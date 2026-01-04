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Літак із затриманим Мадуро та його дружиною приземлився в Нью-Йорку, - ЗМІ
Літак, на борту якого перебували захоплені лідер Венесуели Ніколас Мадуро та його дружина Сілія Флорес, приземлився на базі ВПС США Stewart у Нью-Йорку.
Про це повідомляють CNN та NBC News, інформує Цензор.НЕТ.
Мадуро вже в США
Очікується, що наступного тижня венсуельський диктатор постане перед федеральним судом Манхеттена за звинуваченням у торгівлі наркотиками та зброєю, пише CNN.
Мадуро та його дружину витягли з їхньої спальні під час масштабної операції американських військових у Каракасі вночі.
Міністерство юстиції США 3 січня оприлюднило новий обвинувальний акт проти Мадуро, його дружини та сина.
Що передувало?
- Зранку 3 січня у столиці Венесуели Каракасі пролунали потужні вибухи.
- Журналістка видання CBS News Дженніфер Джейкобс у Twitter написала: "Президент Трамп віддав наказ завдати ударів по об'єктах усередині Венесуели, зокрема по військових об'єктах, повідомили американські посадовці, оскільки адміністрація рано в суботу посилила свою кампанію проти режиму президента Ніколаса Мадуро".
- Пізніше держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що військову операцію США щодо Венесуели завершено. Лідера країни Ніколаса Мадуро затримано, нині він перебуває під контролем американської влади.
- Згодом стало відомо, що проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини Силії Флорес висунуть низку звинувачень, вони постануть перед судом Нью-Йорка.
- Венесуела надіслала запит до секретаріату Ради Безпеки ООН щодо термінового засідання РБ у зв'язку з атаками Сполучених Штатів на країну.
- Крім того, американський президент Дональд Трамп повідомив, що США керуватимуть Венесуелою доти, поки не зможуть забезпечити "безпечний, належний і розсудливий перехід влади".
Топ коментарі
+12 ZhIP
показати весь коментар04.01.2026 00:55 Відповісти Посилання
+6 Андрей Ивашкевич
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+5 Alex Peterson
показати весь коментар04.01.2026 02:45 Відповісти Посилання
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