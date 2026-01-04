РУС
2 795 91

Рубио будет играть ведущую роль в управлении Венесуэлой, - Bloomberg

Рубио может возглавить ключевые направления управления Венесуэлой

Ключевые направления управления Венесуэлой, пока не произойдет безопасный и правовой переход власти в стране, возглавит государственный секретарь США Марко Рубио

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Так, чиновник США заявил, что государственный секретарь Марко Рубио, который на протяжении всей своей политической карьеры жестко критиковал Николаса Мадуро и его предшественника Уго Чавеса, фактически возьмет на себя ведущую роль в управлении Венесуэлой.

Отмечается, что пока нет четко определенного плана по размещению американских войск или администрации в Венесуэле. Но Трамп дал понять, что он уделяет пристальное внимание нефтяной отрасли страны.

Читайте также: Совбез ООН соберется 5 января по поводу действий США в Венесуэле, - Reuters

Что предшествовало?

+7
Звучить дико. Це як сказати, що коняка Лавров буде керувати Україною до зміни Зеленського. А все б у світі це схвалили.
04.01.2026 12:33
+6
Погано, що в Україні нафти немає. Так би ще на початку 90х прийшла заокеанська "демократія" і ніяка раша не напала б.
04.01.2026 12:30
+6
Igor Liashenko #598365 навіть пояснювати не хочу, бо ти телепень.
04.01.2026 13:04
Погано, що в Україні нафти немає. Так би ще на початку 90х прийшла заокеанська "демократія" і ніяка раша не напала б.
04.01.2026 12:30
Нафта є. Вірніше, її залишки. Основну кількість, викачали при царях і генсеках
показать весь комментарий
04.01.2026 12:43
Рубіо не буде нічим керувати, буде посланий нах разом з Трампом, а американські військові отримають поразку при спробі ще раз сунутись в Венесуелу. Хамська політика Трампа щодо іспаноязичних держав Латинської Америки вже налаштувала проти нього більшість країн регіону, а агресія США проти Венесуели призведе до збройного протистояння США не тільки Венесуельській армії а й збройним силам інших держав, Мексики, Колумбії, Чілі, які вже стали на сторону Венесуели, так і інших країн таких як Бразилія та Аргентина. Трамп робить все найгіршим чином, що збере у військовий альянс проти США всі країни Південної Америки!
04.01.2026 12:48
Igor Liashenko #598365 скільки лайна як ти встали на сторону мадури якій підримував кацапстан
показать весь комментарий
До чого тут Мадуро, США порушили базовий принцип ООН про недоторканість кордонів та поваги суверенитету держав членів ООН. США зробили те саме що зробив путін з Україною і чого я маю це підтримувати? Тепер КНР захопить Тайвань, будь яка інша країна може захопити контроль над будь якою іншою країною і планета погрузиться у хаос збройних конфліктів.
показать весь комментарий
04.01.2026 13:00
Igor Liashenko #598365 навіть пояснювати не хочу, бо ти телепень.
04.01.2026 13:04
Тут немає що пояснювати. Трамп у*обок який множтить на нуль всю глобальну безпеку планети, заграє з диктаторами, нападає на сусідів, проводить расистську політику щодо емігрантів. Все це буде мати катастрофічні наслідки для безпеки і нам це аж ніяк не допомагає, бо тепер росія в ООН буде відповідати на всі звинувачення - а ми так само як США не визнаємо статуту ООН та міжнародних норм та правил!
04.01.2026 13:10
Igor Liashenko #598365 тобто коли ху*ла хтось вб'є, то ти теж будешь верещати це порушення прав і свобод ?
І коли тебе почало хвилювати що там кажуть кацапи у ООН, та організація коли висловлює свої хвилювання тільки коли бьют по кацапам.
А коли кацапи ******** Харків, Київ, Одесу - ООН мовчить. Ти тупий як Зеля.
04.01.2026 13:18
У нас зараз немає альтернативи ООН, тому потрібно вимагати дотримання процедур та рішень які приймаються в ООН. Інакше тоді буде тотальна війна всіх зі всіма, ядерні країни будуть насаджувати свою волю неядерним. А ми в цьому сенсі будемо програвати, бо в нас немає ядерної зброї. Питання засудження дій США у Венесуелі це питання глобальної безпеки, яка безпосередньо впливає на Україну.
04.01.2026 13:26
Igor Liashenko #598365 з 2014 року щось змінилося в ООН по відношенню до України ?
вимагай і далі. Тобі пояснювати немає сенсу.... ти і далі будеш тупити
04.01.2026 13:35
Підтримка України в ООН базується на повазі до нашого суверенитету та територіальної цілісності. Як тільки сама Україна перестане вимагати від інших країн поваги до суверенитету та територіальної цілісності інших країн, то і підтримка України зменшиться або взагалі припиниться. Як можна по відношенню до себе вимагати поваги, а по відношенню до інших допускати нехтування суверенитетом та цілісностю територій? Якщо ми хочемо щоб ООН щось вирішувало, то потрібно бути чесними. Інакше ми маємо визнати що ООН це просто безглузде зібрання ліцемірних представників країн світу яке нічого не вирішує і не має жодного впливу на події і приймає рішення виключно з позиції кон'юнктури а не принципів!
04.01.2026 13:46
Igor Liashenko #598365 ти телепень не пиши мені.
04.01.2026 13:52
Це ж ти мені пишеш, чи ти вже загубився в трьох коментарях? Слабенький пішов дописувач, обмельчал.
04.01.2026 13:54
Igor Liashenko #598365 та якій сенс спілкуватися з дурнем ? Як що воно каже теж що кажуть кацапи що було порушенням по уставу ООН ? Чим ти відрізняєшься від тупого кацапа ?
04.01.2026 14:01
Мені байдуже що кажуть кацапи, я по ним не звіряю свою позицію. Є принципи ООН і саме вони порушені Трампом без нагальної необхідності, просто так, заради розваги.
04.01.2026 14:49
ООН це просто безглузде зібрання ліцемірних представників країн світу яке нічого не вирішує і не має жодного впливу на події і приймає рішення виключно з позиції кон'юнктури а не принципів!

