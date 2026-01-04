Папа Римський відреагував на операцію Трампа у Венесуелі та закликав до миру

Папа Римський Лев XIV заявив, що "з душею, сповненою занепокоєння" стежить за розвитком подій у Венесуелі після захоплення президента Ніколаса Мадуро та його дружини військовими США.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters та "Європейську правду", понтифік закликав до поваги прав людини і верховенства права, закріплених у конституції Венесуели.

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Також Лев XIV додає:

"Ми не повинні зволікати з подоланням насильства і вступом на шлях справедливості та миру, гарантуючи при цьому суверенітет країни".

Звернення до США

Папа також закликав президента США Дональда Трампа не усувати Мадуро за допомогою військової сили.

"Добро улюбленого венесуельського народу має переважати над усіма іншими міркуваннями", – додав він.

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Раніше повідомлялося

У ніч на 3 січня США здійснили серію ударів по Венесуелі. Після цього Мадуро звинуватив Вашингтон у військовій агресії. Згодом американські військові схопили його з дружиною та доставили до Нью-Йорка, де планується судовий процес.

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