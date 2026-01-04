Літак із затриманим Мадуро та його дружиною приземлився в Нью-Йорку, - ЗМІ

Літак, на борту якого перебували захоплені лідер Венесуели Ніколас Мадуро та його дружина Сілія Флорес, приземлився на базі ВПС США Stewart у Нью-Йорку.

Про це повідомляють CNN та NBC News, інформує Цензор.НЕТ.

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Мадуро вже в США

Очікується, що наступного тижня венсуельський диктатор постане перед федеральним судом Манхеттена за звинуваченням у торгівлі наркотиками та зброєю, пише CNN.

Мадуро та його дружину витягли з їхньої спальні під час масштабної операції американських військових у Каракасі вночі.

Міністерство юстиції США 3 січня оприлюднило новий обвинувальний акт проти Мадуро, його дружини та сина.

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Що передувало?

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