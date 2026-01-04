2 795 91
Рубио будет играть ведущую роль в управлении Венесуэлой, - Bloomberg
Ключевые направления управления Венесуэлой, пока не произойдет безопасный и правовой переход власти в стране, возглавит государственный секретарь США Марко Рубио
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Так, чиновник США заявил, что государственный секретарь Марко Рубио, который на протяжении всей своей политической карьеры жестко критиковал Николаса Мадуро и его предшественника Уго Чавеса, фактически возьмет на себя ведущую роль в управлении Венесуэлой.
Отмечается, что пока нет четко определенного плана по размещению американских войск или администрации в Венесуэле. Но Трамп дал понять, что он уделяет пристальное внимание нефтяной отрасли страны.
Что предшествовало?
- Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели мощные взрывы.
- Журналистка издания CBS News Дженнифер Джейкобс в Twitter написала: "Президент Трамп отдал приказ нанести удары по объектам внутри Венесуэлы, в частности по военным объектам, сообщили американские чиновники, поскольку администрация рано в субботу усилила свою кампанию против режима президента Николаса Мадуро".
- Позже госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что военная операция США в отношении Венесуэлы завершена. Лидер страны Николас Мадуро задержан, сейчас он находится под контролем американских властей.
- Впоследствии стало известно, что против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес выдвинут ряд обвинений, они предстанут перед судом Нью-Йорка.
- Венесуэла направила запрос в секретариат Совета Безопасности ООН о срочном заседании СБ в связи с атаками Соединенных Штатов на страну.
- Кроме того, американский президент Дональд Трамп сообщил, что США будут управлять Венесуэлой до тех пор, пока не смогут обеспечить "безопасный, надлежащий и разумный переход власти".
- Конституционная палата Верховного суда Венесуэлы приняла решение, согласно которому на период отсутствия Николаса Мадуро обязанности главы государства будет исполнять вице-президент Делси Родригес.
І коли тебе почало хвилювати що там кажуть кацапи у ООН, та організація коли висловлює свої хвилювання тільки коли бьют по кацапам.
А коли кацапи ******** Харків, Київ, Одесу - ООН мовчить. Ти тупий як Зеля.
вимагай і далі. Тобі пояснювати немає сенсу.... ти і далі будеш тупити
Саме так і є. Дивно, що для вас це стало несподіванкою. Але як Україні допомогло ООН, крім декларативного визнання росії агресором?
Мадуро нелегітимний президент, причому визнано навіть ЕС.
Загинули в основному військові. Допустимі втрати.
Колі поліція проводить арешт лідера опг то він теж "жертва агресії'?
Ти як був дебіли, так і лишився.
Неминучі жертви статистів цієї вистави. Інакше хто в нього повірить?
Провели поліцейську операцію і арешт злочинця і диктатора.
Тайвань, то не незалежна держава!
То, те ж Китай!
І тому, ніяких претензій до Пекіну не може бути!
Хоч хтось з буржуїв перднув, коли пекін зламав Гонконг?
Кореї досі у стані війни!
То, що заважає пєльмєню перейти до гарячої фази?
Більш вдачного моменту повернути острів в рідну гавань годі шукати.
https://www.rbc.ua/rus/news/prezident-pivdennoyi-koreyi-pidtrimav-printsip-1767378533.html
Президент Південної Кореї підтримав принцип "одного Китаю" в питанні Тайваню
В інтерв'ю CCTV Лі Чже Мьон зазначив, що Китай і Південна Корея разом протистояли японській агресії під час Другої світової війни, і закликав робити висновки з минулого. За його словами, військовий союз Південної Кореї зі США не означає неминучої конфронтації з Китаєм.
Тайвань невизнана держав, але мае глобальне значення і для США в першу чергу. Ну і не буде Сі починати війну за Тайвань. Багато невигідних факторів.
Епоха великих
географічнихгеолого-економічних відкриттів (вуглеводні, "жидкозємєльниє" метали і т.ін.) супроводжується колонізацією з подальшим пограбуванням колоній та, відповідно, колоніальними війнами між імперіями.
Черговий, трохи відмінний від попереднього склад основних гравців.
Інші офіційні прикриття та риторика.
Інша зброя (страшніша, бо абсолютно смертоносна, захисту від якої немає)...
А так - нічого нового...
Рубіо буде почьотним членом трампа
https://www.rbc.ua/rus/news/prezident-pivdennoyi-koreyi-pidtrimav-printsip-1767378533.html
Це не подобається....
Вони звичайно не хочуть злити компартію террористів, але може це вже занадто???
Будь яка економічна співпраця з КНР це пастка, вони дуже потужно просувають гібридні рішення у всіх угодах!!