Папа Римский отреагировал на операцию Трампа в Венесуэле и призвал к миру

Папа Римский отреагировал на операцию Трампа в Венесуэле

Папа Римский Лев XIV заявил, что "с душой, полной беспокойства" следит за развитием событий в Венесуэле после захвата президента Николаса Мадуро и его жены военными США.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters и "Европейскую правду", понтифик призвал к уважению прав человека и верховенства права, закрепленных в конституции Венесуэлы.

Также Лев XIV добавляет:

"Мы не должны медлить с преодолением насилия и вступлением на путь справедливости и мира, гарантируя при этом суверенитет страны".

Обращение к США

Папа также призвал президента США Дональда Трампа не устранять Мадуро с помощью военной силы.
"Добро любимого венесуэльского народа должно преобладать над всеми другими соображениями", - добавил он.

Ранее сообщалось

  • В ночь на 3 января США нанесли серию ударов по Венесуэле. После этого Мадуро обвинил Вашингтон в военной агрессии. Впоследствии американские военные схватили его с женой и доставили в Нью-Йорк, где планируется судебный процесс.

Папа Римський виступив проти Трампа і засудив агресію протестанського США проти католицької Венесуели!
04.01.2026 15:50 Ответить
Папа Римський непогано заробив на легалізації біженців з Венесуели до США. А Банк Ватикану непогано заробляє протягом десятиліть на відмиванні грошей від імпорту кокаїну з Південної Америки до США.
Матка бджілка проти меду.
04.01.2026 15:58 Ответить
Якась фантастика, до чого тут католицька церква до протестантського США і до кокаїну? Фантазії вийшли на новий рівень?
04.01.2026 16:10 Ответить
Папа, так там и есть мир.
Люди на улицах празднуют с танцами и национальными флагами.
Никто не стреляет.
04.01.2026 15:55 Ответить
Дивно, де можна подивитись на радісний натовп який радіє американському нападу?
04.01.2026 16:12 Ответить
Ага, ви Папи "з душею, сповненою занепокоєння" стежили за розвитком подій в Україні, ще з 2014 року, а папа Франциск не став винятком, який вперто просував ідеї примирення, вигідні рф. Це змушує замислитись та почитати архіви преси. А в цих архівах є багато цікавого. Папу Франциска обрали у березні 2013 року, а його попередник Бенедикт XVI (1927-2022) пішов з престолу за станом здоров'я. Зміна папи відбулась на фоні банківського скандалу. В жовтні 2013 року через італійську газету Corriere della Sera Світ дізнався про масштабні перевірки в Інституті релігійної діяльності (Instituto per le Opere di Religione), який в народі відомий як Банк Ватикану (БВ). За підсумками перевірок, які звісно почались задовго до жовтня 2013 року, БВ прийняв рішення про закриття більше ніж 900 рахунків, оскільки були виявлені підозрілі операції з боку дипломатичних представництв росії, Ірану, Іраку, Індонезії та інших країн. З 1 жовтня 2013 року БВ почав публікувати звітність. БВ не є в повному розумінні центральним банком, результатом від його діяльності розпоряджається Святий престол, який і має боротись з підозрілими операціями. Не пройшло і двох років, як БВ знову опинився в центрі скандалу: з 2015 року таблоїди почали звинувачувати путіна в тому, що він зберігає гроші в БВ. Додатково в російських ЗМІ набула популярності історія, в якій 300 000 доларів партії Єдина росія зникли в напрямку БВ.
Вивчення звітності «майже банку» показало, що путлєр навряд чи є вкладником цього банку. На початок 2023 року активи БВ дорівнювали 2,75 млрд євро, а всі депозити банку оцінювались у розмірі 2,14 млрд євро. БВ був дрібним для путлєра як для вкладника, але як пральний автомат - цілком привабливий. Банки, в яких концентрується готівка та благодійні внески релігійних громад, завжди були об'єктами надмірної уваги мафії: не тільки італійської, але і російської. І дійсно, у 2013-2017 рр. керівники рф та сам путлєр особисто проводили зустрічі з чиновниками Ватикану, в т.ч. з тими, хто обіймав посади в БВ. Після хвилі санкцій у росіян почали вилучати нерухомість та інші активи в Італії. В числі «обраних» опинились російські олігархи, і навіть придворний пропагандист Соловьев. Цікаве питання: яким чином гроші цих добродіїв опинились в Італії? Звісно, з рф вони вивозились нелегально. Готовий поспорити, що несподіваний візит італійської прокуратури до Банку Ватикану з перевіркою зразка 2012-2013 рр. у якості слідчого експерименту може не тільки пояснити про-російські погляди папи Франциска, але і дуже швидко змінити його риторику. Тож дозволю собі дати фінансову пораду очільнику Святого престолу: «У білому одязі, білих капцях і під білим прапором набравшись мужності покликати ревізорів з L'Unità di Informazione Finanziaria Banca d'Italia для ретельної перевірки всіх транзакцій по рахункам БВ з січня 2013 по грудень 2023 року включно». БВ неодноразово заперечував причетність до російських грошей, посилаючись, що через санкції не може розраховувати на такі потоки, але в тому то і справа, що припинення війни і часткове зняття санкцій може зробити БВ доступним для росіян, де також є католицька громада. Для тих друзів, хто в моєму дописі вбачає недружність до католицької віри, хочу зазначити, що пост не про віру взагалі, а про людські слабкості. Якщо це Вас втішить, стан справ у ісламських або православних фінансах (особливо РПЦ МП) значно гірший за БВ. Думаю, наші українські банкіри, які дотичні до ландроматного співтовариства, це легко підтвердять, але не під запис )))
04.01.2026 16:12 Ответить
Ну власне операція США нічого спільного з міжнародним правом не має. Цим США показує (в т.ч. і нам) що таке право сильного і те, що США чхати. І чому би їм не начхати на всякіє там брєдні, тіпа "гарантій безпеки" такий собі Банана рипаблік Україна.
04.01.2026 16:18 Ответить
 
 