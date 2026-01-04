Британія підтримує передачу влади у Венесуелі. Ми вважали Мадуро нелегітимним, - Стармер

Велика Британія відкрито заявила про підтримку мирного та демократичного процесу передачі влади у Венесуелі до законного уряду, який відповідатиме волевиявленню громадян, на тлі повідомлень про крах режиму Ніколаса Мадуро.

Про це прем'єр-міністр Кір Стармер написав у мережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

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Що каже Стармер?

Зокрема, Стармер наголосив, що Британія давно виступає за передачу влади у Венесуелі та не визнавав Мадуро легітимним президентом.

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Велика Британія вже давно підтримує передачу влади у Венесуелі. Ми вважали Мадуро нелегітимним президентом і не ллємо сліз з приводу кінця його режиму. Сьогодні вранці я ще раз підтвердив свою підтримку міжнародного права. Найближчими днями уряд Великої Британії обговорить розвиток ситуації з американськими колегами, оскільки ми прагнемо безпечного і мирного передання влади легітимному уряду, який відображатиме волю венесуельського народу", - додав Стармер.

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Що передувало?

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