Саме так і є. Дивно, що для вас це стало несподіванкою. Але як Україні допомогло ООН, крім декларативного визнання росії агресором?
04.01.2026 14:04
Так що будемо добивати ООН, щоб великі країни могли домінувати над слабкими без обмежень?
04.01.2026 14:50
Твоя ООН ні ні що не здатне взагалі.
04.01.2026 14:09
На ***** есть международный ордер если что. Да и ему ничего не грозит. Он президент ядерной державы. По нынешним меркам это автоматический иммунитет. А вот если завтра кацапы вывезут или прибьют президента условной Украины, по нынешним меркам это тоже будет норм.
04.01.2026 13:52
Так в тому то й річ, що психований Трамп рушить всі устої світу. Тепер напасти на сусіда, повбивати купу громадян іншої країни - це норма. Завтра хтос кине в сусідів ядерною бомбою і теж буде робити вигляд що все нормально! А чо? Якщо звичайними бомбами можна атакувати сусідні держави, то чого не можна ядерними? Трамп дивно висловився, що путін вбиває забагато людей, отже якби путін вбивав трохи менше, це було б прийнятно. Якісь нові поняття у американського ітеблішменту з'явились. Вбивати можна, але не сильно багато, нападати можна, якщо противник слабкий.
04.01.2026 13:57
Igor Liashenko #598365 перечитай свої висловлювання, як встаєш на бік кацапів, як **** хвилює що кажуть кацапи у ООН.
04.01.2026 13:20
Мене хвилює безпека України, яка сьогодні базується на підтримці України країнами які поважають статут ООН та вимагають від росії дотримуватись недоторканності кордонів та суверенитету країн членів ООН. Якщо США публічно порушує ці принципи щодо Венесуели, то це послаблює і позицію України в ООН і зменшує наші шанси на припинення війни! Безглузді та бездумні дії Трампа тільки погіршать становище України і продовжать бойові дії на фронті на невизначений термін, бо тепер росія буде з подвійною енергією атакувати Україну і намагатись зняти з себе всі міжнародні санкції!
04.01.2026 13:30
Більшість країн ООН не визнали Мадуро легітимним, в тому числі й Україна, ти цього не знав? Україна його хвилює, Мадуро перший верещав що Крим кацапський, і виправдовував кацапську агресію проти України. Ти цього не чув?
04.01.2026 13:42
Нелігітимність Мадуро та збройний напад на суверену країну це непов'язані речі. США яке відкидає юрисдикцію міжнародного кримінального суду, саме хоче наводити порядки в інших країнах силою зброї. Це дорога в пекло! Або ми цивілізовані люди, які вирішують всі питання в площині законів та правових норм, або ми дикуни які живуть за правом сильного, де можна вбивати всіх направо і наліво і це закінчиться ядерним конфліктом дуже скоро!
04.01.2026 13:49
Не відволікайся, краще про кулемети в Каракасі на будинках розкажи, таблетки прийми і у люлю...
04.01.2026 13:52
Так це ти Мадуро співставляєш з Зеленським? Але їх подібність лише в одному - і той, і інший "довели країни до ручки". І того, і іншого зневажають громадяни та не хочуть підтримувать... Але між ними є КАРДИНАЛЬНА РОЗБІЖНІСТЬ... Мадуро хоче воювать, але цього не хоче народ... А в Україні навпаки - народ хоче воювать,та відстоювать країну, а Зеленський - ні... Але змушений - щоб утриматься при владі...
04.01.2026 13:43
Тот народ которого на улицах отлавливают 4й год.? Или тот который на диванах как ты?
04.01.2026 14:03
Чуєш, кацапе? Ти "атсталый"... Зараз, у тренді, на сайті "Цензора", у"батраків ольгінських" - писать на "хахляцкай мове"... А ти ще дряпаєш на "великомагучем"... Виправляйся...
04.01.2026 14:21
Мадуро воювати? Мадуро хоче сидіти на баблі в взагалі бідній країні, вважати себе царем і якшатися зі всілякою іранською мерзотою.
04.01.2026 14:07
Вони не порушували державну цілісність Венесуелли.
04.01.2026 14:10
Акт агресії проти Президента Венесуели це акт агресії проти держави Венесуела. В результаті ракетно-бомбових ударів США вбиті невинні громадяни Венесуели, тобто вже є жертви агресії, які не є злочинцями в правовому розумінні.
04.01.2026 14:14
Це той акт агресії, який необхідно було зробити.
Мадуро нелегітимний президент, причому визнано навіть ЕС.
Загинули в основному військові. Допустимі втрати.
04.01.2026 14:27
Хто буде вирішувати який акт агресії потрібно було зробити а який ні? путін каже що акт агресії проти України теж потрібно було зробити, бо путіну так здається і що ми тепер маємо казати у відповідь?
04.01.2026 14:34
Між діями в Венесуеллі і дівчат Путіна в Україні величезна різниця.
04.01.2026 14:41
"Венесуели, тобто вже є жертви агресії, які не є злочинцями в правовому розумінні."

