субботу утром Мадуро был задержан во время операции, проведенной американскими силами.

Что решил суд?

В частности, в решении суда отмечается, что Родригес займет "должность президента Боливарианской Республики Венесуэла с целью обеспечения административной непрерывности и всесторонней защиты нации".

В решении, кроме того, отмечается, что суд рассмотрит этот вопрос для выработки правовых механизмов, которые обеспечат непрерывную работу государственных институтов, управление правительством и защиту суверенитета в случае вынужденного отсутствия президента республики.

В соответствии с Конституцией Венесуэлы, если Николас Мадуро будет отсутствовать, полномочия по управлению страной должны перейти к Делси Родригес.

Что предшествовало?

