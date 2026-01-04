Папа Римский отреагировал на операцию Трампа в Венесуэле и призвал к миру
Папа Римский Лев XIV заявил, что "с душой, полной беспокойства" следит за развитием событий в Венесуэле после захвата президента Николаса Мадуро и его жены военными США.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters и "Европейскую правду", понтифик призвал к уважению прав человека и верховенства права, закрепленных в конституции Венесуэлы.
Также Лев XIV добавляет:
"Мы не должны медлить с преодолением насилия и вступлением на путь справедливости и мира, гарантируя при этом суверенитет страны".
Обращение к США
Папа также призвал президента США Дональда Трампа не устранять Мадуро с помощью военной силы.
"Добро любимого венесуэльского народа должно преобладать над всеми другими соображениями", - добавил он.
Ранее сообщалось
- В ночь на 3 января США нанесли серию ударов по Венесуэле. После этого Мадуро обвинил Вашингтон в военной агрессии. Впоследствии американские военные схватили его с женой и доставили в Нью-Йорк, где планируется судебный процесс.
Матка бджілка проти меду.
Люди на улицах празднуют с танцами и национальными флагами.
Никто не стреляет.
Вивчення звітності «майже банку» показало, що путлєр навряд чи є вкладником цього банку. На початок 2023 року активи БВ дорівнювали 2,75 млрд євро, а всі депозити банку оцінювались у розмірі 2,14 млрд євро. БВ був дрібним для путлєра як для вкладника, але як пральний автомат - цілком привабливий. Банки, в яких концентрується готівка та благодійні внески релігійних громад, завжди були об'єктами надмірної уваги мафії: не тільки італійської, але і російської. І дійсно, у 2013-2017 рр. керівники рф та сам путлєр особисто проводили зустрічі з чиновниками Ватикану, в т.ч. з тими, хто обіймав посади в БВ. Після хвилі санкцій у росіян почали вилучати нерухомість та інші активи в Італії. В числі «обраних» опинились російські олігархи, і навіть придворний пропагандист Соловьев. Цікаве питання: яким чином гроші цих добродіїв опинились в Італії? Звісно, з рф вони вивозились нелегально. Готовий поспорити, що несподіваний візит італійської прокуратури до Банку Ватикану з перевіркою зразка 2012-2013 рр. у якості слідчого експерименту може не тільки пояснити про-російські погляди папи Франциска, але і дуже швидко змінити його риторику. Тож дозволю собі дати фінансову пораду очільнику Святого престолу: «У білому одязі, білих капцях і під білим прапором набравшись мужності покликати ревізорів з L'Unità di Informazione Finanziaria Banca d'Italia для ретельної перевірки всіх транзакцій по рахункам БВ з січня 2013 по грудень 2023 року включно». БВ неодноразово заперечував причетність до російських грошей, посилаючись, що через санкції не може розраховувати на такі потоки, але в тому то і справа, що припинення війни і часткове зняття санкцій може зробити БВ доступним для росіян, де також є католицька громада. Для тих друзів, хто в моєму дописі вбачає недружність до католицької віри, хочу зазначити, що пост не про віру взагалі, а про людські слабкості. Якщо це Вас втішить, стан справ у ісламських або православних фінансах (особливо РПЦ МП) значно гірший за БВ. Думаю, наші українські банкіри, які дотичні до ландроматного співтовариства, це легко підтвердять, але не під запис )))