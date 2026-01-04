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Новини Удари США по Венесуелі
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Літак із затриманим Мадуро та його дружиною приземлився в Нью-Йорку, - ЗМІ

Літак із подружжям Мадуро сів у Нью-Йорку під посиленою охороною

Літак, на борту якого перебували захоплені лідер Венесуели Ніколас Мадуро та його дружина Сілія Флорес, приземлився на базі ВПС США Stewart у Нью-Йорку.

Про це повідомляють CNN та NBC News, інформує Цензор.НЕТ.

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Мадуро вже в США 

Очікується, що наступного тижня венсуельський диктатор постане перед федеральним судом Манхеттена за звинуваченням у торгівлі наркотиками та зброєю, пише CNN.

Мадуро та його дружину витягли з їхньої спальні під час масштабної операції американських військових у Каракасі вночі.

Міністерство юстиції США 3 січня оприлюднило новий обвинувальний акт проти Мадуро, його дружини та сина.

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Що передувало?

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Автор: 

США (26948) Мадуро Ніколас (121)
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Топ коментарі
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04.01.2026 00:55 Відповісти
+6
Дуже схоже, що Венесуела це хабар Трампу за злив України. Мерзенний бізнес. Дуже схоже, що "угоду"(улюблене слівце Трампа) по принципу "ти мнє - я тєбє" ці поци обтяпали на Алясці - два місяці від зустрічі до наказу на перебазування авіаносної групи до берегів Венесуели якраз той термін, щоб дати час військовим обсмоктати деталі.
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04.01.2026 01:22 Відповісти
+5
Пишут наоборот что выиграют только США и Украина. Под контролем трампа будет теперь вся нефть Западного полушария. А путинская нефть теряет этот рынок. Соответственно и в казне кремля образуется дыра размером планеты Марс. Ну и слабая расия это только плюс Украине.
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04.01.2026 02:45 Відповісти

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