Колі поліція проводить арешт лідера опг то він теж "жертва агресії'?

Ти як був дебіли, так і лишився.
04.01.2026 14:29
Поліція діє на підставі ордеру виданого судом. А яким судом санкціоновані дії Трампа?
04.01.2026 14:33
Національною безпекою.
04.01.2026 14:36
Чиєю національною безпекою?
04.01.2026 14:42
Вони захопили президента і його дружину майже відразу. Висновок - все було заздалегідь домовлено або з самим Мадуро, або з його найближчим оточенням.
04.01.2026 12:53
США захопили Мадуро з дружиною в результаті збройного нападу, в результаті якого були вбиті охоронці Мадуро та військовослужбовці венесуельської армії, під ураження потрапили також мирні мешканці, які були вбиті та поранені в результаті ракетно-бомбових ударів з літаків та безпілотників США. Те що венесуельська армія та спецслужби не змогли забезпечити безпеку Президента Венесуели лише показує величезну різницю між Україною та іншими країнами. В той час коли в Україні повітряний десант в Гостомелі був повністю знищений, в Каракасі повітряний десант зміг захопити Президента та вивезти його за межі країни! Це ще раз підтверджує що Україна це непересічна країна світу, яка може дати бій навіть найбільшим та ************* арміям світу!
04.01.2026 13:08
Igor Liashenko #598365 були вбиті охоронці Мадуро та військовослужбовці венесуельської армії, під ураження потрапили також мирні мешканці, які були вбиті та поранені в результаті ракетно-бомбових ударів з літаків та безпілотників США.

