Самолет с задержанным Мадуро и его женой приземлился в Нью-Йорке, - СМИ

Самолет с супругами Мадуро приземлился в Нью-Йорке под усиленной охраной

Самолет, на борту которого находились захваченные лидер Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес, приземлился на базе ВВС США Stewart в Нью-Йорке.

Об этом сообщаютCNNиNBC News, информирует Цензор.НЕТ.

Мадуро уже в США 

Ожидается, что на следующей неделе венесуэльский диктатор предстанет перед федеральным судом Манхэттена по обвинению в торговле наркотиками и оружием, пишет CNN.

Мадуро и его жену вытащили из их спальни во время масштабной операции американских военных в Каракасе ночью.

Министерство юстиции США 3 января обнародовало новый обвинительный акт против Мадуро, его жены и сына.

Что предшествовало?

Топ комментарии
04.01.2026 00:55 Ответить
Дуже схоже, що Венесуела це хабар Трампу за злив України. Мерзенний бізнес. Дуже схоже, що "угоду"(улюблене слівце Трампа) по принципу "ти мнє - я тєбє" ці поци обтяпали на Алясці - два місяці від зустрічі до наказу на перебазування авіаносної групи до берегів Венесуели якраз той термін, щоб дати час військовим обсмоктати деталі.
04.01.2026 01:22 Ответить
Немає ніякої угоди, бо міняти нічого:

- у трампа немає карт в Україні, він не може зупинити продаж зброї і розвіддані, навіть як захоче.

- у пітуна немає карт в венесуелі, він би не захистив мадуро ніяк
04.01.2026 01:47 Ответить
Завтра расстреляют Мадуру холодным утром. путину приготовиться!
04.01.2026 00:50 Ответить
04.01.2026 01:22 Ответить
04.01.2026 01:47 Ответить
Трамп не дав Україні Томагавки, а ху..о не дав Мадуро наприклад ПЗРК Ігла. Гешефт хоч і не оприлюднений, але погано прихований і двіж в сторону Венесуели Трамп почав розкручувати відразу після рандеву на Алясці -
04.01.2026 02:00 Ответить
***** на 10 ярдів баксів зброї у Венесуелу поставив.
04.01.2026 03:05 Ответить
Пишут наоборот что выиграют только США и Украина. Под контролем трампа будет теперь вся нефть Западного полушария. А путинская нефть теряет этот рынок. Соответственно и в казне кремля образуется дыра размером планеты Марс. Ну и слабая расия это только плюс Украине.
04.01.2026 02:45 Ответить
Невже Вам на пояснили, що вся ця історія почалась в Омані, і це лише маленька його частинка?
04.01.2026 06:16 Ответить
Підарам нову методичку завезли.
Кожен, хто це пише -- кацапідар (бот).
Слава Україні!
04.01.2026 10:14 Ответить
Спершу має буть ШОУ - бенефіс рудого діда
04.01.2026 01:42 Ответить
04.01.2026 00:55 Ответить
А що змінилось у Венесуелі? Мадуру висмикнули, але вся мадурилья залишилась при владі. Вони мають оголосити про вибори через 90 днів. Будуть нові вибори, де запросто виберуть чергового мадуру (Чавес-3). Так що можна не фонтанувати оптимізмом.
04.01.2026 02:13 Ответить
Порошенко выберут, и всего делов
04.01.2026 03:44 Ответить
А коли так буде з ze поцом і пупкіним?
04.01.2026 08:57 Ответить
Доні наразі досях бажаного-справа Епштейна наразі зникла із новин.Доні як Капітан Америка.Наразі він нікого не звільнив і не відновив демократію.Доречі диктатура для нього це як ідеальна форма правліня.Він же хвалив Кіма,він підняв в статусі диктара Бульбаша,хвилювався за Х@@ла після нібито атаків дронів.
04.01.2026 09:03 Ответить
Мадура хоч так ,побачить США
04.01.2026 09:46 Ответить
 
 