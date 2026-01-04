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Новини Удари США по Венесуелі
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Папа Римський відреагував на операцію Трампа у Венесуелі та закликав до миру

Папа Римський відреагував на операцію Трампа у Венесуелі

Папа Римський Лев XIV заявив, що "з душею, сповненою занепокоєння" стежить за розвитком подій у Венесуелі після захоплення президента Ніколаса Мадуро та його дружини військовими США.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters та "Європейську правду", понтифік закликав до поваги прав людини і верховенства права, закріплених у конституції Венесуели.

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Також Лев XIV додає:

"Ми не повинні зволікати з подоланням насильства і вступом на шлях справедливості та миру, гарантуючи при цьому суверенітет країни".

Звернення до США

Папа також закликав президента США Дональда Трампа не усувати Мадуро за допомогою військової сили.
"Добро улюбленого венесуельського народу має переважати над усіма іншими міркуваннями", – додав він.

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Раніше повідомлялося

  • У ніч на 3 січня США здійснили серію ударів по Венесуелі. Після цього Мадуро звинуватив Вашингтон у військовій агресії. Згодом американські військові схопили його з дружиною та доставили до Нью-Йорка, де планується судовий процес.

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Автор: 

Венесуела (433) Папа Римський (338) США (26954) Мадуро Ніколас (121) Папа Римський Лев 14 (71)
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Топ коментарі
+8
Папа, так там и есть мир.
Люди на улицах празднуют с танцами и национальными флагами.
Никто не стреляет.
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04.01.2026 15:55 Відповісти
+8
Тепер взагалі про якісь гарантії зі сторони США не може бути навіть і мови! Які гарантії безпеки може надавати агресор та бандит. Тепер гарантії безпеки від США це те саме що гарантії безпеки від путіна. Трамп опустив США до рівня угро-фінських дикунів своєю дебільною агресією.
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04.01.2026 16:31 Відповісти
+5
Ну власне операція США нічого спільного з міжнародним правом не має. Цим США показує (в т.ч. і нам) що таке право сильного і те, що США чхати. І чому би їм не начхати на всякіє там брєдні, тіпа "гарантій безпеки" такий собі Банана рипаблік Україна.
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04.01.2026 16:18 Відповісти

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