Неминучі жертви статистів цієї вистави. Інакше хто в нього повірить?
04.01.2026 13:13
Ці жертви серед військових, спецслужб та мирних мешканців Венесуели ляжуть обвинуваченнями на Трампа і він за це буде засуджений і ув'язнений!
04.01.2026 13:35
Скільки таких жертв було в Іраку, Сербії, Афганістані, Лівії, Сирії...
04.01.2026 13:44
Там були якісь рішення ООН про застосування сили, а тут немає ніяких рішень ООН, тут самодяєтельность Трампа за яку він одноосібно і несе відповідальність.
04.01.2026 13:51
Не було.
04.01.2026 13:53
Чого ж американські військові, не отримали поразку цього разу? Чого треба чекати гіпотетичного другого разу? Що буде? Хоробра венесуельска армія, на цей раз збереться з духом та знищить американський флот? Розбомбе бази? Ракети полетять на Вашингтон та Н'юйорк? Не смішіть
04.01.2026 13:35
Ефект несподіванки, ніхто не очікував американського десанту та нападу на резиденцію Президента! Це говорить про недоліки планування венесуельского Генштабу. Не змогли опрацювати всі сценарії розвитку подій і вибудовувати оборону так щоб унеможливити всі ці небезпечні сценарії. Будуть вчитись на власних помилках! Тепер будуть скрізь на будинках кулемети та ПЗРК, а по Каракасу будуть патрулювати екіпажі МВГ на джипах. З'являться в збройних силах Венесуели безпілотні війська, які будуть дронами перехоплювачами збивати все що летить, розвідувальними дронами контролювати весь простір, а дронами-камікадзе зупиняти будь яку ворожу активність. Дивно що до цього часу Венесуела не реалізувала в себе дронову складову в армії, при тому що армія Венесуели рахується одна з найбільш сильних у Південній Америці.
04.01.2026 13:41
Сміяться у якому місці?
04.01.2026 13:44
Скільки психів навколо, люди добрі...
04.01.2026 13:46
Багато було "повстань", після путчу Піночета, в Чилі?
04.01.2026 13:53
То ви, мабуть, до того пришелепкуватого звертаєтесь, Igor Liashenko #598365 котрий.
04.01.2026 13:56
Я з такими "намаханими" стараюся не спілкуваться... Ти ж бачиш - "відбите на голову"... Я просто звик викладать аргументи...
04.01.2026 14:00
. Ну ти даєш, щось нюхаєш, чи колеш прям у голову?
04.01.2026 13:45
Яке там планування, той генштаб існуе лише на папері.
04.01.2026 14:03
Армія Венесуелли виявилась ніякою. Ніхто з США воювати не буде. Взагалі.
04.01.2026 14:05
Знову цей довбойоб виліз.
04.01.2026 14:02
А Делсі Родрігес? Хто з них зверху?
04.01.2026 12:32
США перетворюються в пірата і розбійника
04.01.2026 12:33
тобі з ростова відніше
04.01.2026 12:39
А ти кацапе що,живеш по--сусідству.
04.01.2026 13:06
чого варте твоє ім'я , ще не зустрічав ні одного разумного Василя
04.01.2026 13:08
ЩО візмеш з капа---кацап віе і в авиці кацап ХАМЛО,ТУПЕ БЕЗГРАМОТНЕ ,Та просто придурковате--це твоє прізвище.
04.01.2026 14:03
Нарешті
04.01.2026 12:44
Ні. Це ж як раз те саме: США - світовий поліцейський.
Провели поліцейську операцію і арешт злочинця і диктатора.
04.01.2026 14:11
Звучить дико. Це як сказати, що коняка Лавров буде керувати Україною до зміни Зеленського. А все б у світі це схвалили.
04.01.2026 12:33
Рубіо бере Венесуелу під своє крило - ше вчора це була фантастика
04.01.2026 12:34
Керуватиме з Ростова.
04.01.2026 12:36
Повний трешняк. І як він буде керувати- онлайн чи йому виділять окремий кабінет поряд з кабінетом Родрігес? А-ха-ха!!!!
04.01.2026 12:47
Є ще один спосіб- це коли Рубіо приїде до Родрігес з запискою від мадури, завіреною нотаріусом, що він тимчасово дозволяю йому виконувати обовязки президента..
04.01.2026 12:52
До речі!
Тайвань, то не незалежна держава!
То, те ж Китай!
І тому, ніяких претензій до Пекіну не може бути!
Хоч хтось з буржуїв перднув, коли пекін зламав Гонконг?
Кореї досі у стані війни!
То, що заважає пєльмєню перейти до гарячої фази?
04.01.2026 12:58
Китайці ще трохи поспостерігають за дурнями в США та зроблять висновки.
Більш вдачного моменту повернути острів в рідну гавань годі шукати.
04.01.2026 13:19
Цікава новина:
https://www.rbc.ua/rus/news/prezident-pivdennoyi-koreyi-pidtrimav-printsip-1767378533.html

