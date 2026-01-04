4 474 15
Самолет с задержанным Мадуро и его женой приземлился в Нью-Йорке, - СМИ
Самолет, на борту которого находились захваченные лидер Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес, приземлился на базе ВВС США Stewart в Нью-Йорке.
Об этом сообщаютCNNиNBC News, информирует Цензор.НЕТ.
Мадуро уже в США
Ожидается, что на следующей неделе венесуэльский диктатор предстанет перед федеральным судом Манхэттена по обвинению в торговле наркотиками и оружием, пишет CNN.
Мадуро и его жену вытащили из их спальни во время масштабной операции американских военных в Каракасе ночью.
Министерство юстиции США 3 января обнародовало новый обвинительный акт против Мадуро, его жены и сына.
Что предшествовало?
- Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели мощные взрывы.
- Журналистка издания CBS News Дженнифер Джейкобс в Twitter написала: "Президент Трамп отдал приказ нанести удары по объектам внутри Венесуэлы, в частности по военным объектам, сообщили американские чиновники, поскольку администрация рано в субботу усилила свою кампанию против режима президента Николаса Мадуро".
- Позже госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что военная операция США в отношении Венесуэлы завершена. Лидер страны Николас Мадуро задержан, сейчас он находится под контролем американских властей.
- Впоследствии стало известно, что против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес выдвинут ряд обвинений, они предстанут перед судом Нью-Йорка.
- Венесуэла направила запрос в секретариат Совета Безопасности ООН о срочном заседании СБ в связи с атаками Соединенных Штатов на страну.
- Кроме того, американский президент Дональд Трамп сообщил, что США будут управлять Венесуэлой до тех пор, пока не смогут обеспечить "безопасный, надлежащий и разумный переход власти".
Топ комментарии
+10 ZhIP
показать весь комментарий04.01.2026 00:55 Ответить Ссылка
+6 Андрей Ивашкевич
показать весь комментарий04.01.2026 01:22 Ответить Ссылка
+3 Redcar Ukraine
показать весь комментарий04.01.2026 01:47 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- у трампа немає карт в Україні, він не може зупинити продаж зброї і розвіддані, навіть як захоче.
- у пітуна немає карт в венесуелі, він би не захистив мадуро ніяк
Оцю відверту ***** зустрічаю вже на кількох кацапідарських ресурсах.
Кожен, хто це пише -- кацапідар (бот).
Слава Україні!