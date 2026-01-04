Рубио будет играть ведущую роль в управлении Венесуэлой, - Bloomberg

Ключевые направления управления Венесуэлой, пока не произойдет безопасный и правовой переход власти в стране, возглавит государственный секретарь США Марко Рубио

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Так, чиновник США заявил, что государственный секретарь Марко Рубио, который на протяжении всей своей политической карьеры жестко критиковал Николаса Мадуро и его предшественника Уго Чавеса, фактически возьмет на себя ведущую роль в управлении Венесуэлой.

Отмечается, что пока нет четко определенного плана по размещению американских войск или администрации в Венесуэле. Но Трамп дал понять, что он уделяет пристальное внимание нефтяной отрасли страны.

Читайте также: Совбез ООН соберется 5 января по поводу действий США в Венесуэле, - Reuters

Что предшествовало?