Президент Південної Кореї підтримав принцип "одного Китаю" в питанні Тайваню
04.01.2026 13:47
Поезидент Південної Кореї перевзувається. Приклад В'єтнаму надихає.
04.01.2026 13:56
Ще цитата зі статті:

В інтерв'ю CCTV Лі Чже Мьон зазначив, що Китай і Південна Корея разом протистояли японській агресії під час Другої світової війни, і закликав робити висновки з минулого. За його словами, військовий союз Південної Кореї зі США не означає неминучої конфронтації з Китаєм.
04.01.2026 13:59
От мені це подобається)) Південна Корея протистояла)) а "кндр" це тоді хто?)) власівці?? Чи просто мімокрокоділ, не протистояли ?))
04.01.2026 14:01
Ну ьак. Лівий чобіт вже перевзув (взув кирзак з онучею). Правий (кросівок аддідас) поки що залишив.
04.01.2026 14:14
Яка в сраку "Південні Корея" до 50-тих. Китай в другій світовій майже участі не приймав.
04.01.2026 14:16
********** в Кореї це ніхто взагалі. Країною керують три корпорації.
04.01.2026 14:14
Коли це Пекін зламав Гонконг?

Тайвань невизнана держав, але мае глобальне значення і для США в першу чергу. Ну і не буде Сі починати війну за Тайвань. Багато невигідних факторів.
04.01.2026 14:13
Да.... Поки були США, був якийсь порядок, були закони. Після того як прийшов трампонутий и перетворив США на тампостан порядок закінчився. Сподобалось трампонутому як його друзі, ху...до та інші, використовувать право сильного
04.01.2026 13:29
Закони нікуди не ділися. Просто українці дуже незадоволені що США перестали ставити їх в пріоритеті американських проблем.
04.01.2026 14:17
Черговий оберт колеса Історії.
Епоха великих географічних геолого-економічних відкриттів (вуглеводні, "жидкозємєльниє" метали і т.ін.) супроводжується колонізацією з подальшим пограбуванням колоній та, відповідно, колоніальними війнами між імперіями.
Черговий, трохи відмінний від попереднього склад основних гравців.
Інші офіційні прикриття та риторика.
Інша зброя (страшніша, бо абсолютно смертоносна, захисту від якої немає)...
А так - нічого нового...
04.01.2026 13:40
Ну і як це керування здійснюватиметься на практиці?
04.01.2026 13:41
По чьотних або по не чьотних..
Рубіо буде почьотним членом трампа
04.01.2026 13:58
"Гауляйтером дистрикту Венесуела"...
04.01.2026 14:48
МаладЭц, ***! ))))))) США рулят! )))
04.01.2026 13:48
Президент Південної Кореї підтримав принцип "одного Китаю" в питанні Тайваню

https://www.rbc.ua/rus/news/prezident-pivdennoyi-koreyi-pidtrimav-printsip-1767378533.html

Це не подобається....
Вони звичайно не хочуть злити компартію террористів, але може це вже занадто???
Будь яка економічна співпраця з КНР це пастка, вони дуже потужно просувають гібридні рішення у всіх угодах!!
04.01.2026 13:49
Они подстраиваться под новые геополитические реалии. У них в соседях северяне с ядерной дубиной, которых поддерживает раза и латентно Китай. На США надежд нету. Приходиться договариваться. Это только начало. Европе ещё придется с Рахой так же договариваться. Скорее всего за счёт нас и не только.
04.01.2026 14:10
Тайвань как раз в зоне інтересів США.
04.01.2026 14:19
А Японія не підтримала, по словам ного премьера. От тільки президент Кореї формально ніхто.
04.01.2026 14:20
 
 