Самолет с задержанным Мадуро и его женой приземлился в Нью-Йорке, - СМИ

Самолет, на борту которого находились захваченные лидер Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес, приземлился на базе ВВС США Stewart в Нью-Йорке.

Об этом сообщаютCNNиNBC News, информирует Цензор.НЕТ.

Мадуро уже в США

Ожидается, что на следующей неделе венесуэльский диктатор предстанет перед федеральным судом Манхэттена по обвинению в торговле наркотиками и оружием, пишет CNN.

Мадуро и его жену вытащили из их спальни во время масштабной операции американских военных в Каракасе ночью.

Министерство юстиции США 3 января обнародовало новый обвинительный акт против Мадуро, его жены и сына.

Что предшествовало?

