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Новини Удари США по Венесуелі
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Британія підтримує передачу влади у Венесуелі. Ми вважали Мадуро нелегітимним, - Стармер

падіння режиму мадуро

Велика Британія відкрито заявила про підтримку мирного та демократичного процесу передачі влади у Венесуелі до законного уряду, який відповідатиме волевиявленню громадян, на тлі повідомлень про крах режиму Ніколаса Мадуро.

Про це прем'єр-міністр Кір Стармер написав у мережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

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Що каже Стармер?

Зокрема, Стармер наголосив, що Британія давно виступає за передачу влади у Венесуелі та не визнавав Мадуро легітимним президентом.

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Велика Британія вже давно підтримує передачу влади у Венесуелі. Ми вважали Мадуро нелегітимним президентом і не ллємо сліз з приводу кінця його режиму. Сьогодні вранці я ще раз підтвердив свою підтримку міжнародного права. Найближчими днями уряд Великої Британії обговорить розвиток ситуації з американськими колегами, оскільки ми прагнемо безпечного і мирного передання влади легітимному уряду, який відображатиме волю венесуельського народу", - додав Стармер.

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Що передувало?

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Автор: 

Венесуела (433) Мадуро Ніколас (121) Стармер Кір (398)
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Топ коментарі
+6
Не похоже на крах режима. Чавеса сменил Мадуро, Мадуро сменила Родригес(кстати по совмещению еще и глава местной спецслужбы).
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04.01.2026 08:15 Відповісти
+6
Ну і що з того, ну витягли великого карася із болота? Від цього болото стало чистим озером?
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04.01.2026 08:25 Відповісти
+5
От тільки питання: а кому передавати? Де та демократична влада в Венесуелі?
Всі її можливі представники - по еміграціям...
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04.01.2026 08:21 Відповісти

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